Galaxy S25 Ultra đã không còn là lựa chọn ưa thích của người mua flagship, trong khi dòng iPhone 16 vẫn thống trị tuyệt đối.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: SamTech

Trong quý 3/2025, Galaxy S25 Ultra biến mất khỏi danh sách smartphone bán chạy nhất, trong khi đối thủ trực tiếp – iPhone 16 Pro Max tiếp tục giữ vị trí thứ ba toàn cầu.

Việc Galaxy S25 Ultra bị lãng quên quá nhanh dự báo rằng Galaxy S26 Ultra thậm chí có thể không kịp góp mặt trong bảng xếp hạng.

Galaxy S25 Ultra sớm chạm ngưỡng suy giảm

Galaxy S25 Ultra khởi đầu bùng nổ, lập kỷ lục bán ra trong những tuần đầu tiên và giữ vị trí top đầu trong Quý 1 và Quý 2/2025. Nhưng thay vì tiếp tục thăng hạng trong Quý 3, thiết bị lại biến mất khỏi danh sách, nhường chỗ cho Galaxy A56.

Thực tế, cả năm mẫu Samsung góp mặt trong top bán chạy Quý 3 đều là dòng Galaxy A giá dễ tiếp cận. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max, ra mắt ngày 19/9, tức chỉ 11 ngày trước khi quý 3 kết thúc, vẫn kịp chen chân vào danh sách.

Thêm vào đó, iPhone 16e, lên kệ cùng thời điểm với Galaxy S25 Ultra, vẫn duy trì vị trí ổn định trong Quý 2 và Quý 3.

Rõ ràng: ngay cả những mẫu iPhone rút gọn vẫn “át vía” flagship Samsung về mức độ phổ biến.

Trong Quý 3, Samsung và Apple cùng có 5 mẫu máy nằm trong danh sách bán chạy nhất. Tuy nhiên, toàn bộ đại diện của Samsung đều thuộc dòng A.

Galaxy S25 Ultra không nằm trong top 10 điện thoại hàng đầu trong Quý 3. Ảnh: Counterpoint

Theo Counterpoint, đơn vị tổng hợp dữ liệu, các mẫu Galaxy A tăng trưởng nhờ loạt tính năng AI kế thừa từ dòng cao cấp, khả năng sạc nhanh hơn và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn.

Những mẫu điện thoại bán chạy nhất Quý 1/2025. Ảnh: Counterpoint

Điều này phản ánh một thực tế là flagship Samsung bị xem là “giá cao so với những gì mang lại”, trong khi Apple, dù gần như chỉ bán điện thoại cao cấp, vẫn duy trì doanh số mạnh, nhờ hình ảnh thương hiệu cao cấp mà hãng đã xây dựng.

Những mẫu điện thoại bán chạy nhất Quý 2/2025. Ảnh: Counterpoint

Galaxy S26 Ultra sẽ đối mặt điều gì?

Galaxy S25 Ultra mang tới một vài nâng cấp đáng chú ý như màn hình bảo mật độc đáo, camera chụp đêm tốt hơn, chip Exynos 2600 đầy hứa hẹn, thiết kế dễ cầm và pin – sạc đều được cải thiện.

Nhưng nếu chỉ cải tiến nhẹ, chủ yếu là sạc nhanh hơn, thiết kế tinh chỉnh và chip mới, Galaxy S26 Ultra chưa đủ để xem là bước nhảy vọt.

Thậm chí Samsung còn có thể không giữ được mức giá như năm trước. Mức giá của Galaxy S26 Ultra được dự đoán sẽ tăng, đồng nghĩa Samsung phải đưa ra lý do thật sự thuyết phục để người dùng bỏ tiền nâng cấp.

Dù vậy, Galaxy S26 Ultra vẫn chắc chắn là một chiếc điện thoại rất mạnh, bởi bản thân S25 Ultra đã là thiết bị hàng đầu. Không loại trừ khả năng Samsung đang giữ lại một vài “quân bài tẩy” chưa công bố, có thể là tính năng đặc biệt hoặc khả năng tối ưu mạnh về AI, đủ sức thuyết phục chủ sở hữu S25 Ultra rằng Galaxy S26 Ultra không phải chỉ là một bản nâng cấp nhẹ nhàng.

Vấn đề không nằm ở chất lượng, mà ở sức hút trên thị trường. Trong khi iPhone 17 Pro Max đang trên đà vượt iPhone 16 Pro Max về doanh số, Galaxy S26 Ultra nguy cơ lặp lại vết xe đổ của S25 Ultra: nhanh chóng rơi khỏi bảng xếp hạng bán chạy trước khi tạo được dấu ấn thực sự.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: SamTech/YouTube)

Theo PhoneArena, nếu Samsung chấp nhận việc chỉ được nhớ đến nhờ dòng máy tầm trung giá tốt, còn flagship nhạt dần trong tâm trí người dùng, hãng có thể tiếp tục hướng đi hiện tại. Nhưng nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với iPhone, Samsung buộc phải thực hiện các thay đổi lớn hơn, cả về định vị, thiết kế lẫn giá trị vượt trội của dòng Ultra.

Hiện tại Samsung vẫn dẫn đầu mảng điện thoại gập, nhưng lợi thế này có thể bị xóa sạch nếu Apple tung ra model gập đầu tiên. Lịch sử đã từng lặp lại khi iPhone 12, chiếc iPhone 5G đầu tiên, nhanh chóng khiến Samsung mất ngôi số 1 về doanh số máy 5G.

(Theo PhoneArena, The Verge)