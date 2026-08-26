Trên sân nhà Mỹ Đình, Thái Lan thi đấu rất cố gắng nhưng chỉ giành được trận hoà 2-2, chung cuộc thua 2-4. Với kết quả này, tuyển Việt Nam không chỉ bảo vệ ngôi vô địch, mà còn kéo dài kỷ lục bất bại của mình dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 26 trận, trong đó có (22 trận thắng, 4 trận hòa, ghi ghi 67 bàn, chỉ thủng lưới 12 lần).

Đây là thành tích vô cùng ấn tượng của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trong quá khứ, chưa có HLV nào làm được điều tương tương tự, ngay cả dưới thời HLV Park Hang Seo với 5 năm rất thành công.

Tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam kéo dài từ tháng 10/2024 với trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12/10. Lần gần nhất Quang Hải và các đồng đội thất bại là trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 ngày 10/9/2024.

Tại ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam không chỉ bất bại 8 trận (thắng 6, hòa 2), mà còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (21 bàn), để thủng lưới ít nhất (3 bàn).

Ở khu vực Đông Nam Á, số trận bất bại của tuyển Việt Nam hiện đã vượt xa Thái Lan. Trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng giữ thành tích tốt nhất Đông Nam Á với chuỗi 21 trận bất bại từ ngày 4/12/1995 đến 15/9/1996 (thắng 16 và hòa năm trận).

ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại với những cảm xúc cùng kỷ lục tuyệt vời. Tuyển Việt Nam tiếp tục chinh phục những cột mốc mới khi trở lại với FIFA ASEAN Cup 206 lần đầu tiên được tổ chức, diễn ra vào tháng 9 tới.

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