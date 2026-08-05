Chỉ còn khoảng một tuần trước sự kiện ra mắt dòng Pixel 11 vào ngày 12/8, Google đã chính thức phát hành đoạn video teaser đầu tiên dành cho Pixel 11 Pro Fold.

Đây là lần đầu tiên mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới của hãng xuất hiện trong video quảng bá chính thức, sau hàng loạt thông tin rò rỉ kéo dài suốt nhiều tháng.

Mẫu smartphone gập sắp ra mắt Pixel 11 Pro Fold của Google. Ảnh: Evan Blass/PhoneArena

Dù có thời lượng ngắn, đoạn teaser cũng đủ mang đến cái nhìn đầu tiên về thiết kế tổng thể của Pixel 11 Pro Fold.

Google khéo léo hé lộ phần khung máy, màn hình gập bên trong cùng mặt lưng của thiết bị trước khi video kết thúc bằng màn hình đen.

Điều này xác nhận rằng mẫu smartphone gập cao cấp của Google đã sẵn sàng bước vào giai đoạn ra mắt chính thức.

Thiết kế quen thuộc nhưng được hoàn thiện tinh tế hơn

Những hình ảnh xuất hiện trong teaser cho thấy Pixel 11 Pro Fold vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Google.

Máy sở hữu thân hình mỏng, các đường nét vuông vức và cụm camera ngang quen thuộc, mang đến cảm giác hiện đại và cao cấp.

Thiết kế này cũng trùng khớp với các hình ảnh marketing từng bị rò rỉ trước đó. Những bức ảnh do chuyên gia rò rỉ Evan Blass công bố đã hé lộ khá chi tiết mặt lưng, cụm camera, khung kim loại cũng như một chi tiết hoàn toàn mới mang tên Pixel Glow LED nằm trên phần mô-đun camera.

So với Pixel 10 Pro Fold, thế hệ mới không tạo ra cuộc cách mạng về ngoại hình mà chủ yếu tập trung vào việc tinh chỉnh các chi tiết để mang lại cảm giác cao cấp và tinh tế hơn.

Đây là hướng đi quen thuộc của Google trong nhiều năm gần đây, ưu tiên cải thiện trải nghiệm thay vì thay đổi thiết kế quá mạnh tay qua từng thế hệ.

Pixel Glow LED có thể trở thành điểm nhấn khác biệt

Một trong những chi tiết gây tò mò nhất trên Pixel 11 Pro Fold là Pixel Glow LED. Theo các thông tin rò rỉ, cụm đèn LED này được đặt trong một khu vực lớn hơn ở góc trên bên trái của hệ thống camera.

Google hiện chưa tiết lộ chức năng thực sự của Pixel Glow LED. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin trong ngành cho rằng đây có thể là một hệ thống thông báo thông minh mới, hoạt động tương tự triết lý giao diện Glyph từng tạo nên dấu ấn trên các mẫu điện thoại Nothing.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Pixel 11 Pro Fold sẽ có thêm một cách hiển thị thông báo trực quan mà không cần mở màn hình, đồng thời mở ra khả năng tích hợp nhiều hiệu ứng ánh sáng phục vụ cuộc gọi, tin nhắn hoặc các tính năng AI mới của Google.

Tensor G6 2nm hứa hẹn nâng tầm hiệu năng

Bên trong Pixel 11 Pro Fold được kỳ vọng sẽ là bộ vi xử lý Tensor G6 do Google tự phát triển.

Đây được xem là một trong những bước tiến lớn nhất của dòng Pixel khi con chip mới được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC.

Tensor G6 được đồn đoán sử dụng cấu trúc CPU 1+4+2, kết hợp modem 5G MediaTek M90 cùng chip bảo mật Titan M3.

So với các thế hệ Tensor trước đây, nền tảng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể hiệu năng xử lý, khả năng tiết kiệm điện cũng như hiệu suất AI trên thiết bị.

Màn hình gập kích thước khoảng 8 inch cũng được cho là sử dụng vật liệu OLED M16 thế hệ mới. Công nghệ này có thể mang lại độ sáng cao hơn, màu sắc rực rỡ hơn và giảm mức tiêu thụ điện năng, giúp kéo dài thời lượng pin trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, cụm camera cũng được tinh chỉnh với phần kim loại bao quanh các ống kính gọn gàng hơn, tạo cảm giác hiện đại và liền mạch hơn so với thế hệ trước.

Giá bán tăng đáng kể nhưng phản ánh xu hướng thị trường

Thông tin từ các nguồn rò rỉ tại châu Âu cho biết Pixel 11 Pro Fold có thể được bán với giá 1.999 euro cho phiên bản 256GB, 2.129 euro đối với bản 512GB và lên tới 2.389 euro cho phiên bản 1TB.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với Pixel 10 Pro Fold, vốn có giá khởi điểm khoảng 1.799 USD khi ra mắt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc tăng giá là điều không quá bất ngờ trong bối cảnh chi phí sản xuất chip 2nm, linh kiện màn hình OLED cao cấp và bộ nhớ lưu trữ đều đang tăng mạnh trên toàn cầu.

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành sự thật, Pixel 11 Pro Fold sẽ bước vào phân khúc smartphone gập siêu cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sử dụng vi xử lý Qualcomm cũng như những mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất trên thị trường.

(Theo PhoneArena)