Ngày 19/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho ông T.X.T. (45 tuổi, ngụ TPHCM) trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch do khối u ổ bụng bị vỡ.

Theo bệnh viện, sáng 10/5, ông T. phát hiện vùng bụng dưới xuất hiện khối gồ bất thường nhưng không đau nên khá chủ quan. Dù được khuyến cáo chuyển tuyến trên kiểm tra, người đàn ông vẫn trở về nhà để sắp xếp công việc.

Khối u lớn trong vùng bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Chiều hôm sau, bệnh nhân đau bụng tăng dần, bụng to bất thường nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, thực hiện xét nghiệm và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Hơn một giờ sau nhập viện, ông T. xuất hiện dấu hiệu da tái nhợt, vã mồ hôi, bụng đau và chướng dần.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân xuất huyết ổ bụng ồ ạt do vỡ khối u mạc treo đoạn hồi - kết tràng đồng thời không loại trừ khả năng vỡ giả phình động mạch mạc treo tràng trên.

Ngay lập tức, ê-kíp trực kích hoạt báo động đỏ nội viện, hồi sức khẩn bằng truyền dịch, truyền máu và đưa bệnh nhân vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2,1 lít máu đã tràn trong ổ bụng, tương đương gần một nửa lượng máu của cơ thể người trưởng thành. Nguyên nhân được xác định là khối u kích thước khoảng 20x18cm, nằm ở vùng mạc treo ruột thừa đã bị vỡ, máu phun thành tia.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng khống chế mạch máu chảy, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn khối u. Bệnh nhân cũng được truyền nhiều đơn vị máu và chế phẩm máu để bù lượng máu mất.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau thời gian phẫu thuật, điều trị. Ảnh: BVCC

Sau hơn một giờ phẫu thuật, ông T. qua cơn nguy kịch. Đến sáng 12/5, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể ăn uống và tập vận động nhẹ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả khi khối u chưa gây đau đớn. Việc thăm khám và can thiệp sớm có ý nghĩa quan trọng trong cứu sống người bệnh.