"Tôi xin chúc mừng tuyển Việt Nam. Họ chơi tốt từ đầu giải. Tuy nhiên đây là trận đấu mà tôi rất tiếc nuối vì Thái Lan là đội kiểm soát được thế trận, tạo ra nhiều cơ hội.

Tôi nghĩ bước ngoặt trận đấu là ở quả phạt đền hỏng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần Thái Lan. Đây là bài học kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ của chúng tôi", HLV Anthony Hudson đánh giá về trận đấu.

HLV Thái Lan rất tiếc nuối. Ảnh: S.N

"Hai lần vươn lên nhưng cầu thủ của tôi đều phản lưới. Tôi thấy Thái Lan xứng đáng được kết quả tốt hơn thế này. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo nhiều cơ hội", HLV Anthony Hudson tiếc nuối.

"Đây là giải đấu khó khăn khi Thái Lan chỉ có 6 tuần chuẩn bị, 1 trận giao hữu trước giải. Tôi trải qua một giải đấu không ngủ ngon giấc. Trong khi đó tôi biết tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt hơn nhiều.

Tôi vẫn tự hào về cầu thủ và cảm ơn sự hỗ trợ của các CLB Thái Lan. Thú thực là tôi không dám nghĩ chúng tôi có thể đi xa thế này với điều kiện như vậy", thuyền trưởng tuyển Thái Lan nói thêm.

Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp về nhì ở ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Đánh giá về tuyển Việt Nam, HLV Anthony Hudson cho biết: "Tuyển Việt Nam là tập thể mạnh, có cầu thủ giỏi, HLV của họ cũng rất tài ba. Tôi thừa nhận tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch với chiến thuật rất hợp lý. Tôi hoàn toàn tôn trọng cách chiến thắng đó. Nhưng tôi cũng phải nhắc lại là chúng tôi cũng là đội tuyển mạnh, chơi tốt với việc kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo nhiều cơ hội hơn ở cả 2 lượt".