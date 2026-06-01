1. Ngồi yên một chỗ sau bữa tối Theo Physiological Reviews, một trong những thói quen cần tránh là ngồi yên quá lâu sau ăn. Các nghiên cứu cho thấy lối sống ít vận động có thể thúc đẩy tình trạng kháng insulin, tăng mỡ nội tạng. Những yếu tố này khiến chỉ số mỡ máu (triglyceride và cholesterol) xấu đi theo thời gian. Bác sĩ tim mạch Sergiu Darabant tại Viện Tim và Mạch máu Miami (Mỹ) khuyến nghị mọi người nên đi bộ nhẹ nhàng thay vì nằm dài trên sofa. Đi bộ sau bữa ăn, đặc biệt vào buổi tối, giúp giảm mức triglyceride sau ăn và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid qua đêm bằng cách tăng đào thải chất béo khỏi máu. Nhiều người có thói quen nhâm nhi rượu vào buổi tối. Ảnh minh họa: Ban Mai

2. Uống rượu để thư giãn Nhiều người có thói quen dùng một ly đồ uống có cồn vào cuối ngày để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thói quen này có thể gây hại nhiều hơn lợi đối với chỉ số cholesterol. Chuyên gia Michelle Routhenstein (Mỹ) cho biết rượu có thể làm tăng triglyceride và gây quá tải cho gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Dù một số nghiên cứu cho rằng uống rượu ở mức độ vừa phải có thể mang lại lợi ích nhất định, các khuyến nghị hiện nay về sức khỏe tim mạch vẫn không đánh giá cao việc sử dụng đồ uống có cồn.

3. Ăn quá gần giờ đi ngủ Theo các chuyên gia, ăn sát giờ ngủ khiến quá trình tiêu hóa diễn ra vào thời điểm cơ thể chuyển hóa chất béo kém hiệu quả. Vào ban đêm, cơ thể có xu hướng tích trữ năng lượng thay vì đốt cháy. “Ăn quá gần giờ đi ngủ có thể làm xấu đi mức đường huyết và triglyceride sau ăn”, chuyên gia Routhenstein cho biết. Bà cũng dẫn nghiên cứu cho thấy mọi người dễ tiêu thụ các thực phẩm giàu calo, chất béo và đường hơn vào ban đêm. Không chỉ vậy, ăn khuya còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, từ đó tác động tiêu cực đến cholesterol. Chuyên gia này khuyến nghị mọi người nên ngừng ăn từ 2-3 giờ trước khi đi ngủ.

4. Đi ngủ trong trạng thái căng thẳng Căng thẳng kéo dài trước giờ đi ngủ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến cholesterol. Theo chuyên gia Routhenstein, stress mạn tính làm tăng cortisol, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ và khiến gan sản xuất nhiều lipoprotein chứa cholesterol hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Kiran Campbell cho biết một nghiên cứu gần đây phát hiện những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nồng độ cholesterol xấu LDL đậm đặc hơn so với người ngủ trên 8 giờ.