Xuất hiện trong buổi họp báo với chiếc HCV đeo trên cổ cùng gương mặt hạnh phúc, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tuyển Việt Nam viết nên trang sử và các cầu thủ Việt Nam là nhân vật chính, tôi vui về điều đó.

Tuy nhiên đây là trận đấu rất khó khăn. Có những thời điểm, tôi mắng học trò rất nhiều, và họ thể hiện tinh thần mạnh mẽ để chiến đấu. Hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi chưa tốt vì chủ trương tập trung nhiều vào phòng ngự hơn là tấn công. Chúng tôi rơi vào tình thế khó khi bị dẫn.

Trong giờ nghỉ, tôi chỉ đạo các cầu thủ đá chiến thuật khác. Sang hiệp hai, Hoàng Hên ghi bàn. Đó là một sự khởi đầu mới, mang lại nhiều động lực cho toàn đội. Tôi cảm ơn các học trò không bỏ cuộc, chiến đấu tới cùng để giành chiến thắng chung cuộc".

HLV Kim Sang Sik hạnh phúc với chức vô địch thứ 2 liên tiếp của tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

"Lúc hết trận, tôi gục xuống, tưởng như không còn chút sức lực gì vì trận đấu rất căng thẳng. Có thể tôi vỡ òa cảm xúc và được giải tỏa. Cuộc sống có những lúc rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cùng nhau vượt qua được", HLV Kim Sang Sik nói.

Với chức vô địch vừa giành được, đây là lần thứ tư HLV Kim Sang Sik cùng các đội tuyển Việt Nam đăng quang. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Thực sự tôi không thể ngờ được mình có danh hiệu vô địch thứ tư với các đội tuyển Việt Nam. Ba lần trước, chúng tôi vô địch sân khách. Đây là lần đầu tiên vô địch ở sân nhà. Tôi rất vui, nhưng có lẽ mọi người đang "đi bão", không biết chúng tôi sẽ về khách sạn kiểu gì đây".

HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá thành công. Ảnh: S.N

Về thành công cùng bóng đá Việt Nam kể từ khi thay người tiền nhiệm Park Hang Seo dẫn dắt, HLV Kim Sang Sik xúc động nói: "Hai lần vô địch liên tiếp là thành quả vĩ đại đến từ sự cống hiến không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển, còn tôi mong mình được đóng góp nhiều hơn".

"Hiện tại tôi chưa mơ gì cao xa. Tôi đang rất tự hào với thành quả của bóng đá Việt Nam. Giờ tôi chỉ muốn ăn mừng với cầu thủ, hân hoan niềm vui chiến thắng", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

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