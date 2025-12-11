iPhone 18 còn khá xa ngày trình làng, nhưng những thông tin rò rỉ đã bắt đầu xuất hiện dồn dập. Dù dòng sản phẩm mới dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, một số báo cáo cho biết phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị dời sang mùa xuân 2027, ra mắt cùng mẫu iPhone 18e.

iPhone 18 có thể không còn Dynamic Island. Ảnh: AI

Hiện vẫn chưa rõ Apple có tiếp tục giữ truyền thống ra mắt iPhone 18, 18 Pro và 18 Pro Max cùng lúc hay sẽ tách thành hai đợt. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ mang đến những gì khi xuất hiện?

Dynamic Island có thể sớm biến mất

Theo PhoneArena, Dynamic Island từ lâu được xem như giải pháp tạm thời và có vẻ Apple đã sẵn sàng nói lời chia tay sớm hơn mong đợi. Những nguồn tin gần đây cho biết hãng đang thử nghiệm “công nghệ 3D dưới màn hình” cho iPhone 18.

Nếu đúng, điều này có thể mở đường cho màn hình tràn cạnh hoàn toàn, chỉ còn lại một lỗ nhỏ chứa camera selfie, một thiết kế đục lỗ lần đầu tiên trên iPhone. Với những ai mong chờ vẻ ngoài gọn gàng, hiện đại và ít chi tiết thừa, đây sẽ là thay đổi đáng giá.

Sức mạnh mới từ chip A20 2nm

Dòng iPhone 18 được cho sẽ sử dụng chip A20, con chip đầu tiên của Apple sản xuất trên tiến trình 2nm.

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng điều này đồng nghĩa với hai lợi ích lớn: nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Một số rò rỉ cho biết A20 có thể mạnh hơn đến 15% so với A19, đồng thời tiêu thụ ít hơn khoảng 30% năng lượng.

Tiến trình nhỏ hơn giúp chip mát hơn, máy ít nóng khi sử dụng tác vụ nặng và thời lượng pin kéo dài hơn đáng kể.

Nói cách khác, bạn sẽ có một chiếc iPhone mạnh mẽ hơn, mát hơn và bền bỉ hơn, một tổ hợp mà tất cả người dùng đều mong muốn.

Modem C2 do Apple tự phát triển

Apple cũng được cho là đang phát triển modem C2 – thế hệ kế nhiệm của C1 trên iPhone 16e. Modem 5G này có thể xuất hiện cùng iPhone 18, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa Apple rời khỏi sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Những báo cáo ban đầu kỳ vọng modem C2 sẽ hỗ trợ mmWave tốt hơn, cải thiện tốc độ tải nhờ ghép sóng nhà mạng và tối ưu lượng điện tiêu thụ.

Đây có thể là bước tiến thầm lặng nhưng quan trọng, giúp Apple chủ động hơn trong việc tối ưu kết nối và hiệu suất.

Nút Camera Control có nguy cơ bị loại bỏ

Tính năng Camera Control từng gây chú ý khi xuất hiện lần đầu trên iPhone 16, nhưng có thể sẽ không “sống sót” đến iPhone 18. Một số nguồn tin cho biết Apple đang cân nhắc loại bỏ nút này do mức độ sử dụng thấp và chi phí sản xuất cao.

iPhone 17. Ảnh: PhoneArena

Đây là minh chứng cho chiến lược quen thuộc của Apple: thử nghiệm nhiều tính năng mới, nhưng chỉ giữ lại những gì thực sự được người dùng quan tâm. Không phải mọi nâng cấp được tung hô đều tồn tại lâu dài.

Với những ai thích khả năng quay chụp nhanh từ nút riêng, quyết định này có phần đáng tiếc. Nhưng nó cũng cho thấy Apple đang tiếp tục tinh giản trải nghiệm, tập trung vào những tính năng tạo khác biệt thật sự.

iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể tăng RAM lên 12GB

Một nâng cấp quan trọng khác là RAM. Hiện tại chỉ iPhone 17 có RAM 8GB, nhưng nhiều báo cáo cho biết iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn có thể được nâng lên 12GB RAM, ngang với các mẫu cao cấp, theo MacRumors.

RAM 8GB vẫn đủ cho nhu cầu hiện nay, nhưng khi Apple đẩy mạnh các tính năng AI và Apple Intelligence, dung lượng này có thể sớm trở nên hạn chế.

Nếu Apple muốn toàn bộ dòng iPhone 18 hỗ trợ đầy đủ tính năng AI thế hệ mới, 12GB RAM là điều gần như bắt buộc.

Bỏ lỡ nâng cấp này sẽ là một bước hụt đáng tiếc, nhất là khi Apple đang định hướng iPhone trở thành thiết bị AI cá nhân mạnh mẽ hơn.

Nhìn chung, iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể sẽ không mang đến cuộc “đại tu” nào quá lớn, bởi bản iPhone 17 đã tạo ra những thay đổi đáng kể về camera và công nghệ màn hình.

Tuy vậy, những nâng cấp như màn hình mới không Dynamic Island, chip A20 2nm, modem C2 và RAM 12GB vẫn là những điểm nhấn thực sự đáng mong đợi.

Dù phải chờ đến năm 2026 hoặc có thể đầu 2027, iPhone 18 vẫn hứa hẹn giữ được sức hút khi tiếp tục là chiếc iPhone “cơ bản nhưng không hề tầm thường”.

(Theo PhoneArena, MacRumors, The Verge)