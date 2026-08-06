Bước sang tháng 8/2026, thị trường smartphone chính hãng tại Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu điện thoại tầm trung đồng loạt được các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS cùng nhiều đại lý giảm giá mạnh. Không ít sản phẩm vốn có giá niêm yết trên 10 triệu đồng nay chỉ còn dao động từ 8-9 triệu đồng, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong phân khúc vốn được người dùng quan tâm nhiều nhất.

Tuy nhiên, mỗi sản phẩm cũng có những điểm cần cân nhắc trước khi người dùng quyết định xuống tiền.

Galaxy A57 5G: Lựa chọn an toàn sau khi giảm giá

Đáng chú ý nhất trong đợt giảm giá tháng 8 là Galaxy A57 5G. Mẫu máy này hiện được một số đại lý bán lẻ niêm yết khoảng 10 triệu đồng, thậm chí có đại lý đã đưa mức giá thực tế xuống khoảng 8-9 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới mở bán.

Galaxy A57 5G. Ảnh: Samsung

Điểm mạnh lớn nhất của Galaxy A57 nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng, màn hình, camera và phần mềm. Máy sử dụng vi xử lý Exynos 1680 thế hệ mới, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày, chơi game phổ biến cũng như các tính năng AI tích hợp trên One UI. Màn hình AMOLED tần số quét 120 Hz tiếp tục là lợi thế của Samsung khi mang lại chất lượng hiển thị đẹp, độ sáng cao và màu sắc sống động.

Bên cạnh đó, Samsung vẫn duy trì chính sách cập nhật Android và vá bảo mật trong nhiều năm, giúp Galaxy A57 trở thành một trong những smartphone đáng mua nếu người dùng có kế hoạch sử dụng lâu dài.

Điểm hạn chế của sản phẩm chủ yếu nằm ở việc hiệu năng đồ họa vẫn chưa thực sự vượt trội so với các đối thủ dùng chip MediaTek Dimensity trong cùng tầm giá.

Redmi Note 15 Pro 5G tiếp tục dẫn đầu về hiệu năng trên giá bán

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là hiệu năng và giá trị sử dụng, Redmi Note 15 Pro 5G gần như không có đối thủ trong danh sách này. Nhiều đại lý hiện bán sản phẩm với giá chỉ từ khoảng 7-9 triệu đồng tuỳ thuộc phiên bản bộ nhớ, thấp hơn đáng kể so với hầu hết đối thủ.

Mức giá hấp dẫn nhưng Redmi Note 15 Pro 5G vẫn được trang bị màn hình AMOLED 120 Hz, vi xử lý MediaTek Dimensity cho hiệu năng mạnh, pin dung lượng lớn cùng công nghệ sạc nhanh. Máy đáp ứng tốt nhu cầu chơi game phổ biến cũng như đa nhiệm hàng ngày.

Điểm trừ của Redmi Note 15 Pro 5G chủ yếu đến từ giao diện HyperOS vẫn còn cài sẵn khá nhiều ứng dụng, trong khi khả năng xử lý ảnh của camera chưa thực sự ổn định ở mọi điều kiện ánh sáng. Ngoài ra, thời gian hỗ trợ cập nhật phần mềm cũng chưa thể so sánh với Samsung.

Honor X9d 5G ghi điểm nhờ pin "trâu" và độ bền cao

Honor X9d 5G hiện được bán với mức giá dao động từ khoảng 8-9 triệu đồng tùy hệ thống bán lẻ.

Điểm nổi bật nhất của mẫu smartphone này là viên pin dung lượng lớn cho thời gian sử dụng thuộc nhóm tốt nhất phân khúc.

Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng liên tục trong hai ngày với các tác vụ thông thường. Ngoài ra, màn hình cong đẹp mắt cùng khả năng chống va đập tốt cũng giúp Honor X9d trở thành lựa chọn phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc có nhu cầu sử dụng ngoài trời.

Tuy vậy, hiệu năng của máy chỉ ở mức khá và hệ thống camera chưa phải thế mạnh nếu so sánh với các đối thủ cùng tầm giá.

Motorola Edge 70 Fusion và realme 16T hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau

Motorola Edge 70 Fusion có giá khoảng 10 triệu đồng, nổi bật nhờ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED chất lượng cao và trải nghiệm Android gần như nguyên bản. Đây là lựa chọn phù hợp với những người không thích giao diện tùy biến quá nhiều và ưu tiên sự mượt mà trong quá trình sử dụng.

Motorola Edge 70 Fusion. Ảnh: Motorola

Tuy nhiên, hệ thống trung tâm bảo hành của Motorola tại Việt Nam vẫn chưa phủ rộng như Samsung hay Xiaomi, đồng thời camera cũng chưa thực sự nổi bật.

Trong khi đó, realme 16T 5G lại hướng đến người dùng trẻ yêu thích chơi game. Máy sở hữu hiệu năng khá, khả năng tản nhiệt tốt và sạc nhanh, giúp đáp ứng tốt các tựa game phổ biến hiện nay. Dù vậy, camera của máy chỉ ở mức đủ dùng và giao diện vẫn còn xuất hiện nhiều ứng dụng cài sẵn.

vivo V60 Lite 5G phù hợp người yêu thích chụp ảnh và bộ nhớ lớn

Ở phân khúc khoảng 7-10 triệu đồng, vivo V60 Lite 5G là lựa chọn đáng chú ý cho người dùng thích chụp ảnh, đặc biệt là selfie. Máy được trang bị bộ nhớ trong 256GB, thiết kế trẻ trung, pin tốt và khả năng xử lý ảnh chân dung khá ấn tượng.

Điểm hạn chế nằm ở hiệu năng chưa thực sự nổi bật nếu so với Galaxy A57 hay Redmi Note 15 Pro, trong khi giao diện Funtouch OS vẫn còn tạo ra những ý kiến trái chiều về trải nghiệm sử dụng.

Xét tổng thể, Galaxy A57 5G là mẫu smartphone cân bằng nhất trong tầm giá khoảng 9 triệu đồng nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng, màn hình, camera và chính sách cập nhật phần mềm lâu dài.

Trong trường hợp muốn tối ưu chi phí, Redmi Note 15 Pro 5G tiếp tục là "vua hiệu năng" khi sở hữu cấu hình mạnh nhưng giá bán “êm”. Người dùng đề cao thời lượng pin có thể lựa chọn Honor X9d 5G, còn Motorola Edge 70 Fusion phù hợp với những ai yêu thích Android thuần. Nếu ưu tiên chụp ảnh chân dung và selfie, vivo V60 Lite 5G vẫn là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc.