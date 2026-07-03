Công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Quantum Systems, chuyên phát triển các hệ thống không người lái tự hành, vừa công bố huy động thành công 1,2 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series D.

Thương vụ không chỉ đưa doanh nghiệp của Đức lên mức định giá khoảng 8 tỷ USD sau đầu tư, mà còn phản ánh làn sóng rót vốn chưa từng có vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng trên toàn cầu.

Ảnh: Quantum Systems

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quỹ đầu tư lớn liên tục tìm kiếm cơ hội tại những doanh nghiệp phát triển công nghệ quân sự thế hệ mới, đặc biệt là các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự hành và hệ thống không người lái nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng ngày càng tăng của nhiều quốc gia.

Theo Quantum Systems, vòng gọi vốn mới được đồng dẫn dắt bởi Blackstone, Noteus, Airbus và Advent, với sự tham gia của hàng loạt nhà đầu tư danh tiếng như Bond, Fidelity Management and Research Company, Balderton và HV Capital.

Sự góp mặt của nhiều quỹ đầu tư hàng đầu cùng tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào tiềm năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Quantum Systems hiện phát triển các nền tảng không người lái hoạt động trên đất liền, trên không và trên biển.

Mục tiêu của công ty là xây dựng một hệ sinh thái các phương tiện tự hành có khả năng phối hợp với nhau theo thời gian thực, tạo nên mạng lưới tác chiến thông minh và linh hoạt cho quân đội hiện đại.

Ông Florian Seibel, đồng sáng lập kiêm đồng CEO của Quantum Systems, cho rằng tương lai của quốc phòng sẽ được định hình bởi các hệ thống tự động có khả năng phối hợp hoạt động trên nhiều môi trường khác nhau.

Theo ông, chiến tranh hiện đại không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những nền tảng quân sự truyền thống mà sẽ chuyển dịch sang các mạng lưới thiết bị tự hành được điều khiển bằng phần mềm và AI.

Quantum Systems đang hướng đến việc trở thành thế hệ nhà thầu quốc phòng mới có khả năng tạo ra bước thay đổi lớn đối với ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Khoản vốn mới sẽ được Quantum Systems sử dụng để tăng năng lực sản xuất, củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng khả năng giao hàng tới các quốc gia đồng minh, đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh vào phát triển phần mềm, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tự hành thế hệ mới.

Xu hướng đầu tư vào công nghệ quốc phòng đang tăng tốc mạnh mẽ trên toàn thế giới. Theo dữ liệu từ Dealroom, các startup trong lĩnh vực này đã huy động được 17,4 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay, vượt xa mức 11,2 tỷ USD của cả năm 2025.

Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách các nhà đầu tư nhìn nhận ngành quốc phòng như một lĩnh vực tăng trưởng dài hạn.

Phần lớn những thương vụ gọi vốn lớn nhất vẫn tập trung tại Mỹ. Hồi tháng 5, startup quốc phòng Anduril huy động thành công 5 tỷ USD, trong khi Saronic Technologies và Shield AI lần lượt gọi được 1,8 tỷ USD và 2 tỷ USD trong tháng 3.

Tại châu Âu, thị trường cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ. Theo thông tin được Financial Times đăng tải hồi tháng 5, công ty công nghệ quốc phòng Helsing đang chuẩn bị hoàn tất vòng gọi vốn khoảng 1,2 tỷ USD với mức định giá lên tới 18 tỷ USD.

Trong khi đó, startup Stark cũng vừa huy động thành công 500 triệu euro (khoảng 572 triệu USD) vào tháng 6, với sự dẫn dắt của Sequoia Capital và Founders Fund của tỷ phú Peter Thiel.

(Theo CNBC)