Theo thông tin từ cảnh sát tuần tra đường cao tốc California (CHP), một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên đường Friant, gần giao lộ Bluff View, thuộc hạt Fresno. Khi vào cua ở tốc độ cao, tài xế Chevrolet Corvette C8 đã mất kiểm soát. Sau đó, chiếc siêu xe giá rẻ này trượt đi hàng trăm mét, lao khỏi mặt đường và lật nhiều vòng trước khi dừng lại trên một bãi đất trống ven đường.

Chiếc Chevrolet Corvette C8 bị biến dạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn. Ảnh: CHP

Những hình ảnh hiện trường do CHP công bố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều trang chuyên về xe như Road & Track dẫn lại. Mức độ hư hỏng khiến nhiều người hình dung về mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.

Toàn bộ phần đuôi xe gần như biến dạng hoàn toàn, cả hai bánh sau “biến mất”, thân xe phía bên người lái bị xé nát đến mức rất khó nhận ra hình dáng ban đầu. Kính chắn gió phía người lái bị ép cong sâu vào khoang cabin, cho thấy lực va chạm cực lớn.

CHP cho biết các dấu vết tại hiện trường cho thấy chiếc xe đã vào cua với tốc độ vượt xa khả năng bám đường của mặt đường cũng như giới hạn kiểm soát của người lái. Trong nhiều vụ tai nạn, yếu tố tốc độ thường được nhắc đến như một giả thiết ban đầu, nhưng với trường hợp này, các bằng chứng vật lý gần như không thể phủ nhận.

Chevrolet Corvette C8 vốn được xem là một kiệt tác kỹ thuật của ngành công nghiệp ô tô Mỹ, với động cơ đặt giữa và khả năng vận hành mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay cả một mẫu siêu xe hiệu năng cao cũng không thể thách thức các định luật vật lý khi bị đẩy tới giới hạn.

Dù chiếc siêu xe bị biến dạng nặng nề nhưng người lái vẫn may mắn thoát chết. Ảnh: CHP

Dẫu vậy, việc người lái vẫn sống sót sau tai nạn kinh hoàng này là minh chứng rõ ràng cho độ cứng vững của khoang hành khách, cùng hiệu quả của các công nghệ an toàn thụ động hiện đại.

Việc cảnh sát giao thông California đăng tải vụ tai nạn giao thông lên mạng xã hội như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc chạy quá tốc độ, nhấn mạnh rằng tốc độ không chỉ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn mà còn khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều khi sự cố xảy ra.

Hy vọng người lái chiếc Corvette C8 sẽ sớm bình phục hoàn toàn và câu chuyện lần này sẽ là lời nhắc nhở đắt giá về cái giá của việc vượt quá giới hạn an toàn trên đường công cộng.

Theo Road And Track

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