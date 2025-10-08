“Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” là 1 trong 5 hạng mục của giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ KH&CN.

Đây là hạng mục bình chọn và trao giải cho các cơ quan thuộc hệ thống chính trị: Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội ở tất cả các cấp có thành tựu chuyển đổi số nổi bật từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao giải thưởng VDA 2025 cho 5 cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức giải thưởng VDA 2025 đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử - con số cao nhất từ trước tới nay.

Qua quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, 52 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chuyển đổi số xuất sắc, các sản phẩm và dịch vụ công nghệ số tiêu biểu, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng đã được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 8, diễn ra chiều ngày 8/10 tại Hà Nội.

Trong đó, hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” của giải thưởng VDA 2025 đã vinh danh 5 cơ quan cùng giải pháp đang được triển khai hiệu quả tại đơn vị.

Đó là, Văn phòng Thành ủy Hà Nội với giải pháp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng. Hệ thống này hiện đang được triển khai rộng khắp toàn thành phố Hà Nội với gần 500.000 đảng viên, 16 triệu lượt truy cập vào hệ thống với gần 400.000 tài khoản thường xuyên sử dụng. Thời gian tới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng sẽ được triển khai tới các đảng bộ trên toàn quốc.

UBND tỉnh Lạng Sơn với nền tảng quản lý doanh nghiệp - Chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với chính quyền. Cơ sở dữ liệu của nền tảng từ hồ sơ của 4.568 doanh nghiệp, 12.268 hộ kinh doanh, hơn 500 hợp tác xã. Các giấy tờ được cập nhật tự động từ hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, với 20.318 bộ hồ sơ, 27.351 tệp kết quả. Doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại Lạng Sơn đã sử dụng thành thạo nền tảng này.

Cục Thuế với Hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Theo thống kê, từ ngày 2/4 đến 22/7/2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận hơn 1 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân, gần 900.000 tờ khai đề nghị hoàn thuế. 75% số tờ khai được người nộp thuế sử dụng tờ khai gợi ý của hệ thống. Hệ thống đã ban hành hơn 251 nghìn lệnh hoàn thuế với tổng số tiền chi hoàn đạt 1.250 tỷ đồng.

Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý, điều hành. Thống kê cho thấy, nửa đầu năm nay, Trung tâm đã tiết kiệm khoảng 50.000 giờ công lao động, tương đương hơn 2.000 ngày làm việc, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng. Chuyển đổi số đã giúp giảm trên 65% thời gian xử lý văn bản, 70% thời gian tổ chức họp, tăng hiệu suất xử lý công việc lên khoảng 1.8 lần.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được vinh danh tại VDA 2025 với nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành). Nền tảng được ứng dụng AI, IoT, điện toán đám mây, giúp rút ngắn thời gian thủ tục, tăng minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng mô hình cửa khẩu hiện đại, thông minh và thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Lào Cai.

Đại diện Ban tổ chức VDA 2025 khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng và uy tín giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam trong những năm tới, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội trong tiến trình kiến tạo một Việt Nam số.