Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên giảng viên Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam, ngô là thực phẩm phổ biến của người Việt. Giá trị dinh dưỡng của loại ngũ cốc này rất cao. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), ngô là loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng. Trong 100g ngô có khoảng 86 kcal cùng nhiều thành phần quan trọng như protein, chất xơ, vitamin A, nhóm vitamin B, kali, magie, kẽm và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin…

Từ những công dụng nổi bật của ngô, bác sĩ Hoàng khuyến nghị những người nên ăn ngô thường xuyên:

1. Người mỡ máu cao, bệnh tim mạch: Ngô có công dụng giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, đặc biệt là dầu ngô, có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Điều này giúp hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Vì vậy, những người có mỡ máu cao hoặc huyết áp cao nên cân nhắc bổ sung ngô vào chế độ ăn.

Bắp ngô tốt cho sứ khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

2. Người có hệ tiêu hóa kém hoặc thường xuyên bị táo bón: Hàm lượng chất xơ trong ngô giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và cải thiện quá trình tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cơ thể cũng hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn và tăng cường miễn dịch.

3. Người muốn giảm cân: Ngô cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai đang muốn giảm cân. Với lượng calo không quá cao và khả năng tạo cảm giác no lâu, ngô giúp hạn chế việc ăn vặt hoặc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm khác. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên ăn quá nhiều vì ngô vẫn chứa tinh bột và đường, có thể gây tăng cân nếu dùng quá mức.

4. Những người làm việc cường độ cao hoặc cần nhiều năng lượng: Lượng carbohydrate trong ngô cung cấp nguồn năng lượng ổn định, giúp duy trì sức bền cho cơ thể trong suốt ngày dài. Đây là lựa chọn phù hợp cho người lao động chân tay hoặc làm việc trí óc liên tục.

5. Người trung niên và cao tuổi: Nhóm người này được khuyến cáo ăn ngô thường xuyên vì thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ mắt, làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung ngô đúng cách có thể góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở độ tuổi này.

Dù có nhiều lợi ích, ngô vẫn cần được sử dụng hợp lý:

- Không nên ăn thay hoàn toàn cơm.

- Mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 1 bắp cỡ vừa.

- Không ăn ngô sống để tránh ảnh hưởng tiêu hóa.

- Người có vấn đề đường huyết cần kiểm soát lượng ăn.

- Ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó chịu đường ruột.