Nhiều người cho rằng ăn chuối vào lúc 11h trưa, trước bữa ăn khoảng 30 phút rất có lợi. Xin chuyên gia tư vấn quan điểm này có cơ sở khoa học không? (Bùi Hằng - Hà Nội)

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Chuối là loại trái cây phổ biến, giá rẻ và dễ mua. Đây cũng là thực phẩm tương đối “lành”, có thể ăn khi đói hoặc lúc no mà ít gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đặc biệt, chuối được xem là “thực phẩm vàng” cho những người vừa tập luyện cường độ cao, chạy bộ hoặc marathon nhờ khả năng bổ sung năng lượng nhanh.

Khi chuối chín, phần lớn tinh bột sẽ được chuyển hóa thành các loại đường dễ hấp thu như glucose, fructose và sucrose. Hàm lượng đường này chỉ chiếm khoảng 1-2% trong chuối xanh nhưng có thể tăng lên 15-20% khi chuối chín hoàn toàn.

Chuối có nhiều tác dụng với sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Chuối tiêu còn chứa nhiều loại protein như albumin và globulin, được cấu tạo từ các axit amin thiết yếu gồm arginine, histidine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan và valine - những thành phần quan trọng đối với quá trình chuyển hóa và phục hồi của cơ thể.

Nếu bạn ăn chuối đúng thời điểm, loại quả này chẳng khác nào một “vị thuốc” tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa, dưỡng tỳ vị rất hiệu quả. Thời điểm lý tưởng là khoảng 11h, tức trước bữa ăn chính khoảng 30 phút.

Theo đồng hồ sinh học của Đông y, từ 9h đến 11h là khoảng thời gian tỳ vị hoạt động mạnh nhất trong ngày. Trong Đông y, tỳ giữ vai trò chủ vận hóa, sinh huyết và nuôi dưỡng cơ nhục, chịu trách nhiệm hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng để nuôi sống toàn bộ cơ thể.

Nếu trong khung giờ này, cơ thể được bổ sung một món ăn nhẹ, dễ tiêu và có tác dụng hỗ trợ tỳ vị thì sẽ “tiếp sức” cho bộ máy tiêu hóa vận hành hiệu quả nhất.

Trong Đông y, chuối không chỉ đơn thuần là trái cây mà còn có giá trị như một vị thuốc. Chuối có vị ngọt, tính hàn, tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, giải độc, hỗ trợ tiêu hóa, dưỡng âm và sinh tân dịch.

Những người nên ăn chuối

- Người hay bị táo bón: ăn một quả chuối chín đúng thời điểm giúp nhuận tràng, hỗ trợ đi tiêu thuận lợi.

- Người ăn uống kém, hay đầy bụng, ợ hơi: chuối giúp làm mềm thức ăn, kích thích tiết dịch vị ở mức vừa phải.

- Người có biểu hiện “nhiệt trong” như miệng khô, họng rát: chuối giúp thanh nhiệt tạng phủ.

- Người suy nhược, ngủ kém, thường xuyên căng thẳng: chuối cung cấp magie và vitamin B6, hỗ trợ ổn định thần kinh.

Những người cần hạn chế hoặc ăn chuối đúng thời điểm

- Người tỳ hư hàn, bụng dễ lạnh, tiêu hóa yếu: nếu ăn chuối vào buổi sáng sớm hoặc khi bụng đói có thể gây đau bụng, đi ngoài phân lỏng.

- Người viêm dạ dày thể hàn: ăn chuối khi dạ dày chưa tiêu hết thức ăn có thể gây chướng bụng, khó chịu.

- Người bị viêm khớp, đau nhức nhiều: không nên ăn quá nhiều chuối vào buổi tối vì tính hàn của chuối có thể làm nặng thêm triệu chứng.

- Người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn chuối nhưng cần kiểm soát số lượng, không nên ăn nhiều trong một lần để tránh làm tăng đường huyết đột ngột.