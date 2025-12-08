Bước đi chiến lược giống Apple

Trong thời gian dài, Samsung nỗ lực đưa dòng chip Exynos “cây nhà lá vườn” trở lại vị thế cạnh tranh. Điều đó sẽ thành hiện thực với Galaxy S26 năm tới, khi Exynos 2600 trên tiến trình 2nm được đánh giá là cực kỳ mạnh mẽ.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Nhưng bên dưới những thay đổi quen thuộc ấy, Samsung còn đang thực hiện một bước tiến quan trọng hơn nhiều, điều vốn được xem là mục tiêu tối thượng của Exynos. Và giờ đây, nó đang trở thành hiện thực, dòng Galaxy chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới.

Exynos giúp Samsung tiết kiệm chi phí sản xuất, nhưng về bản chất, chúng vẫn chưa đủ khác biệt. Trong khi đó, Apple tạo nên kỳ tích với dòng chip A-series và M-series, đưa iPhone và đặc biệt là MacBook đạt đến sức mạnh vượt trội trong ngành.

Đó chính xác là điều Samsung muốn hướng tới. Theo nhiều báo cáo, một “Bộ phận phát triển SoC tùy biến” mới đã được thành lập, với nhiệm vụ thiết kế chip dành riêng cho phần cứng Galaxy, thay vì dùng chung cấu trúc cho nhiều thiết bị như trước đây.

Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi lớn: Samsung sẽ xử lý bài toán phần mềm như thế nào?

Theo PhoneArena, điểm mạnh của Apple đến từ việc kiểm soát trọn vẹn cả phần cứng lẫn phần mềm.

Chip A-series và M-series giao tiếp hoàn hảo với iOS, macOS và iPadOS, tạo nên độ ổn định và hiệu quả vượt trội, dù đôi lúc vẫn bị ảnh hưởng bởi lỗi phần mềm.

Ngược lại, Samsung không sở hữu hệ điều hành riêng. Galaxy vẫn chạy Android, dù được tùy biến bằng One UI. Để đạt mức độ tối ưu như Apple, Samsung gần như phải xây dựng một hệ điều hành mới hoàn toàn, điều khó xảy ra trong tương lai gần.

Điều này có nghĩa là chip tùy biến Galaxy dù mạnh, có thể vẫn không đạt sự “đồng bộ tuyệt đối” như Apple.

Cánh cửa vẫn mở cho sự tiến hóa của Galaxy

Dù không tạo ra một hệ điều hành mới, Samsung vẫn có thể cải thiện trải nghiệm đáng kể. Với chip tùy biến, hãng có thể tinh chỉnh One UI để khai thác tối đa sức mạnh phần cứng.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headline

Viễn cảnh hoàn toàn trong tầm tay là hiệu năng tăng mạnh, thời lượng pin dài hơn, khả năng tối ưu năng lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, một hệ quả có thể xảy ra, Samsung có thể buộc phải hạn chế một số tính năng hoặc dịch vụ Android để đảm bảo tối ưu cho chip mới.

Người dùng có thể tắt các hạn chế này, nhưng đồng nghĩa với việc từ bỏ các lợi ích hiệu năng mà chip mang lại.

Dù chip tùy biến còn đang trong giai đoạn phát triển, sự thay đổi trên Galaxy đã bắt đầu hiện hữu.

Exynos 2600 là bước khởi đầu mạnh mẽ: tiến trình 2nm đầy hứa hẹn, hiệu năng được dự đoán vượt xa Snapdragon hiện tại và Samsung Foundry cũng cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau nhiều năm bị TSMC bỏ xa.

Đặc biệt, Samsung được cho là sẽ đưa Exynos trở lại dòng Ultra sau nhiều năm độc quyền Snapdragon, nhưng lần này không phải vì bắt buộc mà bởi Exynos 2600 đủ sức cạnh tranh.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện của Exynos 2600 trên dòng Galaxy S26 vào năm tới. Nếu con chip này thành công như kỳ vọng, Samsung Foundry có thể lấy lại vị thế và cạnh tranh sòng phẳng với TSMC. Khi đó, quá trình phát triển chip tùy biến cho Galaxy chắc chắn sẽ được đẩy nhanh hơn.

Chưa ai biết chính xác những chip mới này sẽ thay đổi Galaxy S26 đến mức nào, nhưng rõ ràng, đây là động thái có thể tạo ra bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm.

Nó có thể trở thành “tia lửa” khai mở thời kỳ đổi mới mà người dùng Galaxy luôn mong đợi.

(Theo PhoneArena, Macworld)