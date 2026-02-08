Theo Verywellhealth, không có chế độ ăn hay thần dược nào có thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ da liễu, việc bổ sung những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm có thể giúp bảo vệ da, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh và duy trì vẻ ngoài tươi trẻ lâu hơn.

Cá hồi là thực phẩm chứa nhiều omega-3. Ảnh: Ban Mai

Cá béo

Cá hồi, cá mòi và các loại cá béo khác là nguồn cung cấp omega-3 và protein chất lượng cao. Omega-3 giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch trong khi protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ - yếu tố thường suy giảm theo tuổi tác. Việc bổ sung đủ protein được xem là cần thiết để làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Bơ

Bơ từ lâu đã xuất hiện phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng dưỡng ẩm. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Da liễu Thẩm mỹ cho thấy phụ nữ ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần có sự cải thiện rõ rệt về độ đàn hồi và độ săn chắc của da.

Các nhà khoa học cho rằng bơ giàu chất béo không bão hòa đơn và carotenoid - những chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do và stress oxy hóa gây ra, từ đó hỗ trợ làn da trông trẻ trung hơn.

Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho da. Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên ghi nhận việc tiêu thụ cà chua cô đặc có thể giúp da tăng khả năng chống lại tác hại của ánh nắng. Theo các chuyên gia, sau khoảng ba tháng, những người tham gia nghiên cứu ít bị cháy nắng hơn, cho thấy cà chua có thể góp phần bảo vệ da trước tác động của tia UV.

Các loại quả mọng

Dâu tây, việt quất, mâm xôi và dâu đen không chỉ tốt cho tim mạch và giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư mà còn có lợi cho làn da. Những loại quả này giàu chất chống oxy hóa, có thể hạn chế tổn thương da và hỗ trợ bảo vệ da trước tia UV và các tác nhân ô nhiễm.

Chocolate đen

Chocolate đen chứa các hợp chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia UV và cải thiện lưu thông máu dưới da. Các chuyên gia khuyến nghị nên chọn chocolate có hàm lượng cacao từ 70% trở lên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trà xanh

Trà xanh giàu polyphenol - hợp chất có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào. Trong đó, EGCG - một loại polyphenol được chứng minh có khả năng giảm viêm da và ức chế vi khuẩn gây mụn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đủ dữ liệu để xác định lượng trà xanh cần tiêu thụ để thấy rõ tác động lên làn da.

Hạnh nhân

Hạnh nhân giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn hằng ngày. Một nghiên cứu cho thấy việc ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể giảm nếp nhăn và tình trạng tăng sắc tố da ở phụ nữ sau mãn kinh có làn da nhạy cảm với ánh nắng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần thêm nghiên cứu để xác nhận hiệu quả này ở những nhóm đối tượng khác.