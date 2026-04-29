Chữa bệnh bằng dưa hấu

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Thúy Hằng - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3, không chỉ là loại trái cây giải khát quen thuộc, dưa hấu còn giàu vitamin A, C và nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Nhờ đó, loại quả này bổ sung nước, làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Trong ẩm thực, dưa hấu rất linh hoạt, có thể chế biến thành nhiều món ngon như kem dưa hấu, thạch, sinh tố, sữa chua, cocktail, salad, gỏi, mứt. Không chỉ phần ruột, vỏ dưa cũng có thể dùng để xào hoặc nấu canh, mang lại hương vị thanh mát độc đáo.

Theo bác sĩ Hằng, trong y học cổ truyền, dưa hấu có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, hạ huyết áp và hỗ trợ điều trị các tình trạng như say nắng, tiểu buốt, viêm thận, phù thũng, vàng da hay cảm sốt. Vỏ dưa có tác dụng thanh nhiệt, giảm khát, hỗ trợ tiểu tiện; trong khi hạt dưa hấu giúp hạ huyết áp và hỗ trợ một số vấn đề như đau lưng hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Bác sĩ Hằng gợi ý một số bài thuốc dân gian từ dưa hấu được áp dụng như:

- Chữa tiểu buốt: Dưa hấu tươi kết hợp lá diếp cá, giã lấy nước uống trong ngày.

- Hỗ trợ tiêu hóa kém: Vỏ dưa hấu kết hợp trần bì, sơn tra và gừng, sắc nước uống.

- Chữa rong kinh: Hạt dưa hấu sao cùng ngải cứu và bẹ móc, tán bột uống hằng ngày.

Ai nên ăn nhiều?

Dưa hấu cũng là trái cây lý tưởng trong thực đơn gia đình hằng ngày. Những nhóm người cần ăn nhiều dưa hấu như sau:

1. Người hay bị táo bón, tiêu hóa kém

Dưa hấu chứa nhiều nước và chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Việc bổ sung dưa hấu giúp giảm táo bón và cải thiện quá trình đào thải tự nhiên của cơ thể. Đây là lựa chọn đơn giản cho những người ăn ít rau xanh hoặc uống ít nước.

2. Người có hệ miễn dịch yếu, hay ốm vặt

Loại quả này giàu vitamin C giúp cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu, tăng khả năng chống lại vi khuẩn và virus. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ làm lành vết thương nhanh hơn. Vì vậy, những người hay mệt mỏi, dễ cảm cúm nên bổ sung dưa hấu vào chế độ ăn.

3. Người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao

Dưa hấu chứa chất chống oxy hóa lycopene có tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL), hỗ trợ điều hòa huyết áp và cải thiện chức năng mạch máu. Nhờ đó, loại quả này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nếu sử dụng hợp lý và đều đặn.

4. Người vận động nhiều, tập luyện thể thao

Amino acid citrulline trong dưa hấu giúp tăng lưu thông máu, giảm viêm và hạn chế đau cơ sau khi vận động; hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn. Đây là lý do dưa hấu thường được xem là “thức uống tự nhiên” cho người chơi thể thao.

5. Người căng thẳng, khó ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài

Một số hợp chất tự nhiên trong dưa hấu có thể giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ăn dưa hấu vào buổi tối với lượng vừa phải có thể giúp cơ thể dễ đi vào trạng thái nghỉ ngơi hơn, đặc biệt với người hay stress.

Lưu ý, mọi người nên ăn với lượng hợp lý, tránh lạm dụng để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và đường huyết.