Chủ xe đã chia sẻ đoạn video giám sát cho thấy chiếc SUV này bất ngờ kích hoạt và tiến về phía trước khi đang đỗ trước nhà.

Trong đoạn video, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, người phụ nữ hét lên hoảng hốt, khiến chủ xe lập tức chạy ra ngoài để kiểm tra và dừng xe. Sau sự cố, chủ xe đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Xiaomi.

Ban đầu, phía hỗ trợ kỹ thuật giả định rằng điện thoại di động có thể đã vô tình kích hoạt tính năng khởi động từ xa, dẫn đến việc xe di chuyển ngoài ý muốn.

Sau khi thành lập nhóm điều tra riêng, Xiaomi đã hoàn tất quá trình kiểm tra dữ liệu hệ thống và nhật ký thao tác trên điện thoại của chủ xe.

Kết quả cho thấy vào thời điểm xảy ra sự cố, chiếc SU7 đã nhận được lệnh điều khiển từ tính năng Hỗ trợ Đỗ xe từ xa (Remote Parking Assist – RPA), khiến xe tự động lăn bánh khỏi chỗ đỗ.

Theo Xiaomi, tính năng RPA chỉ có thể kích hoạt khi điện thoại đã được cấp quyền điều khiển và đang nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth gần xe, vì vậy nguyên nhân được xác định là do thao tác điều khiển từ iPhone 15 Pro Max, chứ không phải lỗi kỹ thuật hay trục trặc hệ thống.

“Dữ liệu cho thấy trong khoảng thời gian người dùng mô tả, xe đã nhận lệnh hỗ trợ đỗ xe từ iPhone 15 Pro Max, kích hoạt tính năng này (chỉ hoạt động khi điện thoại ở gần xe qua Bluetooth) và khởi động quá trình rời khỏi chỗ đỗ”, Xiaomi cho biết trên mạng xã hội Weibo.

Sau khi Xiaomi công bố kết quả, chủ xe xác nhận tính chính xác của thông tin, cho biết công ty đã làm việc trực tiếp với anh và xác nhận toàn bộ dữ liệu.

Phó Chủ tịch Xiaomi Auto, ông Lý Tiểu Song, cũng chia sẻ lại thông báo này và nhấn mạnh: “Mọi thông tin đã được làm rõ, mong mọi người lưu ý”.

Tuy vậy, sự cố với Xiaomi SU7 đã khơi lại cuộc tranh luận trong ngành ô tô về mức độ an toàn của các tính năng điều khiển xe từ xa.

Các chuyên gia cho rằng, dù công nghệ như Remote Parking Assist mang lại sự tiện lợi – đặc biệt trong không gian đỗ chật hẹp – nhưng nó cũng đòi hỏi các cơ chế bảo vệ và kiểm soát an toàn tuyệt đối.

Giới phân tích nhấn mạnh rằng khi ô tô ngày càng kết nối sâu với hệ sinh thái kỹ thuật số, niềm tin của người dùng phụ thuộc vào sự ổn định của hệ thống bảo mật và tính minh bạch trong quản lý dữ liệu.

(Theo Car News China)