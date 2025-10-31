Những tin đồn và rò rỉ đã dần vẽ nên chân dung chiếc điện thoại cao cấp nhất của Samsung năm nay - Galaxy S26 Ultra, với hàng loạt cải tiến đáng giá.

Thiết kế được cho là của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Onleaks

Dưới đây là những nâng cấp nổi bật dự kiến xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra – những điểm được cho là đủ sức tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ S25 Ultra và thách thức đối thủ iPhone 17 Pro Max.

Màn hình M14 OLED – Bước nhảy về độ sáng và hiệu quả

Nhiều nguồn tin cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị tấm nền M14 OLED thế hệ mới. Đây là thế hệ màn hình sử dụng các hợp chất hữu cơ cải tiến cho ba màu cơ bản RGB, giúp: tăng độ sáng tối đa, giảm độ dày màn hình, tiết kiệm điện năng tốt hơn nhờ công nghệ Color-on-Encapsulation (CoE).

Một tính năng thú vị khác được nhắc đến là Flex Magic Pixel – chế độ hiển thị ứng dụng AI để điều chỉnh góc nhìn. Khi kích hoạt, màn hình sẽ trở nên khó nhìn từ bên cạnh, tăng tính riêng tư khi sử dụng nơi công cộng.

Chip Snapdragon hoặc Exynos tùy thị trường

Khác với Galaxy S25 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite trên tất cả thị trường, Galaxy S26 Ultra nhiều khả năng quay lại chiến lược “phân vùng chip”: Một số thị trường sẽ nhận bản Snapdragon 8 Elite Gen 5; Một số thị trường khác sẽ sử dụng Exynos 2600.

Đây là lần đầu kể từ Galaxy S22 Ultra (2022) phiên bản Ultra quay lại sử dụng chip Exynos ở một số khu vực.

Dù Exynos trước đây thường thua kém Snapdragon về hiệu năng và tối ưu pin, các nguồn tin cho rằng khoảng cách lần này sẽ rất nhỏ, đến mức phần lớn người dùng khó nhận ra sự khác biệt trong trải nghiệm hàng ngày.

Thiết kế mới với cụm camera đồng nhất

Samsung được cho là sẽ điều chỉnh diện mạo Galaxy S26 Ultra, đặc biệt ở cụm camera. Thay vì thiết kế từng ống kính tách biệt như các đời Ultra trước, các camera sẽ nằm trên một “mặt bằng chung” giống một module liền mạch.

Điểm thay đổi đáng chú ý khác: Máy sẽ có các cạnh phẳng và góc bo cong nhiều hơn, tạo cảm giác hiện đại hơn; Galaxy S26 Ultra được đồn là mỏng hơn 0,4mm so với S25 Ultra – vốn đã được đánh giá là rất mỏng.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Technizo Concept)

Một số người cho rằng kiểu camera dạng module khiến thiết kế bớt “đặc trưng Ultra”, nhưng sự đồng nhất này mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại hơn.

Sạc nhanh nâng cấp lên 60W

Samsung đã bị phàn nàn nhiều năm vì sạc nhanh chậm hơn so với các hãng Trung Quốc. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ hỗ trợ sạc nhanh có dây 60W, thay cho mức 45W đã giữ nguyên nhiều năm.

Dù 60W vẫn chưa thể so với mức 100W – 150W của một số đối thủ Trung Quốc, đây là cải tiến mà người dùng có thể thực sự cảm nhận trong quá trình sử dụng.

Sạc không dây Qi2 thực thụ

Galaxy S25 Ultra chỉ hỗ trợ “Qi2 Ready”, tức là muốn sử dụng chuẩn sạc từ tính tương tự MagSafe phải dùng thêm ốp lưng hỗ trợ.

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung được cho là sẽ: Hỗ trợ Qi2 đầy đủ, không cần thêm ốp lưng; Cho phép sử dụng phụ kiện từ tính như đế sạc, pin dự phòng, giá đỡ, bộ gắn trên xe hơi.

Tốc độ sạc không dây dự kiến vẫn là 15W, nhưng trải nghiệm từ tính sẽ hoàn thiện hơn.

Camera chính 200MP nâng cấp với cảm biến lớn hơn hoặc khẩu độ rộng hơn

Dù Galaxy S26 Ultra không thay đổi toàn bộ hệ thống camera, cảm biến chính được đồn sẽ có cải tiến mạnh.

Samsung có thể dùng cảm biến Sony kích thước 1/1.1 inch, hoặc mở rộng khẩu độ f/1.4.

Cả hai hướng nâng cấp đều mang lại lợi ích đáng kể, giúp người dùng chụp thiếu sáng tốt hơn, ảnh có chi tiết cao hơn và độ sâu trường ảnh tự nhiên hơn (xóa phông đẹp hơn).

Ngoài ra, khẩu độ thay đổi (variable aperture) cũng được nhắc tới như một khả năng đang được thử nghiệm.

Các camera còn lại dự kiến giữ nguyên cấu hình như S25 Ultra.

Bút S Pen có thể được làm tròn

Hình ảnh rò rỉ cho thấy S Pen mới có thiết kế bo tròn hơn, để phù hợp với thiết kế tổng thể bo cong của Galaxy S26 Ultra.

Tuy nhiên, đây là phần tin đồn gây tranh cãi nhất: Một số nguồn báo rằng Samsung có thể loại bỏ S Pen trên phiên bản Ultra trong tương lai.

Nhưng các nguồn tin khác khẳng định S Pen sẽ vẫn được giữ lại ít nhất ở Galaxy S26 Ultra. Tất cả sẽ chỉ được xác nhận khi Samsung công bố sản phẩm.

Dựa trên các rò rỉ, Galaxy S26 Ultra tập trung cải tiến vào màn hình, camera, thiết kế, sạc nhanh và trải nghiệm phụ kiện. Không phải cuộc cách mạng hoàn toàn, nhưng là bước nâng cấp đáng giá.

Đặc biệt ở các điểm: Màn hình OLED M14 mới; Thiết kế mỏng và camera liền mạch; Sạc nhanh 60W; Camera chính chất lượng cao hơn.

Nếu những tin đồn trở thành hiện thực, Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục giữ vị thế là điện thoại Android cao cấp nhất năm 2026.

(Theo PhoneArena, Macworld)