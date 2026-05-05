Tôi bị mỡ máu cao nên thường dùng dưa chuột thay cho một số loại trái cây khác. Xin bác sĩ tư vấn những ai nên ăn nhiều loại quả này? (Hồng Dương - Dương Nội, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Dưa chuột hay còn gọi dưa leo là loại trái cây quen thuộc hằng ngày, giá rẻ ở chợ. Ngoài chức năng làm thực phẩm, loại quả này còn là vị thuốc cho sức khỏe.

Theo Đông y, dưa chuột (mã bào qua khi còn non, huỳnh qua khi chín) có tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải khát, hỗ trợ điều trị các chứng thấp nhiệt như kiết lỵ, phù thũng.

Y học hiện đại cũng ghi nhận dưa chuột giàu chất dinh dưỡng. Ruột dưa chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất như kali, selen, vitamin C… mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Dưa chuột là loại trái cây quét mỡ máu. Ảnh: Hoa Linh.

5 nhóm người nên ăn nhiều dưa chuột:

Người mỡ máu cao

Dưa chuột có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol nhờ chất xơ hòa tan và sterol thực vật, giúp hạn chế hấp thu mỡ xấu. Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol còn góp phần bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Đặc biệt, cucurbitacin B trong dưa hạn chế tích tụ lipid trong thành mạch. Vì vậy, ăn dưa chuột hằng ngày được xem là cách "quét" mỡ máu rẻ tiền, an toàn.

Người mắc bệnh đái tháo đường

Dưa chuột có chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 15). So với các trái cây khác như nho (25), táo (38), chuối (52), dưa hấu (72) thì loại quả này thuộc top đầu bảng dành cho người đái tháo đường. Dưa chuột cũng thuộc nhóm thực phẩm không chứa tinh bột giúp kiểm soát đường huyết, tăng cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa, từ đó góp phần ổn định chuyển hóa.

Người cao huyết áp

Nhờ giàu kali và magiê nhưng ít natri, dưa chuột giúp điều hòa huyết áp hiệu quả. Các vitamin và khoáng chất trong dưa cũng góp phần bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Người muốn giảm cân

Dưa chuột là thực phẩm lý tưởng cho người cần kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo thấp, giàu nước và chất xơ. 100g dưa leo chỉ chứa khoảng 15 calo, như vậy nếu ăn 1 quả (130-200g) thì lượng calo tương đương dao động từ 20,8 - 32 kcal. Vì vậy, trái cây này là thực phẩm đầu bảng dành cho người muốn giảm cân.

Ngoài ra, ăn dưa chuột tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều. Ngoài ra, hoạt chất acid malonic trong dưa còn có khả năng ức chế chuyển hóa đường thành mỡ, hỗ trợ giảm tích tụ chất béo.

Người bị rối loạn tiêu hóa, táo bón

Hàm lượng pectin trong dưa chuột tăng nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, dưa chuột còn giảm ợ chua, đầy hơi nhờ khả năng trung hòa axit dạ dày, phù hợp với người hay bị khó chịu đường tiêu hóa.

Dưa chuột mang lại nhiều lợi ích nhưng cần được dùng đúng cách. Người đang dùng thuốc chống đông nên hạn chế vì hàm lượng vitamin K trong dưa chuột có thể gây tương tác. Bạn nên chọn quả tươi, vỏ xanh, không bị đắng hay xốp. Nếu không rõ nguồn gốc dưa, bạn cần gọt vỏ và rửa sạch trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

