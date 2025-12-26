Sau một thời gian dài xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về việc hủy bỏ Galaxy S26 Edge và khả năng điều này ảnh hưởng đến toàn bộ dòng Galaxy S26, tưởng như Samsung vẫn sẽ giữ lịch ra mắt quen thuộc vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, một rò rỉ mới lại hé lộ rằng Galaxy S26 có thể sẽ trình làng muộn hơn dự kiến: ra mắt vào tháng 2 và chính thức lên kệ trong tháng 3.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phone Tech

Galaxy S26 có thực sự bị trì hoãn?

Nguồn tin đến từ Ice Universe, người nổi tiếng với nhiều dự đoán chính xác, khẳng định trên X rằng dòng Galaxy S26 sẽ được giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 2 và bán ra trong tháng 3.

Ice Universe từ lâu đã nhấn mạnh rằng đây là lịch trình mà Samsung hướng tới, đồng thời cho biết việc ra mắt đã “bị hoãn” so với kế hoạch nội bộ trước đó.

Trước đó, trang ChosunBiz của Hàn Quốc từng dẫn nguồn nội bộ Samsung cho biết hãng vẫn giữ lịch công bố vào cuối tháng 1, sau đó bán ra trong tháng 2, giống hệt cách Samsung triển khai với Galaxy S25. Điều này khiến câu chuyện về thời điểm ra mắt Galaxy S26 trở nên phức tạp hơn, cho đến khi những thông tin mới xuất hiện.

Cùng với thông tin về thời điểm ra mắt muộn hơn, báo cáo mới từ Korea Economic Daily cho biết Samsung đã chính thức dừng phát triển Galaxy S26 Edge.

Theo nguồn tin qua SamMobile, nguyên nhân lớn nhất là do Galaxy S25 Edge không đạt được doanh số như kỳ vọng và không thu hút được sự quan tâm đủ lớn từ người dùng.

Samsung cho rằng viên pin 3.900mAh quá nhỏ là một trong những lý do khiến sản phẩm bị đánh giá thấp. Dù thế hệ kế tiếp có thể đã được nâng cấp pin, hãng vẫn không chắc người dùng có sẵn sàng cho sản phẩm cơ hội thứ hai hay không.

Không chỉ Samsung, Apple cũng đang gặp vấn đề tương tự với iPhone Air – mẫu máy mỏng nhẹ nhưng hiệu năng pin và chất lượng camera bị giới hạn.

Theo The Information, Apple vẫn chưa hủy dự án nhưng đang trì hoãn iPhone Air 2 vô thời hạn. Điều này cho thấy phân khúc điện thoại siêu mỏng nhưng giá nghìn USD không còn sức hút trên thị trường.

Các khảo sát gần đây cho thấy người mua smartphone ưu tiên ba yếu tố: giá trị sử dụng, pin mạnh và tính năng hữu ích. Đáng tiếc, Galaxy S25 Edge hay iPhone Air đều không thỏa mãn trọn vẹn những tiêu chí đó. Chính vì vậy, nhiều khả năng dòng Galaxy S26 sẽ quay lại cấu trúc 3 phiên bản truyền thống, tập trung vào trải nghiệm thay vì kiểu dáng siêu mỏng.

Galaxy S26 ra mắt muộn là trì hoãn thật sự hay chiến lược?

Hiện chưa có tin đồn nào tiết lộ ngày cụ thể, nhưng việc Samsung chọn tháng 2 không phải điều lạ. Galaxy S23 và Galaxy S22 đều ra mắt trong tháng 2 các năm 2023 và 2022. Galaxy S20 và Galaxy S10 cũng công bố vào tháng 2 và bán ra vào tháng 3.

Hình ảnh render mẫu Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt. Ảnh: AndroidHeadline

Nếu Samsung tiếp tục giữ quy trình quen thuộc, công bố rồi mở bán sau khoảng hai tuần, thì việc Galaxy Unpacked diễn ra cuối tháng 2 và Galaxy S26 lên kệ trong tháng 3 hoàn toàn hợp lý. Điều này cũng giúp Samsung có thêm thời gian hoàn thiện sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Thực tế, có thể đây không phải là “trễ hẹn” mà chỉ là sự điều chỉnh nhịp độ phát hành theo chu kỳ trước đây. Samsung vốn có truyền thống chọn tháng 2 để ra mắt dòng Galaxy S, nên lịch trình mới đơn giản là quay lại quỹ đạo cũ.

Ngoài ra, việc Galaxy S26 Edge bị hủy từng làm dấy lên tin đồn rằng Samsung phải thay đổi kế hoạch tổng thể, kéo theo việc trì hoãn dòng sản phẩm. Nhưng theo các tài liệu CAD do Android Headlines và OnLeaks chia sẻ, Galaxy S26 Plus vẫn tồn tại và tiếp tục hướng đến thiết kế dày dặn hơn, bền bỉ hơn, dày khoảng 7,35mm, gần tương đương S25 Plus và dày hơn đáng kể so với S25 Edge siêu mỏng.

Điều còn chưa rõ là liệu Samsung có hoàn toàn khai tử thương hiệu Edge hay chỉ tạm “đóng băng” để chờ công nghệ pin thế hệ mới.

Dù thời điểm ra mắt có thể muộn hơn kỳ vọng ban đầu, Galaxy S26 dường như đang đi theo chiến lược hợp lý hơn: tập trung vào hiệu năng, pin, tính năng và trải nghiệm thực tế thay vì đánh đổi quá nhiều chỉ để đạt độ mỏng ấn tượng.

Samsung rõ ràng đang lắng nghe thị trường. Nếu những rò rỉ mới chính xác, tháng 2 và tháng 3 tới sẽ là thời điểm giới công nghệ chứng kiến một trong những màn ra mắt quan trọng nhất trong năm, với một dòng Galaxy S26 được kỳ vọng thực dụng, mạnh mẽ và phù hợp hơn với nhu cầu người dùng hiện đại.

