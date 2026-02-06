Sáng 6/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 1.000 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm. Trong đó, nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ…

Theo đại diện Cục CSGT, số lượng xe tải chiếm 31% trong tổng số ô tô trên cả nước. Riêng trong năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chiếm 26% trong tổng số vụ tai nạn.

Đại diện Cục CSGT cho biết: “Cứ 10 vụ tai nạn xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan đến xe tải, làm khoảng 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đây là con số báo động, chúng ta cần phải ngăn chặn kịp thời”.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) kiểm tra một ô tô tải. Ảnh: Đình Hiếu

Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tại 34 tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc, trong đó tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách và các hành vi gây mất trật tự, an toàn trên đường.

“Việc xử lý sẽ không chùng xuống, cho đến khi người tham gia giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải, hình thành được thói quen chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy tắc giao thông”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Ô tô chở bó sắt dài gần 12m bị CSGT xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện cán bộ, chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, người dân có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT hoặc fanpage Cục CSGT.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục CSGT đã đề nghị xem xét xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục và Phòng CSGT Công an các địa phương do vi phạm quy trình công tác. Trong đó, 9 cán bộ bị kỷ luật, 18 cán bộ bị điều chuyển khỏi lực lượng CSGT, 12 cán bộ bị đề nghị xem xét xử lý.