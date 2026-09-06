Trong những tuần gần đây, hàng loạt mô hình iPhone được chế tác bằng công nghệ in 3D hoặc gia công từ kim loại đã xuất hiện. Đây là những sản phẩm được các nhà sản xuất ốp lưng dựng lại dựa trên những thông tin mà họ tin rằng phản ánh thiết kế của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập.

So sánh iPhone 17 Pro thật (trái) và mô hình giả iPhone 18 Pro Max (phải). Ảnh: AppleInsider

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các mô hình này chủ yếu có giá trị trong việc hình dung kích thước và ngoại hình của iPhone thế hệ mới. Chúng gần như không cung cấp bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về linh kiện bên trong hay những tính năng mà thiết bị thực sự hỗ trợ.

iPhone 18 Pro gần như giữ nguyên thiết kế

Trước tiên là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đúng như những tin đồn xuất hiện trước đó, bộ đôi này được cho là sẽ giữ gần như nguyên vẹn kiểu dáng của iPhone 17 Pro. Khi dùng thước kẹp để đo các mô hình, kích thước của chúng gần như tương đồng hoàn toàn với thế hệ iPhone cao cấp ra mắt năm ngoái.

Đặt cạnh nhau, các mô hình iPhone bằng nhựa gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Một số nguồn tin cho rằng cụm camera có thể có những thay đổi nhỏ, nhưng rất khó xác định chính xác qua các mô hình thử nghiệm bằng nhựa, vốn có sai số gia công tương đối lớn.

Khi đặt mô hình iPhone 18 Pro Max cạnh iPhone 17 Pro Max thực tế, sự khác biệt về kích thước cụm camera gần như không đáng kể. Có thể phiên bản thương mại cuối cùng sẽ có một vài điều chỉnh nhỏ, nhưng ngay từ thời điểm này, các nhà sản xuất phụ kiện đã có thể tận dụng thiết kế ốp lưng dành cho iPhone 17 Pro Max để điều chỉnh cho thế hệ mới.

Điều này cho thấy những chiếc ốp lưng mới dành cho iPhone 18 Pro nhiều khả năng vẫn có thể tương thích ngược với một số mẫu cũ. Tuy nhiên, điều ngược lại chưa chắc đúng: không phải mọi ốp lưng iPhone 17 Pro đều có thể sử dụng cho iPhone 18 Pro.

Đây là vấn đề không nhỏ đối với ngành phụ kiện iPhone, vốn có quy mô lên tới hàng tỷ USD. Việc sản xuất ốp lưng quá sớm luôn tiềm ẩn rủi ro bởi chỉ một thay đổi nhỏ về kích thước, vị trí nút bấm hay cụm camera cũng có thể khiến sản phẩm không còn vừa vặn.

Nếu thiết kế không thay đổi đáng kể, màu sắc có thể là cách dễ nhất để phân biệt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với thế hệ trước.

Giống như những năm trước, màu sắc của dòng iPhone mới đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Một trong những tin đồn đáng chú ý nhất là Apple có thể bổ sung phiên bản đỏ anh đào đậm (Dark Cherry).

Trên tay mô hình giả của mẫu iPhone Ultra màn hình gập được đồn đoán. Ảnh: AppleInsider

Mô hình iPhone 18 Pro hiện có cũng sở hữu một biến thể mang màu đỏ sẫm được cho là mô phỏng màu sắc này. Trên mô hình, màu đỏ khá bắt mắt nhưng có lẽ sẽ không phù hợp với tất cả người dùng.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Màu sắc trên mô hình chỉ dựa vào các thông tin rò rỉ và chắc chắn không thể hiện chính xác hoàn toàn màu mà Apple sử dụng trên sản phẩm thương mại. Đặc biệt, độ bóng và lớp hoàn thiện bề mặt thực tế có thể khác đáng kể.

Một câu hỏi khác là Dynamic Island. Người dùng vẫn chưa biết Apple có thay đổi kích thước khu vực này trên iPhone 18 Pro hay không. Tuy nhiên, các mô hình giả cũng không thể cho người dùng biết những gì nằm phía dưới màn hình, vì vậy chúng không đủ khả năng xác nhận liệu hệ thống cảm biến của Apple có được thu nhỏ hay bố trí lại hay không.

iPhone Ultra màn hình gập xuất hiện rõ nét

Đáng chú ý hơn nhiều đối với người dùng có lẽ là mẫu iPhone màn hình gập được Apple đồn đoán phát triển từ lâu, thường được gọi là iPhone Ultra.

So với những mô hình in 3D đầu tiên từng xuất hiện, phiên bản mới này có mức độ hoàn thiện cao hơn đáng kể. Mô hình sở hữu bản lề có thể hoạt động, các nút bấm có thể nhấn và cụm camera phía sau được hoàn thiện khá giống một sản phẩm thực tế.

Quan sát cụm camera sau cho thấy ngoài camera góc rộng và góc siêu rộng, thiết bị có thể được trang bị đèn flash True tone cùng cảm biến LiDAR nằm ở bên phải các ống kính.

Chưa thể xác định độ sâu thực tế của cụm camera có giống mô hình hay không. Nếu thông tin này chính xác, các ống kính sẽ nhô lên khá nhiều. Nguyên nhân là thân máy được thiết kế rất mỏng, trong khi phần gờ camera thậm chí còn mỏng hơn trên iPhone Air. Vì vậy, bản thân các ống kính sẽ trở nên nổi bật hơn đáng kể.

Khi mở máy, các phím âm lượng nằm ở phía trên cạnh phải. Nút Camera Control và nút nguồn nằm ở cạnh phải, trong khi cổng USB-C được bố trí ở phía dưới bên trái.

Đáng chú ý, khi thiết bị được mở ra, loa nằm ở hai góc đối diện nhau. Cách bố trí này có thể tạo hiệu ứng âm thanh stereo, thậm chí hỗ trợ Spatial Audio. Đây sẽ là một giải pháp quan trọng giúp Apple tránh tình trạng âm thanh chỉ phát ra từ một phía, vốn là một trong những điểm gây khó chịu trên iPhone Air.

Mô hình giả iPhone 18 Pro Max được đồn đoán với màu đỏ anh đào sẫm. Ảnh: AppleInsider

Ở bên trong, màn hình của mô hình vẫn xuất hiện một đường gấp chạy dọc chính giữa. Đây là điều mà Apple được cho là đã phần lớn khắc phục trên phiên bản thương mại thực tế. Một camera nhỏ cũng có thể nhìn thấy xuyên qua màn hình ở góc trên bên trái.

Mô hình vẫn tồn tại một điểm khiến người dùng có thể không hài lòng. Khi đóng máy, khu vực phía bản lề có các góc khá sắc, tạo cảm giác không thực sự thoải mái khi cầm bằng tay trái.

Các nút âm lượng và loa ở cạnh trên của mẫu iPhone gập được đồn đoán qua hình ảnh mô hình giả. Ảnh: AppleInsider

Trong khi đó, hai góc đối diện bản lề được bo tròn, giúp thiết bị nằm khá tự nhiên trong lòng bàn tay. Điều thú vị là Apple có thể lựa chọn cách thiết kế hai góc bên phải của màn hình được bo tròn trong khi hai góc bên trái vẫn vuông góc, hoặc bo tròn cả bốn góc.

Dù thế nào, xét về tổng thể, kiểu dáng của mô hình cho cảm giác khá tốt khi cầm trên tay. Màn hình bên ngoài có kích thước vừa đủ để người dùng chạm tới cả bốn góc bằng một tay. Khi mở ra, màn hình bên trong rộng rãi hơn nhiều, chỉ nhỏ hơn một chút so với iPad mini và đặc biệt phù hợp với các ứng dụng hỗ trợ chia đôi màn hình.

iPhone màn hình gập có thể bỏ Face ID để đổi lấy thiết kế siêu mỏng

Nếu những tin đồn hiện tại là chính xác, iPhone màn hình gập có thể không được trang bị Face ID.

Lý do được đồn đoán là thân máy quá mỏng để tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, lập luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục, bởi iPhone Air cũng sở hữu thiết kế rất mỏng nhưng vẫn có Face ID.

Các mô hình giả tất nhiên không thể giải đáp câu hỏi này. Chúng không cho biết phía dưới màn hình có hệ thống camera TrueDepth hay không, đồng thời cũng không thể xác định nút nào sẽ tích hợp cảm biến Touch ID nếu Apple sử dụng công nghệ này.

Về lý thuyết, cảm biến Touch ID hoàn toàn có thể được đặt dưới màn hình. Tuy nhiên, khả năng cao hơn là Apple sẽ tích hợp Touch ID vào nút nguồn, tương tự cách hãng đang làm trên iPad mini.

Khi mở hoàn toàn, mẫu iPhone Ultra màn hình gập được cho là có độ mỏng tương đương iPhone Air.

So sánh cụm camera của iPhone Air thật (trái) và mô hình giả của mẫu iPhone gập (phải). Ảnh: AppleInsider

Kết hợp với màn hình lớn hơn đáng kể, thiết kế này khiến thiết bị mang cảm giác tương lai hơn cả iPhone Air. Nếu những mô hình hiện tại phản ánh tương đối chính xác sản phẩm cuối cùng, Apple có thể tạo ra một chiếc iPhone hoàn toàn khác biệt so với những thế hệ trước.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là những mô hình được các nhà sản xuất phụ kiện tạo ra dựa trên thông tin rò rỉ. Chúng không thể xác nhận toàn bộ thiết kế hay cấu hình phần cứng của sản phẩm thực tế.

(Theo AppleInsider, MacRumors)