Số ngân hàng điều chỉnh tăng vẫn chiếm tỷ lệ lớn

Lãi suất cho vay bình quân được các ngân hàng thương mại công bố trong kỳ tháng 6/2026 đã giảm tại nhiều ngân hàng. Tuy nhiên, có ít nhất 8 ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 6 vượt ngưỡng 10%/năm.

Đó là các nhà băng: ABBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, BVBank, HDBank, TPBank, SeABank.

Trong đó, lãi suất cho vay bình quân tháng 6 tại BaoViet Bank, OCB, SeABank đã giảm so với mức lãi suất công bố trong tháng 5.

Nhóm các ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân từ 9%/năm đến dưới 10%/năm gồm có: GPBank, Vikki Bank, Viet A Bank, PVcomBank, Saigonbank, VCBNeo, MBV, NCB, ACB.

Ở chiều ngược lại, hai ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 6 thấp nhất là SCB (5,4%/năm) và VietinBank 6,1%/năm. Đây cũng thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân dưới 7%/năm trong tổng số 27 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân trong tháng.

Dù số ngân hàng giảm lãi suất tăng lên so với tháng trước, số ngân hàng điều chỉnh tăng vẫn chiếm tỷ lệ lớn hơn. Trong 27 ngân hàng công bố số liệu, có ít nhất 14 ngân hàng tăng và 9 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 so với tháng 5.

Nhóm các ngân hàng tăng lãi suất mạnh nhất là Vikki Bank tăng 2 điểm phần trăm, GPBank tăng 1,13 điểm phần trăm, TPBank tăng 0,35 điểm phần trăm, MBV và Saigonbank tăng 0,3 điểm phần trăm.

Ngược lại, nhóm ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân giảm mạnh nhất là BaoViet Bank giảm 1,03 điểm phần trăm, PGBank giảm 0,8 điểm phần trăm, VIB giảm 0,47 điểm phần trăm,…

Thị trường luôn nhìn vào biến động lãi suất cho vay cũng như lãi suất tiền gửi tại nhóm ngân hàng Big4 như một tiêu chuẩn để tham chiếu. Vietcombank chưa công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 6, nhưng ba ngân hàng còn lại đều đã công bố.

VietinBank công bố mức lãi suất bình quân 6,1%/năm, tăng 0,05 điểm phần trăm so với tháng 5. Đây cũng là một trong hai nhà băng công bố lãi suất cho vay bình quân thấp nhất thị trường hiện nay.

VietinBank cho biết, chênh lệch lãi suất bình quân giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động là 2,4%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân này dùng để bù đắp cho các loại chi phí tuân thủ quy định của pháp luật như chi phí dự phòng rủi ro, chi phí vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6/2026 là 7,06%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân là 2,75%/năm. Sau khi trừ các chi phí huy động và sử dụng vốn, chênh lệch còn 1,57%/năm.

Còn tại Agribank, lãi suất cho vay bình quân tháng 6 được ngân hàng công bố là 8,51%/năm, giảm 0,12 điểm phần trăm so với tháng 5.

Chi phí vốn bình quân trong tháng là 7,22%/năm. Trong đó, lãi suất huy động bình quân 5,25%/năm, chi phí khác (gồm dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi, phần bù kỳ hạn và chi phí hoạt động) là 1,97%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân là 1,29%/năm.

Agribank giữ nguyên mức lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là 4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay thông thường ngắn hạn tối thiểu 6,1%/năm, cho vay trung, dài hạn tối thiểu 7,8%/năm, lãi suất cho vay thẻ tín dụng 15%/năm.

Không nới lỏng tiêu chuẩn cho vay

Nhìn vào bức tranh lãi suất cho vay của tháng 6, có thể thấy mặt bằng lãi suất cho vay có phần hạ nhiệt so với tháng liền kề trước đó do một số ngân hàng lớn giảm lãi suất. Nhiều ngân hàng quy mô nhỏ ghi nhận mức tăng đáng kể, trong khi lãi suất tại các ngân hàng lớn chỉ tăng nhẹ.

Tại Diễn đàn "Kích hoạt tăng trưởng: Chính sách vĩ mô đột phá và mục tiêu hai con số" do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức ngày 14/7, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất điều hành, đồng thời giảm lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,5 điểm phần trăm, nhất là ở các kỳ hạn dài, qua đó tạo nền tảng kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Bên cạnh chính sách lãi suất, ngành ngân hàng còn triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng khả năng cung ứng vốn. Trong đó có việc mở rộng cấp tín dụng bằng phương thức điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực ngân hàng và điều chỉnh các quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo hướng linh hoạt hơn.

Đáng chú ý, tỷ lệ tối đa sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn được điều chỉnh từ 30% lên 40%, tạo thêm dư địa cho các tổ chức tín dụng mở rộng cho vay đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, quy định về tỷ lệ dư nợ trên tổng tiền gửi (LDR) cũng được điều chỉnh theo hướng cho phép tính thêm 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào tổng nguồn vốn huy động, góp phần nâng cao năng lực cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Theo PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, các cơ chế này sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn vốn cho các dự án động lực, song không đồng nghĩa với việc nới lỏng tiêu chuẩn cho vay. Các ngân hàng thương mại vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định, đánh giá rủi ro và kiểm soát chất lượng tín dụng.