Màn hình vừa lớn nhất, vừa nhỏ gọn hơn

Một trong những lợi thế dễ nhận thấy nhất của iPhone Ultra nằm ở hệ thống màn hình kép. Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ có màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình bên trong lên tới 7,8 inch khi mở hoàn toàn.

Các mô hình iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra màn hình gập và iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

Trong khi đó, iPhone 18 Pro dự kiến sở hữu màn hình 6,3 inch, còn iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch.

Điều này tạo ra một điểm đặc biệt cho iPhone Ultra: máy vừa có màn hình lớn hơn toàn bộ dòng Pro khi mở ra, vừa cung cấp màn hình nhỏ hơn đáng kể khi gập lại.

Với màn hình 7,8 inch, iPhone Ultra có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất đối với những người muốn sở hữu chiếc iPhone có không gian hiển thị lớn nhất.

Màn hình rộng sẽ đặc biệt hữu ích khi xem video, chơi game, đọc tài liệu hoặc xử lý nhiều nội dung cùng lúc.

Nhưng lợi thế của iPhone Ultra không chỉ nằm ở kích thước lớn. Khi gập lại, màn hình ngoài 5,5 inch cũng có thể thu hút những người từng yêu thích các mẫu iPhone nhỏ gọn như iPhone mini.

Sau khi dòng iPhone mini bị khai tử, Apple không còn một mẫu máy cao cấp thực sự nhỏ gọn trong danh mục sản phẩm. iPhone Ultra có thể phần nào lấp đầy khoảng trống này theo một cách hoàn toàn khác.

Gập lại dễ bỏ túi, cầm trên tay thoải mái hơn

Kích thước luôn là vấn đề đối với những mẫu iPhone Pro, đặc biệt là iPhone Pro Max. iPhone 17 Pro Max trước đây đã cho thấy những hạn chế nhất định khi người dùng muốn bỏ máy vào túi quần.

Với iPhone 18 Pro Max, tình trạng này nhiều khả năng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Các tin đồn cho rằng kích thước tổng thể của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước.

Tuy nhiên, phần camera phía sau có thể tiếp tục được thiết kế dày hơn để dành chỗ cho hệ thống camera mới.

Nếu điều này trở thành hiện thực, độ dày lớn hơn có thể khiến những mẫu iPhone Pro vốn đã cồng kềnh trở nên khó bỏ túi hơn.

iPhone Ultra lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Nhờ thiết kế màn hình gập, thiết bị có thể thu gọn đáng kể khi không sử dụng.

Điều này đồng nghĩa người dùng có thể dễ dàng bỏ máy vào nhiều loại túi hơn so với một chiếc smartphone màn hình lớn dạng thanh truyền thống.

Không chỉ thuận tiện khi mang theo, thiết kế được lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm Air cũng được kỳ vọng giúp iPhone Ultra cho cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn.

Thay vì tập trung vào thân máy dày và nặng như các mẫu Pro, Apple có thể hướng iPhone Ultra tới kiểu dáng mỏng, thanh thoát và hiện đại hơn.

Nếu làm tốt, đây sẽ là một lợi thế quan trọng bởi một chiếc điện thoại màn hình lớn nhưng vẫn có thể thu gọn khi cần sẽ giải quyết được bài toán mà smartphone truyền thống khó đáp ứng.

iOS 27 mang đến khả năng đa nhiệm độc quyền

Tuy iPhone Ultra có thể phải chấp nhận một số hạn chế về phần cứng so với iPhone 18 Pro, lợi thế lớn nhất của mẫu máy này nhiều khả năng lại nằm ở phần mềm.

iPhone Ultra có màn hình tương đương iPad mini. Ảnh: 9to5mac

Theo các tin đồn, khả năng hiển thị hai ứng dụng song song có thể trở thành tính năng đa nhiệm độc quyền trên iPhone Ultra.

Khi mở máy, người dùng có thể duy trì hai ứng dụng hoạt động cùng lúc trên màn hình. Đặc biệt, hệ thống còn được cho là hỗ trợ kéo và thả nội dung trực tiếp giữa hai ứng dụng.

Đây là tính năng có thể biến màn hình 7,8 inch của iPhone Ultra thành một không gian làm việc thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là màn hình lớn hơn để xem nội dung.

Chẳng hạn, người dùng có thể mở trình duyệt ở một bên và ứng dụng ghi chú ở bên còn lại, hoặc xem tài liệu đồng thời với ứng dụng email.

iOS 27 cũng được cho là mang chế độ hiển thị ngang tới nhiều ứng dụng hệ thống lần đầu tiên.

Mặc dù tính năng này có thể xuất hiện trên các mẫu iPhone khác, nó dường như được thiết kế đặc biệt để tận dụng lợi thế màn hình rộng của iPhone Ultra.

Với màn hình 7,8 inch và giao diện ngang, trải nghiệm sử dụng iPhone Ultra có thể tiến gần hơn tới iPad mini, nhưng vẫn giữ được tính cơ động của một chiếc smartphone.

Đây có thể chính là yếu tố giúp Apple thuyết phục người dùng rằng iPhone Ultra không đơn thuần là một chiếc iPhone gập, mà là một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn được kỳ vọng là những mẫu iPhone mạnh mẽ nhất của Apple về hiệu năng và camera.

Tuy nhiên, iPhone Ultra có thể cạnh tranh bằng một triết lý khác: màn hình linh hoạt, thiết kế gọn khi gập và khả năng đa nhiệm tận dụng không gian hiển thị lớn.

(Theo 9to5mac)