Samsung dự kiến sẽ ra mắt dòng Galaxy S26 vào đầu năm tới, sau hàng loạt tin đồn gần như đã vén màn mọi thông tin về thiết bị. Tuy nhiên, có một yếu tố then chốt vẫn chưa được xác định, đó là giá bán. Điều đáng nói là ngay chính Samsung cũng đang gặp khó khi phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: DrTech

Bài toán lợi nhuận khiến Samsung “kẹt cứng”

Một báo cáo gần đây tiết lộ rằng Samsung đang bán mẫu Galaxy Z TriFold với mức thua lỗ vì chi phí sản xuất cao hơn giá bán. Do doanh số của mẫu máy này không lớn, khoản lỗ đó không phải vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nếu áp dụng tư duy tương tự với Galaxy S26, dòng sản phẩm chủ lực toàn cầu, thì điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận.

Theo nguồn tin từ Hàn Quốc, Samsung đang “đau đầu” với bài toán định giá Galaxy S26 bởi hãng không được phép hy sinh lợi nhuận. Giá linh kiện tăng mạnh khiến Samsung buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Quyết định chốt giá cuối cùng vì vậy có thể sẽ mất thêm thời gian.

Lựa chọn đơn giản nhất là tăng giá bán. Tuy nhiên, điều này có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu và doanh số. Còn nếu giữ nguyên mức giá như năm ngoái, lợi nhuận chắc chắn sẽ sụt giảm, kéo Samsung vào thế khó.

Nhiều yếu tố cùng lúc “siết cổ” giá thành

Thách thức lớn nhất của Samsung hiện nay là giá bộ nhớ đang tăng mạnh và dự kiến sẽ tiếp tục leo thêm 30–40% trong năm tới. Chưa dừng lại ở đó, Samsung không thể hoàn toàn dựa vào chipset Exynos của riêng mình, mà buộc phải mua Snapdragon từ Qualcomm với mức giá rất cao cho phần lớn các phiên bản Galaxy S26.

Một khó khăn khác là chi phí màn hình OLED đang leo thang. Điều này được cho là đã buộc Samsung phải tính đến việc hợp tác với nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE để cung cấp tấm nền trong tương lai. Dù chưa được xác nhận, đây có thể là phương án giúp Samsung tiết kiệm chi phí.

Cần nhấn mạnh rằng Samsung không phải là hãng duy nhất gặp khủng hoảng định giá. Xiaomi gần đây được cho là đã chốt tăng khoảng 10% cho Xiaomi 17 Ultra. Apple cũng được dự đoán sẽ tăng giá các mẫu iPhone mới, với mức tăng ước tính khoảng 10%.

Không chỉ flagship, phân khúc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Các mẫu máy giá rẻ có thể chứng kiến mức tăng lên tới 25%, trong khi dòng tầm trung dự kiến tăng khoảng 15%. Đây được xem là xu hướng tăng giá mang tính toàn ngành, khó có nhà sản xuất nào tránh khỏi.

Nguyên nhân lớn nhất khiến chi phí linh kiện tăng cao chính là sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã chiếm phần lớn sản lượng bộ nhớ toàn cầu, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung cho ngành smartphone và thiết bị tiêu dùng.

Điều trớ trêu là dù AI đang mang lại những trải nghiệm thú vị và mở ra kỷ nguyên công nghệ mới, nó lại khiến mọi thiết bị, từ smartphone cho đến máy chơi game, trở nên đắt đỏ hơn trước đáng kể.

Samsung sẽ chọn con đường nào?

Ở thời điểm hiện tại, Samsung đứng giữa hai ngã rẽ. Nếu tăng giá, hãng phải chấp nhận nguy cơ người dùng quay lưng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không ổn định. Nhưng nếu cố giữ giá, lợi nhuận sẽ bị bào mòn, điều một thương hiệu hàng đầu không thể xem nhẹ.

Galaxy S25 Plus và S25 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Galaxy S26 không chỉ là một sản phẩm, mà còn là biểu tượng sức mạnh của Samsung trên thị trường di động. Vì vậy, mọi quyết định đều phải được cân nhắc thận trọng. Trong bối cảnh áp lực linh kiện, cạnh tranh khốc liệt và kỳ vọng người dùng ngày càng cao, việc “định giá đúng” có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất mà Samsung phải đối mặt lúc này.

Samsung sẽ chấp nhận tăng giá để bảo toàn lợi nhuận, hay dám làm điều “không tưởng” – kìm giá bán để giữ thị phần? Câu trả lời chỉ có thể xuất hiện khi Galaxy S26 chính thức bước lên sân khấu vào năm tới. Nhưng có một điều chắc chắn là thị trường smartphone chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mà giá bán sẽ không còn “dễ chịu” như trước nữa.

(Theo PhoneArena, Android Central, SamMobile)