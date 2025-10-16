Trao đổi với hơn 300 tân sinh viên tại chương trình “Gặp mặt tân sinh viên ngành An toàn thông tin” mới đây, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT chia sẻ: Việc thi được vào trường, trở thành thành viên của “gia đình” an toàn thông tin PTIT là thành công ban đầu quan trọng, song đây mới chỉ là khởi đầu trong hành trình nuôi dưỡng ước mơ gia nhập đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng.

“Các em còn quá trình học tập 4,5 năm phía trước, và chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng để học tốt, thực hành tốt và ra trường với tấm bằng kỹ sư, có thể tham gia vào cộng đồng an toàn thông tin, góp sức bảo vệ không gian số, bảo vệ môi trường mạng cho đất nước”, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu nhắn nhủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu, Trưởng khoa An toàn thông tin của PTIT trao đổi với các tân snh viên.

Chỉ rõ an toàn thông tin là một ngành tương đối khó, Tiến sĩ Hoàng Xuân Dậu nhắc các tân sinh viên ngoài học lý thuyết, cần phải thực hành nhiều để sau này ra trường có được những kỹ năng triển khai các công việc thực tế.

Chăm chỉ tự học, tránh để bị cuốn hút quá nhiều vào các hoạt động giải trí như game và quan tâm trau dồi khả năng sử dụng tiếng Anh là 2 lưu ý của người đứng đầu khoa An toàn thông tin – PTIT với những học sinh vừa rời ghế nhà trường phổ thông để bước vào môi trường giáo dục đại học.

“Những sinh viên ngành an toàn thông tin học tiếng Anh tốt, khi ra trường sử dụng được thành thạo tiếng Anh sẽ rất thuận lợi trong quá trình làm việc. Ví dụ như, lương các bạn có chuyên môn, giỏi tiếng Anh có thể cao hơn từ 30% thậm chí đến gấp rưỡi, gấp đôi so với các bạn tiếng Anh kém. Đặc biệt, những bạn làm cho công ty nước ngoài, lương cao hơn nhiều”, thầy Hoàng Xuân Dậu thông tin thêm.

Cô Nguyễn Thị Nhiễu, Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên PTIT và thầy Hoàng Xuân Dậu, Trưởng Khoa An toàn thông tin trao phần thưởng cho 2 tân sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào cao nhất.

Thông tin về tiến trình học tập của sinh viên ngành An toàn thông tin khóa 2025, đại diện khoa An toàn thông tin của PTIT cho biết, khác với những khóa trước, lứa sinh viên mới nhập học năm nay sẽ được học các môn cơ sở, chuyên ngành về CNTT và an toàn thông tin từ sớm, ngay học phần đầu tiên đã làm quen với lập trình và khái quát về an toàn thông tin, để sinh viên thấy được bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực.

Đáng chú ý, để trở thành kỹ sư An toàn thông tin, ngoài việc đạt điểm GPA – điểm trung bình tích lũy trong khóa học, các sinh viên còn phải đạt 6 yêu cầu trong chuẩn đầu ra.

Đó là, chuẩn vận dụng kiến thức, nghĩa là sau khi học, sinh viên phải vận dụng được kiến thức đó trong công việc, khi có một bài toán phát sinh thì phải phân tích bài toán để xác định các giải pháp giải quyết; hai là chuẩn giao tiếp, với 2 yêu cầu gồm giao tiếp viết thông qua việc viết báo cáo, viết các bài luận, đồ án tốt nghiệp và giao tiếp nói, biết thuyết trình sao cho hiệu quả.

Chuẩn đầu ra thứ ba liên quan đến vấn đề đạo đức và trách nhiệm, đây là yêu cầu rất quan trọng với những người làm trong ngành an toàn thông tin - ngành liên quan chặt chẽ với những dữ liệu, thông tin, các hệ thống có tính bí mật, nhạy cảm, thông tin người dùng, thông tin bản quyền và thậm chí là bí mật nhà nước.

Chuẩn thứ tư là kỹ năng làm việc nhóm, đòi hỏi người học phải có cách hiệu quả để tương tác với các bạn trong nhóm, làm tốt phần việc của mình cũng như là hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành công việc chung một cách hiệu quả.

Hai chuẩn đầu ra thứ năm và thứ sáu là những yêu cầu liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu. Trong đó, chuẩn thứ năm liên quan đến việc triển khai cài đặt, cấu hình các hệ thống cụ thể; và chuẩn đầu ra cuối cùng đòi hỏi kỹ năng cao nhất, yêu cầu sinh viên phải biết thiết kế, triển khai và đánh giá được các giải pháp an toàn thông tin.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT bắt đầu triển khai đào tạo ngành An toàn thông tin từ năm 2013 và đến nay đã được 12 năm, tuyển sinh được 12 khóa và có 8 khóa ra trường. Năm 2025, ngoài chương trình đào tạo chuẩn, PTIT còn lần đầu tuyển sinh và đào tạo chương trình "An toàn thông tin chất lượng cao". Các cựu sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin của PTIT đang công tác trong các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng. Trong đó, nhiều cựu sinh viên an toàn thông tin PTIT rất thành công khi ra làm việc tại các công ty lớn như VNPT, Viettel, FPT, CMC...