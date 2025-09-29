Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua xe điện chính là tốc độ sạc – đặc biệt là khả năng sạc nhanh DC. Trong khi hầu hết các mẫu xe hiện nay chỉ đạt khoảng 11 kW với sạc AC Cấp độ 2 tại nhà, thì tốc độ sạc nhanh DC lại quyết định việc bạn có thể tiếp tục hành trình trong thời gian ngắn hay không.

Các hãng sản xuất thường lấy mốc “10–80%” làm chuẩn để đánh giá khả năng sạc nhanh, nhằm cân bằng giữa tuổi thọ pin và hiệu quả thời gian.

Tuy nhiên, không phải xe nào cũng đạt được con số ấn tượng. Dưới đây là 6 mẫu xe điện sạc siêu tốc, có thể nạp năng lượng đủ dùng chỉ trong chưa đến 30 phút.

1. Porsche Taycan

Taycan là mẫu xe điện đầu tiên của Porsche được thiết kế dưới 2 biến thể sedan và wagon. Đối với thế giới xe điện, Porsche Taycan mang đến trải nghiệm lái đặc trưng thương hiệu và khác biệt vượt trội về khả năng vận hành so với các đối thủ.

Porsche Taycan Turbo GT 2025. Ảnh: Car And Driver

Bản nâng cấp Porsche Taycan 2025 đã được bổ sung bộ pin 97 kWh, thời gian sạc xe điện (10-80%) 18 phút với sạc nhanh DC 320kW, tăng phạm vi hoạt động tối đa tới 512km. Hãng cũng giới thêm thiệu bản Taycan Turbo GT đầu bảng với công suất ấn tượng 1.019 mã lực.

2. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 đã giành giải thưởng "Xe Thế giới của năm 2022". Giới chuyên gia đánh giá Ioniq 5 là một trong những mẫu xe điện toàn diện và tốt nhất khi sự kết hợp giữa phong cách thiết kế hiện đại, có điểm nhấn và khả năng vận hành linh hoạt.

Hyundai Ioniq 5 2025. Ảnh: Hyundai

Phiên bản 2025 của mẫu xe điện này đã nâng cấp bộ pin lớn hơn, lên 84 kWh, scho phép sạc từ 10-80% trong 20 phút với bộ sạc nhanh DC 350kW, giúp xe đạt phạm vi hoạt động lên đến 590km.

Đây cũng là mẫu xe đầu tiên không phải của Tesla được trang bị cổng sạc NACS để sử dụng mạng lưới Tesla Supercharger.

3. KIA EV6

KIA EV6 2025. Ảnh: Car And Driver

KIA EV6 là đối thủ trực diện của Hyundai Ioniq 5 với phong cách ngoại hình thể thao, cùng kiểu dáng wagon năng động. Tương tự như đối thủ đồng hương, KIA đã tinh chỉnh diện mạo và nâng cấp công nghệ cho phiên bản EV6 2025, trong đó bộ pin được tăng dung lượng lên 84 kWh, thời gian sạc (10-80%) trong 20 phút, cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 500km.

4. Audi Q6 e-Tron

Q6 e-Tron là mẫu Crossover điện cỡ C hạng sang của Audi. Nằm giữa Q4 e-Tron nhỏ gọn và Q8 e-Tron lớn hơn, Q6 E-Tron về cơ bản là phiên bản điện của Audi dựa trên mẫu Crossover Q5 bán chạy nhất của hãng.

Audi Q6 e-Tron 2025. Ảnh: Green Car Reports

Ngoài kiểu dáng Crossover truyền thống, người mua có thể lựa chọn Audi Q6 e-Tron dưới phong cách Sportback hầm hố, khả năng vận hành vẫn đáng nể với phạm vi di chuyển hơn 516km, sạc từ 10-80% trong 22 phút với trạm sạc DC 260kW và mức giá dễ tiếp cận hơn kỳ vọng.

5. Mercedes CLA EQ

Mercedes CLA EQ thế hệ mới được xem là đại diện cho một vài khía cạnh cho các mẫu xe điện của hãng xe sang "ngôi sao 3 cánh" trong tương lai gần.

Thứ nhất là nền tảng linh hoạt khi mẫu xe điện này sẽ chỉ là một biến thể bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.

Thứ hai, với nền tảng điện 800V, mẫu CLA thế hệ mới mang công nghệ sạc tiên tiến đến mức không thể sạc tại các trạm DC có nguồn điện 400V.

Mercedes CLA EQ. Ảnh: Mercedes-Benz

Hiện tại, CLA hỗ trợ tốc độ sạc tối đa lên đến 325 kW thông qua tiêu chuẩn CCS và yêu cầu nguồn điện 800V. Những Mercedes sẽ sớm có giải pháp khắc phục cuối cùng.

Hãng cho biết với bộ sạc nhanh DC 320kW, xe sẽ được sạc từ 10-80% trong 22 phút và di chuyển được quãng đường 322km chỉ sau 10 phút sạc.

6. Genesis GV70 Electrified

Genesis GV70 Electrified là phiên bản điện khí hóa của của mẫu Crossover hạng sang cỡ C GV70. Xe tăng tốc cực nhanh ở chế độ Boost Mode, với thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 4 giây.

Mẫu xe điện này ít gây chú ý nhất trên thị trường, không có logo EV và cổng sạc ẩn trong lưới tản nhiệt giả.

Genesis GV70 Electrified. Ảnh: Cars.com

Bản 2025 của Genesis GV70 Electrified giờ đây cũng được trang bị bộ pin 84 kWh, thời gian sạc từ 10-80% trong 19 phút, tương tự như các mẫu xe điện khác của Tập đoàn Hyundai, nâng phạm vi hoạt động theo EPA lên 429km.

Có thể nói, thời gian sạc từng là rào cản lớn nhất khiến nhiều người ngần ngại bước vào thế giới xe điện. Nhưng với những mẫu xe có khả năng sạc đầy trong chưa đến 30 phút, rào cản đó đang dần bị xóa bỏ.

Từ những chiếc sedan thể thao đến SUV hạng sang, mỗi mẫu xe đều mang đến một lời khẳng định: tương lai di chuyển xanh không chỉ bền vững mà còn tiện lợi và thú vị hơn bao giờ hết.

Có lẽ, đã đến lúc bạn tự hỏi: liệu lần tiếp nhiên liệu tiếp theo của mình có nên là… một lần sạc?

Theo Fueleconomy

