Không còn là tin đồn mơ hồ

Samsung đã nhiều lần úp mở về việc sẽ ra mắt một mẫu điện thoại màn hình gập hoàn toàn mới – Galaxy Tri-Fold (còn được đồn đoán có tên khác là G-Fold).

Galaxy Tri-Fold của Samsung chính thức xuất hiện ngoài đời thật. Ảnh: Ice Universe

Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, mọi thứ chỉ dừng ở những mô hình ý tưởng trưng bày tại các sự kiện công nghệ. Không hình ảnh sản phẩm thực tế, không cấu hình chính thức, và cũng không lời xác nhận rõ ràng từ Samsung.

Thế nhưng điều đó đã thay đổi. Nhờ loạt rò rỉ mới đây, lần đầu tiên giới công nghệ được nhìn thấy Galaxy Tri-Fold ngoài đời thật.

Đầu tiên, nguồn tin uy tín Ice Universe đã đăng tải hình ảnh thiết bị với hai trạng thái: mở toàn bộ ba màn hình và khi thiết bị được gập lại. Dù hình ảnh không thực sự rõ ràng, nhưng đủ để hình dung tổng thể cấu trúc của máy.

Ban đầu nhiều người phải nhìn đi nhìn lại để hiểu đâu là mặt trước và đâu là phần gập, bởi góc chụp và thiết bị đặt trên màn hình khiến hình ảnh trở nên hơi rối mắt.

Không chỉ Ice Universe, trang tin Hàn Quốc Dailian cũng đăng tải hình ảnh tương tự, trong khi Android Authority chia sẻ một video rò rỉ khác, có watermark từ một tài khoản Weibo chưa rõ danh tính.

Nhưng sau đó những hình ảnh đầu tiên của Galaxy Tri-Fold cũng đã xuất hiện trên trang The Chosun Daily. Theo đó, Samsung đã trưng bày mẫu smartphone màn hình gập ba tại sự kiện APEC 2025 Korea.

The Chosun Daily mô tả, thiết bị được thiết kế để chuyển đổi từ một chiếc smartphone khoảng 6.5 inch sang màn hình lớn kiểu máy tính bảng khoảng 10 inch. Khác với các mẫu Galaxy Fold hiện tại chỉ gập một lần, mẫu mới này sẽ gập hai lần.

Người tham dự APEC không thể trực tiếp trải nghiệm thiết bị vì Samsung đặt mẫu thử trong hộp trong suốt, nhưng theo The Korea Economic Daily, một số thông tin vẫn được hé lộ. Khi mở hoàn toàn, máy có độ dày khoảng 4,2 mm và khi gập lại, độ dày sẽ nằm trong khoảng 1,2 đến 1,5cm. Đáng chú ý, đường nếp gấp gần như không thể nhìn thấy theo mô tả từ nguồn tin.

Màn hình Galaxy Tri-Fold được mở từ giữa, camera bị đẩy sang một bên

Những hình ảnh tĩnh trước đó không cho thấy rõ cách thiết bị hoạt động, nhưng video mới đã chỉ ra cách hoạt động của Galaxy Tri-Fold. Theo hình ảnh từ video, Galaxy Tri-Fold mở từ tấm màn hình trung tâm, sau đó hai phần còn lại bung ra tạo thành một màn hình lớn dạng tablet.

Điều này kéo theo một số hệ quả quan trọng:

Màn hình bên trong chỉ sử dụng được khi mở hoàn toàn. Nghĩa là không thể mở một phần để dùng như Galaxy Z Fold hiện tại, vì một phần thân máy sẽ che mất màn hình.

Màn hình phụ ở mặt ngoài nằm chính giữa. Khi máy mở hết cỡ, màn hình phụ sẽ nằm ngay trước mặt người dùng – thuận tiện cho việc xem thông báo hoặc thao tác nhanh, mà không phải lo về góc nhìn hay xoay thiết bị.

Điều này khác với triết lý của Huawei Mate XT – mẫu gập nhiều màn hình được đồn đoán trước đó – nơi màn hình ngoài không phải lúc nào cũng nằm ở vị trí dễ sử dụng khi mở rộng.

Trong loạt ảnh rò rỉ, không thấy cụm camera chính xuất hiện ở mặt đang hiển thị. Điều đó đồng nghĩa camera có thể được đặt ở cạnh bên của máy.

Đây không phải vấn đề quá lớn, nhưng chắc chắn cần thời gian để người dùng làm quen, đặc biệt khi chụp ảnh nhanh hoặc selfie bằng camera chính.

Việc bố trí camera lệch khỏi khu vực màn hình phụ có thể khiến thao tác chụp ảnh trở nên không tự nhiên như trên các máy gập hai màn hình.

Phát hành ngay trong vài ngày tới?

Điều nhiều người băn khoăn là Samsung đang tạo ra thiết bị này để làm gì? Đây là câu hỏi lớn nhất. Chúng ta đều đồng ý rằng Galaxy Tri-Fold trông cực kỳ ấn tượng — nhưng nó có giải quyết nhu cầu thực tế, hay chỉ là sản phẩm để Samsung chứng minh năng lực công nghệ?

Nếu Tri-Fold thực sự ra mắt, giá của nó chắc chắn sẽ rất cao — có thể chạm ngưỡng siêu phẩm giới hạn. Và không loại trừ khả năng thiết bị chỉ được bán ở một số thị trường nhất định.

Điều đáng chú ý là các hình ảnh rò rỉ không còn ở dạng tin đồn nội bộ mà đã xuất hiện trên một màn hình trưng bày có vẻ như chính thức. Điều này cho thấy Samsung đang chuẩn bị bước vào giai đoạn công bố, có thể ngay trong những ngày tới.

Nếu vậy, thời gian chờ đợi để biết Samsung muốn tạo ra sản phẩm “gập ba màn hình” nhằm mục đích gì sẽ không còn lâu nữa.

Dù bạn háo hức hay hoài nghi, Galaxy Tri-Fold đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành smartphone. Sau gập dọc, gập ngang, giờ đây là gập ba — biến điện thoại thành tablet theo đúng nghĩa. Tương lai có thể bắt đầu từ đây.

