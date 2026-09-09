Mercedes-Benz nổi tiếng nhờ thiết kế sang trọng, khả năng vận hành và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, dữ liệu từ chuyên trang chuyên thu thập khiếu nại CarComplaints và Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy một số đời xe của thương hiệu Đức phát sinh nhiều vấn đề về động cơ, hộp số, điện tử và an toàn, khiến chi phí sử dụng xe cũ có thể tăng cao.

Dưới đây là 8 mẫu Mercedes-Benz đã qua sử dụng mà người mua xe cũ nên đặc biệt thận trọng để tránh "tiền mất tật mang" trước khi kịp tận hưởng.

Mercedes-Benz E350 2006

E350 2006 là một trong những đời Mercedes-Benz bị đánh giá thấp nhất trên dữ liệu CarComplaints. Lỗi nghiêm trọng nhất là hỏng trục cân bằng nhưng không có đợt triệu hồi xe nào được ban hành cho lỗi này trên E350.

Vì vậy, chủ sở hữu tiếp tục phải đối phó với những rung động có hại trong xe của họ, đôi khi khiến xe bị chết máy đột ngột hoặc dừng hẳn. CarComplaints ghi nhận đây là vấn đề phổ biến nhất của E350 2006 với chi phí sửa chữa trung bình khoảng 4.800 USD (125 triệu đồng).

Một vấn đề thường gặp khác với dòng xe E350 năm 2006 là hệ thống nhiên liệu. Nhiều chủ xe phàn nàn về hiện tượng rò rỉ nhiên liệu gây ra mùi khó chịu trong xe. Vì đây là vấn đề an toàn nghiêm trọng, Mercedes-Benz đã phải gia hạn bảo hành 15 năm để khắc phục sự cố này.

Mercedes-Benz S550 2007

S550 2007 là đời xe nên đặc biệt thận trọng nếu người mua xe cũ ưu tiên độ tin cậy. CarComplaints xác định 2007 là năm sản xuất tệ nhất của S550, trong đó lỗi hộp số là vấn đề nghiêm trọng nhất. Một số xe gặp hiện tượng khó vào số hoặc hỏng hộp số hoàn toàn.

Vấn đề này được cho là vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi sửa chữa và thay thế. Đặc biệt, hãng cũng chưa có đợt triệu hồi nào đối với mẫu xe này liên quan đến vấn đề này. Chi phí sửa chữa được ghi nhận có thể lên tới khoảng 4.100 USD (106 triệu đồng) đối với lỗi hỏng hộp số.

Ngoài vấn đề về hộp số, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng đã ghi nhận một số khiếu nại về hệ thống điện và hệ thống treo khí nén. Nhìn chung, khi xe đã gần 20 năm tuổi, chi phí duy trì có thể trở thành gánh nặng lớn với người mua xe cũ.

Mercedes-Benz C250 2012

C250 2012 thuộc thế hệ W204 và từng là một trong những phiên bản phổ biến của dòng C-Class. Tuy nhiên, mẫu xe này lại có nhiều phản ánh về độ tin cậy. Theo CarComplaints, C250 2012 được xếp vào nhóm những Mercedes-Benz tệ nhất trong cơ sở dữ liệu của tổ chức này.

Đáng chú ý nhất là tiếng kêu lạch cạch khi khởi động, thường liên quan đến bộ điều chỉnh trục cam, xích cam hoặc bộ căng xích. Một số trường hợp phải thay thế nhiều chi tiết động cơ, thậm chí động cơ hoàn chỉnh. Chi phí sửa chữa trung bình được CarComplaints ghi nhận khoảng 4.000 USD (102 triệu đồng).

Ngoài ra, NHTSA đã ghi nhận gần 600 khiếu nại về chiếc xe này với các vấn đề trải rộng từ động cơ đến hệ thống điện, túi khí, thậm chí là cả hiện ượng ăn mòn khung gầm ở một số khu vực.

Mercedes-Benz CLA250 2014

Mercedes-Benz CLA250 2014 gây chú ý nhờ kiểu dáng coupe 4 cửa trẻ trung, nhưng đây lại là một đời xe cần cân nhắc kỹ khi mua đã qua sử dụng. Các dữ liệu từ CarComplaints và NHTSA ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến động cơ và hệ thống truyền động, trong đó có hiện tượng chết máy, mất công suất và xe chuyển sang trạng thái vận hành bất thường.

Nhiều chủ xe đã phải kéo xe đến đại lý để sửa chữa, và trong một số trường hợp, việc thay thế các bộ phận bị ảnh hưởng có thể tốn tới 4.000 USD (102 triệu đồng). Dù đã trải qua 6 đợt triệu hồi xe nhưng CLA250 thực sự chưa giải quyết được vấn đề này.

Các báo cáo gần đây của NHTSA cho thấy việc mua chiếc xe này vẫn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với các vấn đề liên tục về hệ thống truyền động và kiểm soát tốc độ. Điều này cho thấy việc kiểm tra lịch sử triệu hồi theo VIN là đặc biệt quan trọng với xe Mercedes-Benz cũ.

Mercedes-Benz C300 2015

Mercedes-Benz C300 2015 thuộc thế hệ W205, sở hữu thiết kế hiện đại và động cơ tăng áp 4 xi-lanh. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn ghi nhận nhiều vấn đề liên quan đến động cơ. Theo CarComplaints, một số chủ xe phản ánh hiện tượng piston hỏng, động cơ phát tiếng gõ, rung giật và đèn báo lỗi động cơ. Chi phí sửa chữa được người dùng báo cáo có trường hợp lên tới hàng nghìn USD.

NHTSA còn tiếp nhận các khiếu nại liên quan đến van thông hơi hộp trục khuỷu và hệ thống trợ lực lái. Đáng chú ý, NHTSA từng điều tra hiện tượng một số bộ phận liên quan đến cửa sổ trời có nguy cơ tách khỏi xe. Đây là lý do người mua C300 2015 cần kiểm tra cả tình trạng cơ khí lẫn lịch sử triệu hồi.

Mercedes-Benz GLC 2019

GLC 2019 có thiết kế đẹp và vẫn khá hấp dẫn trên thị trường xe cũ, nhưng người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và triệu hồi. CarComplaints ghi nhận các vấn đề liên quan đến cửa sổ trời, hệ thống phanh và một số lỗi điện tử. Đáng chú ý, hiện tượng cửa sổ trời bị hư hỏng hoặc nứt vỡ là một trong những khiếu nại nổi bật đối với phiên bản GLC 300 2019.

Ngoài ra, một số xe còn ghi nhận hiện tượng cản trước bị bung ra, gây nguy cơ mất an toàn khi vận hành. Một số vấn đề này đã dẫn đến việc Mercedes-Benz phải triệu hồi xe với tổng cộng lên đến 14 lần cho đến nay. Với GLC đã qua nhiều năm sử dụng, các lỗi điện tử và tiện nghi có thể không làm xe nằm đường ngay lập tức nhưng chi phí sửa chữa thường không rẻ.

Mercedes-Benz GLE 2020

Mercedes-Benz GLE 2020 thuộc thế hệ mới nên sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, trong đó có hệ thống điện 48V. Theo hồ sơ NHTSA, một số xe GLE/GLS đời 2020-2022 có vấn đề liên quan đến kết nối tiếp mass 48V. Kết nối không đúng có thể làm tăng điện trở, sinh nhiệt và tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Đến năm 2024, Mercedes-Benz tiếp tục có chiến dịch kiểm tra kết nối mass 48V trên một số xe GLE/GLS đời 2019-2024. Vì vậy, kiểm tra VIN là bước quan trọng trước khi mua GLE cũ.

Mercedes-Benz GLB250 2020

Mercedes-Benz GLB250 2020 là mẫu SUV cỡ nhỏ 7 chỗ có thiết kế thực dụng, nhưng những chiếc đời đầu cần được kiểm tra kỹ hệ thống điện tử.

Các khiếu nại từng tập trung vào cánh gió phía sau, cửa sổ trời, màn hình hiển thị và hệ thống gọi khẩn cấp. Một số chiến dịch triệu hồi cũng liên quan đến hệ thống điện, camera lùi và khả năng nước xâm nhập.

Những vấn đề này có thể không quá nghiêm trọng ở thời điểm mua xe nhưng sẽ trở thành khoản chi đáng kể nếu phải sửa chữa sau khi hết bảo hành.

Không phải mọi chiếc Mercedes-Benz thuộc các đời xe trên đều chắc chắn gặp lỗi. Tình trạng thực tế phụ thuộc vào lịch sử bảo dưỡng, số km đã chạy, điều kiện sử dụng và việc xe đã hoàn thành các chiến dịch triệu hồi hay chưa.

Với Mercedes-Benz cũ, ngoài kiểm tra VIN, người mua nên đưa xe tới một gara chuyên Mercedes-Benz để kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống treo khí nén, hệ thống điện, rò rỉ dầu và lịch sử bảo dưỡng. Một chiếc Mercedes-Benz cũ có giá mua hấp dẫn chưa chắc là món hời. Nếu bỏ qua tình trạng kỹ thuật và chi phí bảo dưỡng, khoản tiền tiết kiệm ban đầu có thể nhanh chóng biến thành chi phí sửa chữa lớn.

Tổng hợp (NHTSA, CarComplaints)