Apple đã chính thức khép lại một chương quan trọng trong chiến lược bán lẻ của mình khi ngừng tiếp nhận khách hàng mới tham gia iPhone Upgrade Program – chương trình nâng cấp iPhone từng được xem là một trong những cách mua iPhone tiện lợi và thân thiện với người dùng nhất. Thay thế nó là Apple Upgrade, một hình thức thuê mua mới được triển khai thông qua đối tác tài chính Klarna.

Apple vừa khép lại iPhone Upgrade Program – chương trình nâng cấp iPhone từng được xem là một trong những cách mua iPhone tiện lợi và thân thiện với người dùng nhất. Ảnh: Foundry

Mặc dù Apple quảng bá chương trình mới với mức thanh toán hàng tháng hấp dẫn hơn, nhiều chuyên gia cho rằng những lợi ích cốt lõi từng giúp iPhone Upgrade Program trở thành lựa chọn hàng đầu đã không còn. Thậm chí, nếu tính đầy đủ các chi phí cần thiết, người dùng mới có thể phải chi nhiều tiền hơn trước để nhận được cùng một mức bảo vệ.

Apple Upgrade mở rộng sang nhiều thiết bị nhưng đánh đổi sự tiện lợi

Ra mắt gần một thập kỷ trước, iPhone Upgrade Program được Apple xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa quá trình sở hữu iPhone mới mỗi năm. Thay vì phải cân nhắc giá thu cũ đổi mới, săn ưu đãi từ nhà mạng hay tự bán lại chiếc iPhone đang sử dụng, khách hàng chỉ cần trả một khoản phí cố định hàng tháng.

Khoản thanh toán này đã bao gồm giá trị chiếc iPhone cùng gói bảo hành mở rộng AppleCare+, về sau được nâng cấp thêm quyền lợi bảo vệ trước mất cắp và thất lạc thiết bị. Sau khi hoàn tất 12 kỳ thanh toán, khách hàng có thể đổi sang mẫu iPhone mới nhất và tiếp tục chu kỳ nâng cấp mà không cần thực hiện thêm các thủ tục phức tạp.

Chính sự minh bạch, dễ hiểu và thuận tiện đã giúp chương trình trở thành một trong những phương thức mua iPhone được đánh giá cao nhất trong hệ sinh thái Apple.

Chương trình Apple Upgrade mới không chỉ áp dụng cho iPhone mà còn mở rộng sang nhiều sản phẩm khác như Mac, iPad và Apple Watch. Đây là bước đi cho thấy Apple muốn xây dựng một mô hình thuê mua thống nhất cho toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của mình.

Tuy nhiên, dù có phạm vi rộng hơn, Apple Upgrade lại không còn giữ được sự đơn giản vốn là điểm mạnh của chương trình tiền nhiệm.

Người mua vẫn phải lựa chọn nhà mạng khi đăng ký, mặc dù chiếc iPhone trên thực tế vẫn ở trạng thái mở khóa (unlocked) và có thể sử dụng với nhiều nhà mạng khác sau này. Bên cạnh đó, cách tính chi phí cũng trở nên phức tạp hơn khi một số dịch vụ quan trọng không còn được gộp chung vào khoản thanh toán hàng tháng.

Giá khởi điểm thấp hơn nhưng tổng chi phí lại cao hơn

Thoạt nhìn, Apple Upgrade có vẻ hấp dẫn hơn đáng kể. Apple công bố mức thanh toán từ 32,99 USD/tháng cho iPhone 17, thấp hơn nhiều so với mức 42,41 USD/tháng của chương trình iPhone Upgrade Program trước đây.

Con số này dễ tạo cảm giác rằng người dùng sẽ tiết kiệm gần 10 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, mức giá được quảng bá chỉ phản ánh chi phí thuê mua thiết bị, chứ không bao gồm AppleCare+.

Đây chính là khác biệt quan trọng nhất.

Nếu muốn có cùng mức bảo vệ như chương trình cũ, người dùng sẽ phải đăng ký AppleCare+ riêng với giá 11,99 USD/tháng. Khi cộng thêm khoản phí này, tổng chi phí thực tế sẽ tăng lên 44,98 USD/tháng, cao hơn mức 42,41 USD/tháng mà khách hàng từng trả trước đây.

Tính trong 12 tháng đầu tiên – khoảng thời gian mà phần lớn người tham gia chương trình cũ lựa chọn đổi sang iPhone mới, tổng số tiền phải chi theo Apple Upgrade sẽ lên tới 539,76 USD, trong khi iPhone Upgrade Program chỉ là 508,92 USD.

Khoảng chênh lệch hơn 30 USD không phải quá lớn, nhưng nó phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong cách Apple định giá sản phẩm và dịch vụ của mình.

Chiến lược mới giúp Apple tạo cảm giác "rẻ hơn"

Việc tách AppleCare+ khỏi khoản thanh toán hàng tháng mang lại cho Apple một lợi thế đáng kể về mặt tiếp thị.

Thay vì quảng bá mức giá gần 45 USD/tháng, hãng chỉ cần nhấn mạnh con số 32,99 USD/tháng, khiến sản phẩm trông có vẻ dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.

Trên thực tế, những khách hàng muốn nhận đầy đủ quyền lợi bảo hành và bảo vệ thiết bị tương tự chương trình cũ vẫn phải trả nhiều tiền hơn. Nói cách khác, giá khởi điểm giảm nhưng tổng chi phí sở hữu lại tăng.

Đây là chiến lược đang được nhiều doanh nghiệp công nghệ áp dụng: tách các dịch vụ giá trị gia tăng thành các khoản phí riêng để tạo cảm giác sản phẩm có mức giá ban đầu thấp hơn, đồng thời gia tăng doanh thu từ các dịch vụ bổ sung.

Apple cho biết những khách hàng đang tham gia iPhone Upgrade Program sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức. Họ vẫn tiếp tục sử dụng chương trình hiện tại cho đến khi hoàn tất 24 kỳ thanh toán hoặc quyết định nâng cấp lên thiết bị mới.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm Apple chính thức đóng đăng ký mới, mọi khách hàng muốn mua iPhone theo hình thức trả góp trực tiếp từ Apple sẽ phải chuyển sang Apple Upgrade.

Điều đó cũng đồng nghĩa một trong những chương trình được đánh giá cao nhất về tính minh bạch, dễ sử dụng và thuận tiện trong lịch sử bán lẻ của Apple đã chính thức khép lại.

Dù Apple Upgrade mở rộng phạm vi sang nhiều thiết bị và mang đến mức giá quảng bá hấp dẫn hơn, sự đơn giản từng giúp iPhone Upgrade Program chinh phục người dùng trong gần 10 năm qua đã không còn nguyên vẹn. Với nhiều khách hàng, đây có thể là sự kết thúc của cách mua iPhone dễ dàng và đáng giá nhất mà Apple từng cung cấp.

(Theo Macworld, PhoneArena)