Tuy nhiên, theo bác sĩ, chuyên gia lĩnh vực giảm cân Tiêu Tiệp Kiện (Trung Quốc), đây là quan niệm sai lầm có thể khiến đường huyết không giảm, thậm chí còn tăng cao hơn.

Bác sĩ Tiêu cho biết nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường không đơn thuần là ăn quá nhiều tinh bột mà do mỡ nội tạng vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, tích tụ quanh gan và tuyến tụy, làm rối loạn quá trình tiết insulin và chuyển hóa đường huyết.

Mỗi người đều có một “ngưỡng mỡ cá nhân”, tức là giới hạn lượng chất béo mà cơ thể có thể chịu đựng. Khi vượt qua ngưỡng này, mỡ nội tạng sẽ bắt đầu tích tụ ở các cơ quan quan trọng như gan và tụy, từ đó ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa đường trong cơ thể.

Ngưỡng này không liên quan tuyệt đối đến chỉ số khối cơ thể BMI. Người béo chưa chắc đã vượt ngưỡng trong khi người gầy vẫn có thể tích tụ nhiều mỡ nội tạng và đối mặt nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Theo China Times, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ Tiêu từng gặp nhiều bệnh nhân bỏ cơm trắng, kiêng trái cây nhưng lại ăn nhiều thịt chân giò kho, thịt ba chỉ, bò bít tết vì cho rằng thịt không chứa đường nên an toàn. Tuy nhiên, sau khoảng nửa năm, chỉ số đường huyết của họ không giảm mà còn tăng lên, đồng thời chức năng tuyến tụy cũng xấu đi.

Vấn đề nằm ở việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn và các loại thịt chứa nhiều mỡ. Chất béo bão hòa từ những thực phẩm này có thể tích tụ quanh gan và tụy - hai cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc tiết insulin và điều hòa đường huyết. Khi lượng mỡ quá nhiều, hoạt động của gan và tụy sẽ bị ảnh hưởng.

Để giảm mỡ tích tụ quanh tụy, bác sĩ Tiêu khuyến nghị người dân cần thực hiện 2 thay đổi trong lối sống:

Thay đổi thứ tự ăn uống: Trong mỗi bữa ăn nên ưu tiên ăn rau và protein (thịt, cá) trước và ăn tinh bột sau cùng. Một nghiên cứu cho thấy chỉ cần thay đổi thứ tự trên, mức đường huyết sau ăn 60 phút có thể giảm tới 36,7%.

Vận động khoảng 15 phút sau bữa ăn: Khi cơ bắp vận động và co bóp sẽ chủ động sử dụng glucose trong máu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào insulin, từ đó giúp đường huyết giảm.

Với người mắc bệnh tiểu đường, việc duy trì tập luyện sức mạnh hai buổi mỗi tuần với các bài tập đơn giản như squat không tạ hoặc chống đẩy quỳ gối có thể hỗ trợ ổn định đường huyết.

Bác sĩ Tiêu cũng cho biết kiểm soát cân nặng đúng cách có thể tốt cho nhiều người. Theo số liệu ông dẫn lại, khoảng 46% số ca mắc tiểu đường có thể kiểm soát bệnh trong vòng một năm mà không cần dùng thuốc. Với những người giảm được trên 15 kg, tỷ lệ thuyên giảm lên tới 86%.

Ông cho rằng thời gian mắc bệnh càng ngắn thì khả năng cải thiện càng cao, đặc biệt trong vòng 6 năm đầu kể từ khi được chẩn đoán.

Tuy nhiên, bác sĩ Tiêu cũng lưu ý người bệnh không nên tự ý ngừng hoặc giảm thuốc điều trị. Việc điều chỉnh thuốc cần được thực hiện dưới sự theo dõi của bác sĩ, kết hợp với thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập và theo dõi đường huyết thường xuyên để tránh nguy cơ hạ đường huyết nghiêm trọng.