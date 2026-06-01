Trong khi chiếc iPhone Ultra màn hình gập vẫn đang được phát triển như một sản phẩm hoàn toàn mới, ban lãnh đạo Apple cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho kính thông minh.

Theo các nguồn tin nội bộ, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của CEO Tim Cook trước khi rời vị trí điều hành.

Quan trọng hơn, Apple đã xây dựng sẵn một chiến lược rất rõ ràng nhằm cạnh tranh, thậm chí vượt qua những gì Meta đang làm được.

Kính thông minh có thể là tương lai của điện thoại thông minh. Ảnh: Xreal

Kính thông minh dành cho người dùng iPhone

Theo nhà báo công nghệ nổi tiếng Mark Gurman trong bản tin Power On, Apple vẫn đang tích cực phát triển một mẫu kính thông minh có khả năng kết nối trực tiếp với iPhone.

Khác với Vision Pro, sản phẩm thực tế hỗn hợp từng được kỳ vọng rất lớn nhưng hiện đã bị thu hẹp tham vọng thương mại, dự án kính thông minh nhận được sự lạc quan đáng kể từ bên trong Apple.

Nhiều kỹ sư và lãnh đạo tin rằng đây mới là thiết bị đeo có tiềm năng tiếp cận thị trường đại chúng.

Nếu không gặp trở ngại lớn, thế hệ kính thông minh đầu tiên của Apple có thể ra mắt ngay trong năm tới.

Thiết bị này sẽ không được trang bị màn hình hiển thị như các mẫu kính thực tế tăng cường (AR) cao cấp.

Thay vào đó, sản phẩm sẽ hoạt động tương tự dòng Meta Ray-Ban thế hệ thứ hai đang bán trên thị trường.

Kính sẽ tích hợp loa, microphone và camera, cho phép người dùng nghe nhạc, thực hiện cuộc gọi, chụp ảnh hoặc tương tác bằng giọng nói.

Trung tâm của toàn bộ trải nghiệm sẽ là Siri – trợ lý ảo dự kiến được Apple nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới nhờ các công nghệ AI thế hệ mới.

Với phiên bản Siri mới, người dùng có thể giao tiếp với kính theo cách tương tự như Meta AI trên dòng Ray-Ban hiện nay, từ đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin cho đến hỗ trợ các tác vụ hàng ngày.

Apple đặt cược vào sức mạnh thương hiệu

Ở thời điểm hiện tại, Meta đang là cái tên dẫn đầu trong thị trường kính thông minh. Các thế hệ Ray-Ban Gen 1, Ray-Ban Gen 2 cùng những sản phẩm mới hơn đều đạt được thành công đáng kể về doanh số và mức độ nhận diện thương hiệu.

Meta đang đi trước Apple nhiều bước trên thị trường kính thông minh. Ảnh: Meta

Không dừng lại ở đó, Meta còn đang chuẩn bị đưa mẫu kính thực tế tăng cường Orion đến tay người tiêu dùng, mở ra giai đoạn cạnh tranh mới trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh.

Vậy Apple sẽ làm gì để đối đầu với Meta?

Theo Gurman, câu trả lời rất đơn giản: Apple tin tưởng tuyệt đối vào giá trị thương hiệu của mình.

Chiến lược này không khác nhiều so với những gì công ty từng làm với Apple Watch. Khi bước chân vào thị trường đồng hồ thông minh, Apple không phải là người tiên phong.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, Apple Watch đã trở thành mẫu smartwatch phổ biến nhất thế giới.

Apple tin rằng điều tương tự có thể xảy ra với kính thông minh. Chỉ riêng logo quả táo cắn dở đã đủ sức hấp dẫn đối với hàng triệu khách hàng đang sử dụng hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac.

Bên cạnh đó, hãng nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh vào yếu tố quyền riêng tư, lĩnh vực mà Apple từ lâu xem là lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Điều này càng trở nên quan trọng khi Meta từng vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến việc xử lý dữ liệu người dùng và các vấn đề bảo mật.

Chiến lược có phần kiêu ngạo nhưng hợp lý

Thoạt nhìn, kế hoạch của Apple có thể bị xem là quá tự tin, thậm chí hơi kiêu ngạo. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử của công ty, chiến lược này lại hoàn toàn hợp lý.

Không giống các thương hiệu kính mắt truyền thống, Apple là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế giới công nghệ tiêu dùng. Hãng sở hữu hàng tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu cùng một hệ sinh thái cực kỳ gắn kết.

Hơn nữa, thị trường kính mắt còn lớn hơn rất nhiều so với thị trường đồng hồ. Nếu Apple thực sự nghiêm túc với sản phẩm này, cơ hội thành công là không hề nhỏ.

Đối với nhiều người tiêu dùng, thương hiệu Apple đồng nghĩa với thiết kế đẹp, trải nghiệm cao cấp và cam kết bảo vệ quyền riêng tư.

Đây là những yếu tố có thể tạo ra lợi thế đáng kể khi khách hàng cân nhắc lựa chọn giữa kính Apple và các sản phẩm của Meta.

Ngay cả khi Apple không ngay lập tức vượt mặt đối thủ, sự xuất hiện của hãng vẫn có thể giúp thị trường kính thông minh trở nên sôi động hơn, thu hút thêm người dùng và thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.

Và nếu Apple thực sự tham gia cuộc chơi trong năm tới, cuộc đối đầu giữa Apple và Meta hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận chiến công nghệ đáng chú ý nhất thập kỷ này.

(Theo PhoneArena, Macworld)