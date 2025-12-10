Đã đến lúc ngừng tiếc nuối thiết kế đậm chất Galaxy Note và chấp nhận một phong cách thống nhất cho cả dòng sản phẩm, để Galaxy S26 Ultra trở về đúng vị trí trong gia đình Galaxy S.

Mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headline

Hé lộ thiết kế thống nhất của Galaxy S26

Theo PhoneArena, Samsung vừa vô tình để lộ thiết kế của dòng Galaxy S26 thông qua mã trong One UI 8.5. Những hình ảnh được phát hiện trong bản cập nhật này, được cho là gắn với các thiết bị có tên mã M1, M2 và M3 (tương ứng Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra), cho thấy một bước chuyển lớn: toàn bộ dòng máy sẽ mang một diện mạo đồng nhất.

Trong nhiều năm, Samsung bị chê là duy trì phong cách rời rạc. Bản tiêu chuẩn và bản Plus đi theo một hướng bo cong nhẹ nhàng với đảo camera riêng, trong khi bản Ultra lại bám giữ DNA của dòng Galaxy Note: góc cạnh sắc nét, cụm camera “trôi nổi” và phong cách tổng thể khác biệt hoàn toàn.

Theo các hình ảnh render mới bị lộ, thời kỳ đó đã khép lại. Galaxy S26 Ultra sẽ có cụm camera xếp dọc trong một đảo camera riêng, đúng như hai mẫu nhỏ hơn, chỉ thêm các cảm biến bố trí ở cạnh.

Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn: lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ dòng Ultra trông như thành viên thật sự của gia đình Galaxy S.

Trong thế giới smartphone, sự nhất quán thiết kế luôn là bài toán khó. Một mặt, bạn muốn chiếc flagship 1.200 USD nổi bật so với mẫu giá rẻ 300 USD. Mặt khác, bạn cần một “gương mặt thương hiệu” đủ dễ nhận biết từ xa.

Thiết kế lại của Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra. Ảnh: Android Authority

Chiến lược của Samsung trước đây thiếu sự gắn kết. Galaxy S24 và S24 Plus mang một phong cách, còn S24 Ultra lại như người anh họ xa đến từ vũ trụ Note.

Khi Samsung chọn thống nhất thiết kế cụm camera theo dạng đảo dọc cho cả S26, S26 Plus và S26 Ultra, hãng đang làm điều mà Apple và Google đã làm từ lâu, nhưng theo cách riêng của mình.

Apple luôn giữ ngôn ngữ thiết kế chung cho các dòng iPhone. Dù iPhone 17 Pro có cụm camera “khổng lồ” so với mẫu tiêu chuẩn, chúng vẫn mang DNA chung.

Google cũng tương tự với Pixel 10, nơi thanh camera dạng visor giúp mọi Pixel đều nhận diện trong tích tắc, bất kể là bản Pro hay bản 9a giá rẻ.

Tuy nhiên, rủi ro là điều ai cũng thấy: liệu việc làm cho S26 Ultra giống với Galaxy A-series có khiến nó mất đi sự sang trọng? Đó là lý do nhiều người phản ứng tiêu cực.

Nhưng nếu nhìn ở chiều ngược lại, sự đồng bộ giúp xây dựng bản sắc thị giác mạnh hơn mọi bảng thông số.

Tính nhất quán, flagship cần phải có

Đây có thể là quan điểm không hợp lòng các “fan cứng” của thiết kế Note, nhưng thay đổi này thực sự đáng hoan nghênh.

Một dòng sản phẩm đầu bảng mà mỗi mẫu trông như được làm bởi nhóm thiết kế khác nhau là điều khó chấp nhận với thương hiệu lớn.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Cybo Tech/YouTube)

Một gia đình sản phẩm thực thụ phải trông như… gia đình. Khi đặt Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra cạnh nhau, chúng nên giống phiên bản nhỏ, vừa và lớn của cùng một triết lý, chứ không phải ba chiếc máy xa lạ.

Thiết kế đảo camera dọc mới mang đến sự gọn gàng, mạch lạc mà Samsung đã thiếu trong nhiều năm.

Tất nhiên, những lo ngại về việc Ultra trở nên “ít đặc biệt” hơn là có lý. Nhưng sự khác biệt không nhất thiết phải đến từ camera hay hình dáng tổng thể.

Sự khác biệt thực sự nên đến từ chất liệu cấu tạo, công nghệ màn hình, cấu hình và trải nghiệm cao cấp.

Một thiết bị làm từ titan và kính, như S26 Ultra, rõ ràng sẽ khác xa một mẫu A-series vỏ nhựa, ngay từ khoảnh khắc người dùng cầm lên.

Cuối cùng, sự thống nhất trong thiết kế phản ánh sự tự tin của hãng: Đây là cách một chiếc Samsung trông như thế.

Sau nhiều năm bản Ultra mang dáng dấp “phảng phất Note” như một di sản kéo dài quá lâu, sự chuyển mình này cho thấy Samsung đã sẵn sàng để Ultra trở về đúng vị trí trong gia đình Galaxy S.

Nếu các rò rỉ là chính xác, Galaxy S26 Ultra không chỉ thay đổi ngoại hình, mà còn đánh dấu một triết lý thiết kế mới mang tính chủ động, rõ ràng và trưởng thành hơn.

Đây chính là điều Samsung cần để tạo ra bản sắc mạnh mẽ, dễ nhận diện và cạnh tranh hơn trong một thị trường smartphone ngày càng khốc liệt.

(Theo PhoneArena, Android Authority, Macworld)