Đây có thể là những nâng cấp quan trọng nhất trên iPhone 18 Pro Max, từ hệ thống camera cho đến thiết kế màn hình và modem do Apple tự phát triển.

Camera khẩu độ biến thiên: Nâng cấp được chờ đợi từ lâu

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro Max có thể nằm ở camera chính với công nghệ khẩu độ biến thiên. Cách đây hơn hai năm, The Information từng đăng tải một báo cáo cho biết Apple đang phát triển hệ thống camera có khả năng thay đổi khẩu độ cho iPhone. Khi đó, nguồn tin cho rằng iPhone 17 sẽ là mẫu máy đầu tiên được trang bị công nghệ này.

Camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max sẽ là bước tiến lớn so với 17 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Tuy nhiên, nhà phân tích Ming-Chi Kuo sau đó đưa ra nhận định khác, cho rằng camera khẩu độ biến thiên sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 18 thay vì iPhone 17.

Đến thời điểm hiện tại, khi iPhone 18 Pro Max chỉ còn vài ngày nữa sẽ được công bố, những thông tin rò rỉ mới nhất tiếp tục củng cố khả năng Apple thực sự đưa công nghệ này lên camera chính. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tính năng sẽ xuất hiện trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hay chỉ dành riêng cho phiên bản 18 Pro Max.

Nếu được triển khai đúng cách, khẩu độ biến thiên có thể mở ra nhiều khả năng chụp ảnh mới cho iPhone. Camera có thể linh hoạt điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, qua đó hỗ trợ kiểm soát độ sâu trường ảnh, chất lượng ảnh trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau và mang đến cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn khi chụp ảnh.

Dù vậy, hiệu quả thực tế của công nghệ này vẫn phụ thuộc rất lớn vào cách Apple tích hợp nó vào hệ thống camera và phần mềm xử lý hình ảnh. Câu trả lời sẽ sớm được hé lộ khi Apple chính thức trình làng iPhone 18 Pro Max.

Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể sau nhiều năm

Một thay đổi khác có thể dễ dàng nhận thấy trên iPhone 18 Pro Max là Dynamic Island được thu nhỏ.

iPhone 18 Pro Max sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ảnh: 9to5mac

Đã gần 10 năm kể từ khi iPhone X ra mắt và giới thiệu phần tai thỏ, đánh dấu lần đầu tiên Apple sử dụng một khu vực khoét trên màn hình iPhone. Đến năm 2022, Apple tiếp tục thay đổi thiết kế này trên iPhone 14 Pro khi giới thiệu Dynamic Island, giúp khu vực chứa camera trước và các cảm biến trở nên gọn gàng hơn.

Bốn năm sau, Apple được cho là cuối cùng cũng tiếp tục thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro Max.

Theo các tin đồn gần đây, phần khoét màn hình mới có thể nhỏ hơn khoảng 35% so với thiết kế hiện tại. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một trong những thay đổi đáng kể nhất đối với thiết kế mặt trước iPhone trong nhiều năm.

Đáng chú ý, dấu hiệu về Dynamic Island nhỏ hơn cũng được cho là đã xuất hiện trong thiết kế giao diện Siri mới trên iOS 27. Giao diện trợ lý ảo của Apple được thiết kế theo cách cho thấy khu vực hiển thị dành cho camera và cảm biến trên thế hệ iPhone tiếp theo có thể đã được thu gọn.

Việc giảm kích thước Dynamic Island không chỉ giúp màn hình có thêm không gian hiển thị mà còn cho thấy Apple đang từng bước tìm cách loại bỏ những giới hạn về thiết kế do hệ thống camera trước và cảm biến tạo ra.

Modem C2 do Apple tự thiết kế

Nâng cấp thứ ba có thể nằm ở một linh kiện mà người dùng ít nhìn thấy nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng: modem di động.

Apple đã âm thầm phát triển modem của riêng mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, phải đến năm ngoái, công ty mới lần đầu đưa modem do chính mình thiết kế vào iPhone với chip C1.

Giờ đây, những tin đồn mới cho rằng Apple đang chuẩn bị tiến thêm một bước với iPhone 18 Pro Max khi chuyển từ modem Qualcomm sang C2, thế hệ modem di động tiếp theo do Apple tự phát triển.

C2 được kỳ vọng sẽ mang lại tốc độ kết nối tốt hơn so với C1 và C1X, đồng thời tiếp tục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây là một trong những lợi thế quan trọng mà Apple hướng tới khi tự kiểm soát thiết kế modem thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp bên ngoài.

Không chỉ dừng ở hiệu suất, modem do Apple phát triển còn được kỳ vọng mang lại những lợi ích về quyền riêng tư và khả năng tối ưu hóa sâu hơn giữa phần cứng với phần mềm. Khi Apple kiểm soát cả chip, hệ điều hành và các thành phần quan trọng của iPhone, hãng có thể tối ưu hệ thống theo cách khó thực hiện hơn khi sử dụng linh kiện của bên thứ ba.

Ba nâng cấp trên cho thấy Apple đang tiếp cận iPhone 18 Pro Max theo hướng không chỉ thay đổi thiết kế bên ngoài mà còn cải thiện những thành phần cốt lõi bên trong.

(Video concept iPhone 18 Pro với 3 màu mới. Nguồn: Dr Tech/YouTube)

iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ được Apple công bố vào tuần tới. Khi đó, hãng sẽ chính thức xác nhận những thay đổi về camera, màn hình và kết nối di động, đồng thời cho thấy liệu những nâng cấp được chờ đợi suốt nhiều năm có thực sự tạo ra khác biệt lớn đối với trải nghiệm sử dụng iPhone hay không.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)