Thưa bác sĩ, nước mía có giúp bù nước, bù điện giải khi làm việc ngoài trời nắng nóng không? Tôi nên uống lượng nước mía như thế nào để tốt cho sức khỏe? (Hoàng Hải Vân - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Nước mía không chỉ giúp giải nhiệt trong những ngày nắng nóng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Trong Đông y, nước mía được đánh giá có tác dụng thanh nhiệt, bổ dưỡng, dưỡng huyết, nhuận họng, giảm ho và hỗ trợ phục hồi cơ thể suy nhược. Y học hiện đại cũng ghi nhận nước mía chứa nhiều dưỡng chất như đường tự nhiên, vitamin A, nhóm B, vitamin C cùng các khoáng chất như canxi, kẽm, crôm và nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Nước mía có nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Ảnh: Hoa Linh.

1. Người lao động ngoài trời, người vận động nhiều

Đây là nhóm đối tượng có thể hưởng lợi rõ rệt từ nước mía. Hàm lượng carbohydrate tự nhiên cùng các chất điện giải giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng sau khi lao động nặng hoặc tập luyện thể thao. Thức uống này còn hỗ trợ bù nước, giảm cảm giác mệt mỏi và kiệt sức do mất nước trong thời tiết nắng nóng.

2. Người suy nhược, mới ốm dậy

Với nguồn năng lượng dễ hấp thu cùng nhiều vitamin và khoáng chất, nước mía có thể hỗ trợ người đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Theo Đông y, nước mía bổ tỳ vị, dưỡng huyết và giảm cảm giác mệt mỏi, suy nhược.

3. Phụ nữ mang thai

Nước mía được xem là thức uống có lợi cho thai phụ khi sử dụng với lượng phù hợp. Loại nước này bổ sung năng lượng, vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác ốm nghén và tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, sản phụ mắc đái tháo đường thai kỳ cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

4. Người có nguy cơ sỏi thận hoặc nhiễm trùng tiểu

Nước mía chứa khoảng 70-75% là nước, giúp tăng lượng dịch đưa vào cơ thể, hỗ trợ chức năng thận và quá trình đào thải nước tiểu. Một số nghiên cứu cho thấy nước mía kết hợp với chanh hoặc nước dừa có thể giúp giảm cảm giác nóng rát đường tiết niệu, hỗ trợ người bị nhiễm trùng tiểu hoặc sỏi thận.

5. Người muốn bổ sung chất chống oxy hóa

Nước mía chứa các hợp chất phenolic và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Nhờ đó, thức uống này góp phần làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bên cạnh những lợi ích trên, bạn lưu ý nước mía vẫn là thức uống chứa nhiều đường tự nhiên. Người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết cần sử dụng thận trọng.

Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người chỉ nên uống dưới 240ml nước mía mỗi ngày. Nước mía sau khi ép cần được sử dụng ngay, tránh để lâu ngoài môi trường vì dễ bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.