Nhiều người nghĩ chỉ cần uống đủ nước là tốt, nhưng uống nước đúng cách, đúng loại mới thực sự mang lại lợi ích cho cơ thể. Dưới đây là những loại đồ uống dù khát đến đâu cũng không nên uống vào ngày hè nóng nực.

Đồ uống nhiều đường

Mùa hè, mọi người có nhu cầu uống nhiều loại nước ngọt nhiều đường, nước có ga, nước tăng lực để giải khát. Khi uống, đường được hấp thu nhanh vào máu, làm đường huyết tăng nhanh, tạo cảm giác tỉnh táo trong thời gian ngắn.

Uống các loại nước trên tưởng giúp giải khát nhưng ngoài làm mất nước, nó còn ảnh hưởng lọc cầu thận, thường xuyên uống dễ gây stress chuyển hóa, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, tổn thương thận.

Sau khi nạp đồ uống có đường, nước có ga, cơ thể sẽ tiết insulin để đưa đường huyết trở về mức bình thường, dẫn đến hiện tượng tụt năng lượng đột ngột, gây ra trạng thái mệt mỏi. Nhiều người có cảm giác "uống rất nhiều nước nhưng vẫn mệt, vẫn khát" là vì nguyên nhân này.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), nước ngọt bị đưa vào danh sách thức uống bù nước kém cỏi nhất vì chúng có lượng đường cao và nhiều chất caffeine.

Caffeine là chất lợi tiểu, chất này làm tăng lượng nước bài tiết thành nước tiểu (nó không hỗ trợ quy trình hydrate hóa).

Nước tăng lực chứa nhiều caffeeine và đường, có thể gây ảnh hưởng dạ dày, thần kinh, mất ngủ, tăng huyết áp tạm thời và nhịp tim thất thường.

Nếu muốn uống nước vị ngọt vào ngày nóng, mọi người có thể thêm trái cây tươi vào ly nước lọc hoặc uống nước ép cam, dưa hấu...

Uống nước đúng cách, đúng loại mới thực sự mang lại lợi ích cho cơ thể. Ảnh: Võ Thu

Nước uống có cồn

Đồ uống có cồn (như bia, rượu) là lựa chọn sai lầm trong ngày nắng nóng bởi loại thực phẩm này cũng có tác dụng như caffeine. Rượu bia cũng gây ảnh hưởng đến cơ chế điều chỉnh lượng nước trong cơ thể. Rượu còn làm giảm hormone chống lợi tiểu và khiến người uống phải đi tiểu liên tục (khiến nguy cơ mất nước nhanh).

Lạm dụng đồ uống có cồn sẽ dẫn đến tình trạng nôn mửa (trong thời tiết nắng nóng). Tình trạng mất nước sẽ trở nên trầm trọng hơn.

Nước đá

Uống nước đá lúc cơ thể đang nóng, tiết mồ hôi nhiều tưởng chừng sẽ "triệt hạ" cơn nóng nhưng thực tế khiến cơ thể mất nước và mau khát hơn. Các mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt lại do tiếp xúc nhiệt lạnh dễ dẫn đến đau bụng cấp, rối loạn tiêu hóa, choáng nhiệt ở người có bệnh nền.

Khi đi nắng về, bác sĩ khuyên mọi người nên uống một cốc nước mát, nguội hoặc nước ấm nhẹ, uống từng ngụm nhỏ để cơ thể sẽ hạ nhiệt từ từ và có thời gian thích nghi với nhiệt độ mới.

Đồ uống chứa caffeine

Các loại nước chứa caffeine khác như trà đặc (chè xanh) hay cà phê đậm đặc cũng được khuyến cáo hạn chế uống nhiều do khả năng lợi tiểu, làm mất nước, có thể khiến tim đập nhanh, bồn chồn, lo âu, run tay và giảm khả năng kiểm soát cảm xúc...

Làm sao để biết cơ thể có bị mất nước hay không?

Các dấu hiệu mất nước bao gồm:

- Miệng khô

- Buồn ngủ hoặc mệt mỏi

- Khát nước

- Giảm lượng nước tiểu

- Nước tiểu sẫm màu hơn bình thường

- Da khô

- Đau đầu, chóng mặt hoặc cảm thấy choáng váng