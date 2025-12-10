Theo ET News, Apple đã đặt 22 triệu tấm nền OLED từ Samsung Display để phục vụ cho iPhone Fold thế hệ đầu. Dù bài viết gốc bị xóa không rõ lý do, con số này vẫn gây bất ngờ vì vượt xa kỳ vọng ban đầu đối với một thiết bị hoàn toàn mới.

Màn hình ngoài của iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Báo cáo mô tả Apple đặt mua hai loại màn hình: một loại gập vào trong và một màn hình phụ bên ngoài. Với tỉ lệ hao hụt linh kiện thông thường, sản lượng thực tế được cho là có thể đạt gần 10 triệu máy, một quy mô mà ít ai nghĩ Apple sẽ nhắm đến cho thế hệ đầu tiên.

Thiết kế đúng như tin đồn nhiều năm

Những chi tiết được đề cập trong báo cáo phù hợp với chuỗi tin đồn kéo dài nhiều năm qua. iPhone Fold được mô tả là thiết bị gập kiểu “sách” với màn hình ngoài 5,35 inch và màn hình trong 7,58 inch.

Một số yếu tố kỹ thuật quan trọng khác cũng được nhắc tới: bản lề cải tiến, vật liệu giảm nếp gấp, cấu trúc OLED không dùng lớp phân cực và khả năng tích hợp camera ẩn dưới màn hình.

Không chi tiết nào là mới, nhưng việc chúng xuất hiện cùng nhau khiến giới công nghệ dậy sóng về định hướng của Apple.

Những thách thức công nghệ còn rất lớn

Hiện tại, điện thoại gập chỉ chiếm một phần nhỏ trong thị trường smartphone toàn cầu.

Doanh số hàng năm mới chỉ dừng ở mức vài chục triệu thiết bị, tức một tỷ trọng khá khiêm tốn so với phân khúc truyền thống.

Người dùng vẫn ưu tiên điện thoại dạng thanh vì giá thấp hơn, nhẹ hơn và không gặp rủi ro dài hạn liên quan đến bản lề hay nếp gấp màn hình.

Nếu Apple thực sự đạt sản lượng gần 10 triệu chiếc ngay thế hệ đầu, điều đó sẽ tương đương toàn bộ quy mô thị trường điện thoại gập hiện nay.

Lịch sử phát triển sản phẩm của Apple cũng giúp bức tranh rõ ràng hơn. Trong nhiều năm, công ty đã đăng ký hàng loạt bằng sáng chế liên quan đến bản lề gập, vật liệu chống tạo nếp và thử nghiệm màn hình linh hoạt.

Tuy nhiên, chưa có nỗ lực nào hé lộ thời điểm ra mắt cụ thể. Chu kỳ kiểm định của Apple luôn kéo dài, nhất là với các thiết kế mới hoàn toàn, cho tới khi độ bền và tỉ lệ linh kiện đạt mức ổn định.

Thời điểm ra mắt của iPhone gập được đồn đoán nhiều năm qua, nhưng ngày càng nhiều chuyên gia tin rằng 2026 sẽ là mốc thời gian khả thi nhất.

Điều đáng quan tâm nhất là tấm nền OLED gập phải chịu được hàng nghìn lần gập mở mà không tạo nếp và chỉ một lỗi nhỏ trong lớp phim siêu mỏng có thể khiến cả màn hình hỏng hoàn toàn.

Đây là lý do tỉ lệ linh kiện đạt chuẩn thường thấp hơn nhiều so với OLED truyền thống, kéo theo chi phí toàn chuỗi cung ứng tăng.

Mỗi giai đoạn sản xuất thiết bị gập đều yêu cầu tinh chỉnh liên tục, từ keo dán, lớp nền, bản lề đến lớp bảo vệ bề mặt.

Giá bán cũng là rào cản lớn. Điện thoại gập hiện có giá cao bởi màn hình linh hoạt, khung gia cố và bản lề phức tạp đều đắt đỏ.

Do đó, lượng người dùng sớm thường khá hạn chế, khiến các hãng giữ sản lượng thấp cho đến khi nhu cầu rõ ràng hơn.



Nếu Apple ra mắt thiết bị gập với giá cao hơn cả dòng iPhone Pro Max, mức độ phổ biến ban đầu có thể sẽ bị giới hạn, dù thương hiệu Apple rất mạnh.

iPhone Fold - dấu mốc mới của Táo khuyết

Apple chưa từng xác nhận rằng họ đang phát triển iPhone Fold và cũng hiếm khi tiết lộ trước về bất kỳ danh mục thiết bị mới nào.

Tuy nhiên, báo cáo liên quan đến 22 triệu tấm nền khiến cộng đồng công nghệ hào hứng vì nó cho thấy một bước chuyển chiến lược đáng chú ý.

Tuy vậy, bối cảnh rộng hơn cho thấy Apple vẫn đang tiếp cận thị trường gập với sự thận trọng quen thuộc.

Công ty thường chỉ tham gia những phân khúc đã định hình rõ ràng, sau khi các đối thủ đã thử nghiệm và bộc lộ nhiều rủi ro.

Điện thoại gập hiện vẫn là sản phẩm cao cấp, độ bền còn gây tranh cãi và thị phần nhỏ. Apple có thể đặt mục tiêu thay đổi toàn bộ phân khúc bằng các cải tiến vượt trội về độ bền, màn hình mỏng hơn hoặc độ sáng tốt hơn.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán cho tới khi hãng đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn.

Con số 22 triệu tấm nền vẫn rất tham vọng cho tới khi những thông tin chuỗi cung ứng cụ thể hơn xuất hiện.

Hiện tại, mọi dấu hiệu đều cho thấy iPhone Fold nhiều khả năng ra mắt vào mùa thu năm 2026, trừ khi một tin đồn “iPhone Fold bị trì hoãn” lại xuất hiện và khiến mọi thứ đảo lộn.

(The MacRumors, ET News, AppleInsider)