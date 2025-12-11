Nếu có một yếu tố liên tục gây chia rẽ trong loạt tin rò rỉ về Galaxy S26 Ultra, thì đó chính là bộ vi xử lý. Sau nhiều báo cáo mâu thuẫn, Samsung từng “nhá hàng” Exynos 2600, khiến giới công nghệ nghi ngờ hãng sẽ quay lại chiến lược dùng chip Exynos ở một số thị trường.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: SamTech

Tuy nhiên, động thái này có thể chỉ là “mồi nhử”, bởi rò rỉ mới nhất gần như xác nhận một thực tế quen thuộc: ít nhất mẫu Galaxy S26 Ultra sẽ dùng chip Qualcomm.

Galaxy S26 Ultra dùng Snapdragon hay Exynos?

Theo PhoneArena, bất chấp những tin đồn gần đây cho rằng Samsung sẽ ưu tiên Exynos, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên phạm vi toàn cầu.

Thiết bị đã xuất hiện trong hồ sơ chứng nhận FCC (Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ), được chia sẻ bởi The Tech Outlook.

Các tài liệu này liệt kê nhiều mã máy được cho là thuộc bản Ultra mới và tất cả đều sử dụng bộ xử lý Snapdragon đầu bảng.

Dữ liệu cho thấy điều này đúng với cả phiên bản bán tại Mỹ lẫn thị trường quốc tế. Dù vậy, không có thông tin nào liên quan đến chip của hai mẫu còn lại trong dòng Galaxy S26.

Theo hồ sơ FCC, bộ vi xử lý của máy sẽ hỗ trợ công nghệ Smart Transmit Plus, một giải pháp tăng tốc uplink chỉ có trên modem Qualcomm X85, vốn tích hợp sẵn trong Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Điều này càng củng cố nhận định rằng phiên bản Ultra mới sẽ sử dụng chip Qualcomm.

Ngoài ra, thiết bị còn được chứng nhận cho hàng loạt công nghệ kết nối hàng đầu hiện nay, bao gồm WiFi 7 ba băng tần, 5G, NFC và UWB (Ultra Wideband).

Thời gian qua, đã có vô số suy đoán về việc Samsung sẽ chọn chip nào cho Galaxy S26. Một số báo cáo cho rằng hãng có thể dùng Exynos tại một số khu vực hoặc chỉ trên các mẫu tiêu chuẩn.

Một rò rỉ gần đây thậm chí cho rằng toàn bộ máy bán ra tại Hàn Quốc sẽ dùng chip Exynos.

Dù vậy, tất cả vẫn chỉ là đồn đoán. Samsung được kỳ vọng sẽ công bố dòng Galaxy S26 vào tháng 1/2026 và mở bán sau đó vài tuần, thời điểm mọi câu hỏi sẽ có lời giải.

Vậy câu hỏi đặt ra là điều này có thực sự quan trọng?

Dựa trên những rò rỉ gần đây về hiệu năng của Exynos 2600, có vẻ Samsung đang tiến gần hơn tới Qualcomm về sức mạnh xử lý. Nếu hai nền tảng cho hiệu năng tương đồng trong thực tế, việc Galaxy S26 Ultra dùng chip nào có thể không còn là vấn đề quá lớn đối với người dùng.

Mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headline

Trong nhiều năm, Qualcomm luôn được xem là lựa chọn “an toàn”, trong khi Exynos đôi khi gây tranh cãi về hiệu suất và tối ưu hóa. Nhưng nếu Exynos 2600 thực sự cải thiện mạnh mẽ, như các nguồn tin gần đây gợi ý, cuộc tranh luận này có thể sẽ bớt gay gắt hơn trước.

Dẫu vậy, việc bản Ultra tiếp tục dùng Snapdragon trên toàn cầu sẽ giúp Samsung tránh kịch bản phân mảnh trải nghiệm theo khu vực, một điều mà nhiều người dùng và các reviewer từng phàn nàn ở các thế hệ Galaxy trước.

Chờ đợi lời khẳng định từ Samsung

Dù tin rò rỉ đang nghiêng mạnh về phía Qualcomm, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán cho đến khi Samsung chính thức lên tiếng.

Tuy nhiên, nếu Galaxy S26 Ultra thật sự dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên toàn cầu, đây sẽ là bước đi giúp hãng duy trì hiệu suất ổn định nhất trên mẫu flagship cao cấp nhất của mình.

Còn với người dùng, điều quan trọng hơn cả vẫn là trải nghiệm thực tế: tốc độ, độ ổn định, hiệu quả năng lượng và khả năng xử lý AI.

Khi sự khác biệt giữa hai hệ chip thu hẹp, câu chuyện về Snapdragon hay Exynos có lẽ sẽ bớt quan trọng và đó có thể chính là điều mà Samsung muốn hướng tới trong kỷ nguyên Galaxy S mới.

(Theo PhoneArena, Android Authority, CNET)