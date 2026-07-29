Sáng 29/7, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo công bố giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026”.

BTC thông tin về giải đấu.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc lựa chọn con đường đá cổ Pavi làm cung đường thi đấu chính. Dù đã trải qua hơn một thế kỷ cùng nhiều biến động của lịch sử và thiên nhiên, nhiều đoạn đường vẫn giữ được kết cấu nguyên bản với những phiến đá lớn được xếp thủ công, trở thành di sản lịch sử và cảnh quan độc đáo của vùng núi phía Bắc. Không chỉ chinh phục cung đường đá cổ, các VĐV còn được trải nghiệm vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh, thác nước, suối tự nhiên cùng các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì...

Được khởi xướng từ năm 2023, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao dành cho những người yêu thích chạy địa hình mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người vùng Tây Bắc.

Giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 3 diễn ra vào ngày 4/10, gồm ba cự ly thi đấu là 5 km, 11 km và 22 km. Trong đó, cự ly 5km dành cho các VĐV đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lai Châu; cự ly 11km dành cho các VĐV phong trào trên cả nước; còn cự ly 22km có hai hệ thi đấu gồm hệ dành cho các nhà báo, phóng viên và hệ mở dành cho các đoàn, đơn vị, cá nhân. Ở hệ phong trào cự ly 22km, VĐV được chia thành ba nhóm tuổi gồm 16-35 tuổi, 36-45 tuổi và 46-60 tuổi, tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ.