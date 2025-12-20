Dòng Galaxy S26 hiện đã ở rất gần, với thời điểm ra mắt được dự đoán rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2/2026. Trong nhiều tháng qua, hàng loạt thông tin rò rỉ xoay quanh thế hệ flagship tiếp theo của Samsung đã liên tục xuất hiện trên mạng và mỗi chi tiết mới lại góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể.

Trong số đó, Galaxy S26 Ultra rõ ràng là tâm điểm. Phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng sản phẩm này được đồn đoán sẽ có thiết kế mới, con chip hoàn toàn mới, cùng hàng loạt tính năng Galaxy AI nâng cao, đủ để tạo ra khoảng cách rõ rệt so với các phiên bản còn lại.

Mẫu Galaxy S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S26 Ultra chỉ dùng chip Snapdragon

Theo một danh sách liên quan đến chứng nhận FCC, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tất cả các thị trường.

Đây là một thay đổi đáng chú ý, bởi các “người anh em” nhỏ hơn trong dòng S26 có thể vẫn dùng Exynos hoặc Snapdragon tùy khu vực.

Có vẻ như Samsung đã đưa ra quyết định dứt khoát: mẫu Ultra, thiết bị mạnh mẽ và đắt giá nhất, sẽ chỉ sử dụng bộ xử lý của Qualcomm.

Điều này có thể giúp hiệu năng của Galaxy S26 Ultra ổn định và đồng đều hơn trên toàn cầu, tránh tình trạng chênh lệch trải nghiệm giữa các thị trường như trước đây.

Tốc độ sạc được nâng cấp đáng kể

Sau nhiều thế hệ bị đánh giá là “chậm chân” trong cuộc đua sạc nhanh, Galaxy S26 Ultra cuối cùng cũng được cho là sẽ cải thiện rõ rệt tốc độ sạc có dây.

Dựa trên nhiều chứng nhận khác nhau, cũng như việc chính Samsung để lộ bộ sạc 60W, mẫu Ultra sắp tới được kỳ vọng hỗ trợ sạc nhanh lên tới 60W.

So với mức 45W của Galaxy S25 Ultra, đây là một bước tiến đáng kể, dù vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt cạnh các đối thủ Trung Quốc đã chạm mốc 100W.

Dẫu vậy, với người dùng Samsung, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho thấy hãng đang dần lắng nghe nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, sạc không dây cũng có thể được nâng từ 15W lên 25W – một thay đổi nhỏ nhưng đủ để cải thiện trải nghiệm hàng ngày.

Hỗ trợ sạc không dây Qi2 với nam châm tích hợp

Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ hỗ trợ đầy đủ chuẩn sạc không dây Qi2. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ có nam châm tích hợp, mở ra khả năng sử dụng hàng loạt phụ kiện từ pin dự phòng, ốp lưng, đế sạc nam châm cho tới giá đỡ xe hơi.

Trước đó, dòng Galaxy S25 chỉ được quảng bá là “Qi2-Ready”, nhưng lại không có nam châm bên trong thân máy, khiến trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn. Với S26 Ultra, Samsung được cho là sẽ khắc phục triệt để điểm hạn chế này.

Những tinh chỉnh đáng chú ý về thiết kế

Rất nhiều bản dựng của Galaxy S26 Ultra đã bị rò rỉ và gần như chắc chắn rằng Samsung sẽ có những thay đổi nhất định về ngoại hình.

Các góc cạnh của máy được làm bo tròn hơn, tạo sự đồng nhất với Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus, thay vì kiểu vuông vức đặc trưng của dòng Ultra trước đây.

Hình ảnh đồ hoạ mẫu Galaxy S26 Ultra. Ảnh: AndroidHeadline

Một điểm thay đổi khác là cụm camera. Thay vì các ống kính “nổi” riêng lẻ như các thế hệ trước, Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có một camera island đúng nghĩa, giúp tổng thể thiết kế liền lạc và hiện đại hơn.

Galaxy AI độc quyền cho bản Ultra

Một rò rỉ gần đây cho biết Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu những tính năng Galaxy AI mới và cao cấp hơn, không xuất hiện trên hai phiên bản S26 còn lại.

Thậm chí, ngay cả Galaxy S25 Ultra cũng có thể phải chờ vài tháng sau khi S26 Ultra ra mắt mới được cập nhật những tính năng này thông qua phần mềm.

Dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng đây sẽ là những công cụ AI nâng cao về xử lý ảnh, năng suất làm việc hoặc trợ lý thông minh – yếu tố giúp Samsung tiếp tục phân biệt rõ ràng giữa dòng Ultra và các phiên bản “nhẹ ký” hơn.

Màn hình riêng tư thông minh

Một trong những tin đồn thú vị nhất xoay quanh Galaxy S26 Ultra là công nghệ màn hình bảo mật mới.

Theo đó, thiết bị có thể được trang bị màn hình “privacy display” thông minh, với khả năng tự động che nội dung khỏi những ánh mắt tò mò xung quanh.

Cụ thể, các điểm ảnh trên màn hình được cho là sẽ tự thích ứng với môi trường. Khi AI phát hiện có người đang cố nhìn trộm màn hình, nội dung hiển thị sẽ bị làm mờ hoặc ẩn đi.

Nếu điều này trở thành sự thật, người dùng sẽ không còn cần đến miếng dán màn hình chống nhìn trộm, vốn thường làm giảm độ sáng và chất lượng hiển thị.

Kết nối vệ tinh được mở rộng

Chứng nhận 3C của Galaxy S26 Ultra cho thấy phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc sẽ hỗ trợ kết nối vệ tinh trực tiếp.

Trên thực tế, Galaxy S25 Ultra đã có khả năng nhắn tin thường và nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh, và ít nhất những tính năng này chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện trên S26 Ultra.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Cybo Tech/YouTube)

Trong bối cảnh kết nối vệ tinh ngày càng được chú trọng như một yếu tố an toàn, đây là nâng cấp quan trọng, đặc biệt với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ở khu vực hẻo lánh.

Khẩu độ f/1.4 lớn hơn cho camera chính

Về camera, Galaxy S26 Ultra được cho là vẫn sử dụng cảm biến 200MP ISOCELL HP2 cho ống kính chính. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở khẩu độ: máy có thể được trang bị ống kính với khẩu độ lớn hơn, lên tới f/1.4.

Khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với việc thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên với độ sâu trường ảnh nông hơn.

Đây là nâng cấp đáng giá cho những ai coi camera là yếu tố then chốt khi chọn smartphone cao cấp.

Thời điểm ra mắt Galaxy S26 Ultra

Không giống những năm trước, Samsung được cho là sẽ ra mắt dòng Galaxy S26 muộn hơn. Nguyên nhân có thể đến từ những điều chỉnh vào phút chót trong danh mục sản phẩm.

Theo các nguồn tin hiện tại, sự kiện giới thiệu Galaxy S26 series, bao gồm Galaxy S26 Ultra, nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 2/2026, thay vì tháng 1 như truyền thống.

Nếu đúng, đây sẽ là một thay đổi nhỏ nhưng đủ để tạo thêm sự tò mò và kỳ vọng từ cộng đồng công nghệ toàn cầu.

(Theo PhoneArena, CNET)