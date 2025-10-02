Trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt tân sinh viên ngành An toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT diễn ra cuối tháng 9, khoa An toàn thông tin đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin – PTIT CTF 2025”.

Cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin PTIT CTF được tổ chức thường niên từ 2016 và đến nay đã trở thành một sân chơi quen thuộc với nhiều sinh viên CNTT, An toàn thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Năm 2025 là năm thứ 10 cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin PTIT CTF được tổ chức.

Những năm qua, cuộc thi này đã góp phần tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm về an toàn thông tin trong sinh viên; thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện các kỹ năng an toàn thông tin; đồng thời cuộc thi cũng hỗ trợ việc lựa chọn đội tuyển an toàn thông tin của Học viện tham gia các cuộc thi an toàn, an ninh mạng quốc gia và quốc tế.

Với cuộc thi PTIT CTF 2025, vòng loại diễn ra trực tuyến từ 8h ngày 23/8 kéo dài đến 23h59 ngày 24/8, thu hút sự tham gia của 123 đội với tổng số gần 500 sinh viên. Những đội thi xuất sắc nhất ở vòng loại đã tham gia tranh tài tại vòng chung kết diễn ra trực tiếp vào ngày 21/9 tại cơ sở Hà Nội của Học viện.

Tiếp tục diễn ra theo hình thức Capture the Flag – CTF, mô hình trò chơi chiến tranh mạng, cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin PTIT CTF 2025 đòi hỏi các thí sinh phải có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về bảo mật máy tính, tập trung vào 2 kỹ năng tấn công và phòng thủ mạng máy tính.

Các nội dung chính của một cuộc thi CTF gồm Web (tìm điểm yếu, lỗ hổng, khai thác lỗ hổng trên các ứng dụng web); Pwnable (khai thác, tìm điểm yếu, lỗ hổng trên phần mềm); Reverse engineering (dịch ngược mã của phần mềm); Forensic (điều tra, phân tích, truy vết các sự cố); Crypto (giải mã, tấn công các thuật toán mã hóa).

Một điểm mới của vòng chung kết PTIT CTF năm nay là Ban tổ chức đã kết hợp giữa 2 cơ sở đào tạo Hà Nội và TP.HCM của Học viện để tổ chức cuộc thi song song cùng một thời điểm cho tất cả sinh viên đam mê an toàn, an ninh mạng đang học ở 2 thành phố lớn.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về mong muốn, kỳ vọng đối các sinh viên tham gia cuộc thi PTIT CTF 2025, đó là các sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về an toàn thông tin, bao gồm cả kỹ năng lý thuyết và kỹ năng thực hành.

Cùng với đó, qua cuộc thi này, khoa An toàn thông tin nói riêng và Học viện nói chung sẽ tìm ra được những sinh viên xuất sắc, có những đội tuyển tốt là hạt nhân cho cuộc thi an toàn, an ninh mạng trong nước và quốc tế dành cho sinh viên.

Đội LUGIA gồm 4 sinh viên Nguyễn Văn Long, Nguyễn Quốc Việt, Chử Đức Anh và Vũ Đức Lương nhận giải Nhất cuộc thi PTIT CTF 2025.

Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin PTIT CTF 2025 được tổ chức ngày 26/9 vừa qua, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã trao giải Nhất của cuộc thi cho đội LUGIA gồm 4 sinh viên Nguyễn Văn Long, Nguyễn Quốc Việt, Chử Đức Anh và Vũ Đức Lương.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho các đội sinh viên. Ngoài ra, các giải phong trào cũng đã được trao, gồm giải “Chiến binh bền bỉ” trao cho 6 đội thi và giải “Bài giải xuất sắc” cho 3 đội thi.

Đại diện khoa An toàn thông tin của PTIT và Công ty SCS trao giải Nhì cho 5 đội sinh viên.

Chia sẻ về cuộc thi PTIT CTF 2025, Đỗ Chí Tùng, sinh viên khóa D21 ngành An toàn thông tin của PTIT, thành viên đội Rolypoly nhận xét: Cuộc thi năm nay có quy mô lớn hơn các năm trước, với đề bài đa dạng, các đề khó được phân bổ hợp lý.

Nguyễn Lê Kỳ Anh, sinh viên khóa D22 ngành An toàn thông tin, thành viên đội Bún Bò nhận định đề thi vòng chung kết PTIT CTF năm nay khá thách thức, song nhờ nỗ lực ôn luyện nên đội thi của sinh viên này cũng đã giải quyết được một số bài.

Còn với Phùng Quốc Việt, sinh viên khóa D23 ngành An toàn thông tin, cuộc thi PTIT CTF là sân chơi bổ ích, không chỉ giúp cho sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực an toàn thông tin mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên.

Cũng tại sự kiện gặp mặt sinh viên ngành An toàn thông tin của PTIT, đại diện Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và khoa An toàn thông tin đã trao thưởng cho nhóm 7 sinh viên gồm Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Gia Nam, Chử Đức Anh, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Quốc Việt, Trương Quốc Đạt, Doãn Duy Phúc. Đây là đội sinh viên của PTIT đã giành được giải Nhì tại cuộc thi CTF quốc tế do trường Đại học Kỹ thuật truyền thông và Tin học Matxcova - Liên bang Nga tổ chức hồi tháng 3/2025, theo hình thức “Attack-Defense” (Tấn công và phòng thủ).