Dưới đây sẽ là những món phụ kiện được khuyến nghị "nên lắp" cho các chủ xe VinFast Limo Green, giúp chiếc xe điện 7 chỗ này trở nên hoàn hảo để chạy dịch vụ.

Phim cách nhiệt

Là mẫu xe hướng đến khách hàng dịch vụ, việc di chuyển liên tục trên đường trong điều kiện thời tiết nắng nóng sẽ khiến nhiệt độ trong xe tăng cao, gây khó chịu cho cả người lái lẫn hành khách.

Chính vì vậy, phim cách nhiệt sẽ là giải pháp giải quyết được vấn đề này.

Dán phim cách nhiệt giúp cho người ngồi trong xe cảm thấy riêng tư, thoải mái và mát mẻ hơn. Ảnh: Tint View

Phim cách nhiệt không chỉ giúp giảm nhiệt độ bên trong xe mà còn chống chói, ngăn các tia UV có hại cho sức khỏe và tạo sự riêng tư, thoải mái cho những người ngồi trong xe.

Theo khảo sát thị trường, hiện nay chi phí cho phim cách nhiệt dành cho mẫu xe MPV 7 chỗ như Limo Green thường dao động từ 4,1-20 triệu đồng.

Tuy nhiên, các chủ xe chạy dịch vụ thường sẽ ưu tiên chi phí đầu tư tối thiểu nên gói phim cách nhiệt từ 4,1-5,7 triệu đồng sẽ là lựa chọn hợp lý.

Bọc ghế da

Chất liệu ghế ngồi của xe điện VinFast Limo Green là Nỉ, dễ bám bẩn và mùi khó chịu, khó vệ sinh nên khi sử dụng làm xe dịch vụ sẽ khó tránh khỏi được điều này.

Vì vậy, bọc ghế da được xem như ưu tiên hàng đầu của hầu hết các chủ xe có trang bị ghế nỉ nói chung và người dùng xe Limo Green chạy xe dịch vụ nói riêng.

Bọc ghế da giúp giữ ghế sạch sẽ và dễ vệ sinh hơn. Ảnh: Minh Thành Auto

Lý do là vì vật liệu da dễ vệ sinh, chống thấm nước, mang lại cảm giác thoải mái, không gây bí nóng ngay cả khi ngồi lâu nếu lựa chọn bọc ghế da loại tốt.

Theo các đơn vị "độ xe", chi phí bọc ghế ô tô cho VinFast Limo Green dao động từ 4,5-21 triệu đồng, tùy thuộc vào loại da mà người dùng chọn.

Thảm lót sàn

Việc giữ gìn nội thất xe sạch sẽ là điều mà bất cứ chủ xe nào cũng cần thực hiện và càng cần thiết hơn đối với xe chạy dịch vụ. Do sàn xe chỉ được bọc nỉ rất dễ bám bụi bẩn, vì vậy việc lắp đặt thảm lót sàn cho VinFast Limo Green giúp nội thất xe luôn sạch sẽ, giảm thiểu bụi đất và ngăn ngừa ẩm mốc dưới sàn xe.

Thảm lót sàn giúp nội thất sạch sẽ và ngăn ngừa ẩm mốc dưới sàn xe. Ảnh: Kata

Thảm lót sàn có nhiều loại từ chất liệu nỉ, nhựa cho đến cao su. Trong đó, loại nỉ có giá thành rẻ nhất dao động từ 200.000-400.000 đồng, trong khi loại cao cấp hơn sẽ đao dộng từ 2-4 triệu đồng.

Màn hình HUD hoặc màn ODO

Màn HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Ảnh chụp màn hình

Giống như VinFast VF 3, mẫu MPV 7 chỗ chạy điện Limo Green cũng không có bảng đồng hồ phía trước người lái mà được đưa vào màn hình giải trí trung tâm. Điều này khiến cho việc quan sát tốc độ của người lái dễ bị phân tâm.

Do đó, để tránh tầm mắt rời khỏi con đường phía trước, lắp đặt bộ hiển thị thông tin trực tiếp trên kính lái (màn hình HUD) là một giải pháp. Chi phí cho bộ HUD này khá rẻ với giá bán dao động từ 750.000-1.000.000 đồng.

Màn hình ODO được lắp trên xe VinFast Limo Green. Ảnh: Thành Phát Auto

Một lựa chọn khác mà chủ xe VinFast Limo Green nếu có điều kiện có thể cân nhắc là màn ODO gắn ngay trụ lái sau vô lăng. So với màn HUD, màn ODO giống như một bảng đồng hồ, cho phép hiển thị nhiều thông tin của xe hơn.

Tuy nhiên, giá của màn ODO thường cao hơn, dao động từ 2-4 triệu đồng.

Camera hành trình

Tuy chưa bị bắt buộc như xe kinh doanh hành khách từ 9 chỗ trở lên nhưng việc lắp đặt camera hành trình trên xe dịch vụ công nghệ khuyến khích để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi của cả người lái và hành khách.

Camera hành trình có thể là chứng cứ giúp người lái trong những vụ va chạm. Ảnh: Dubai Care

Nếu người mua xe Limo Green để kinh doanh vận tải, điều này là cần thiết. Chi phí cho một bộ camera hành trình dao động từ 1,5-7 triệu đồng, tùy vào thương hiệu và mẫu mã người dùng lựa chọn.

Một số mẫu camera hành trình có thể lựa chọn như 70Mai A510, 70Mai A200, Vietmap M1/M2..

