1. Không còn chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần, chỉ có hỗ trợ hoàn toàn

Hiện nay, chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí một phần phải được Bộ Y tế phê duyệt nội dung trước khi triển khai. Với Thông tư 16/2026 của Bộ Y tế có hiệu lực từ 10/7, Bộ Y tế không còn quy định này, cơ sở kinh doanh dược và bệnh viện chỉ cần ký văn bản thỏa thuận để triển khai việc hỗ trợ thuốc miễn phí.

Việc hỗ trợ thuốc được thực hiện theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược; đồng thời phải bảo đảm không thu tiền, không kèm điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Quỹ BHYT không thanh toán đối với số lượng thuốc hỗ trợ miễn phí đã sử dụng cho người bệnh có thẻ BHYT.

Từ ngày 15/7, bác sĩ được tăng mức phụ cấp trực, phẫu thuật, thủ thuật. Ảnh: Thạch Thảo

2. Mở rộng quyền lợi BHYT khi khám ngoại trú trái tuyến

Từ 1/7, Quỹ BHYT thanh toán 50% khi người tham gia BHYT đi khám ngoại trú tại:

- Cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh, tuyến trung ương (hoặc tương đương tuyến tỉnh, tuyến trung ương).

- Cơ sở cấp cơ bản, có tổng điểm đánh giá năng lực chuyên môn từ 50 đến dưới 70 điểm, trừ cơ sở trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến huyện.

- Cơ sở cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 đã được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương tuyến tỉnh.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam, “50% mức hưởng” không có nghĩa là Quỹ BHYT thanh toán 50% toàn bộ số tiền ghi trên hóa đơn khám, chữa bệnh. Tỷ lệ này được tính trên mức hưởng BHYT của từng người và chỉ áp dụng đối với chi phí nằm trong phạm vi được hưởng, theo mức giá và điều kiện thanh toán BHYT.

3. 137 trường hợp được tiết lộ giới tính thai nhi

Thông tư 11/2026 của Bộ Y tế quy định danh mục 137 trường hợp mắc bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị, có hiệu lực từ 1/7. Trong số này có các bệnh như: Loạn dưỡng võng mạc di truyền, thiếu máu nguyên hồng cầu sắt di truyền, thiếu hụt yếu tố VIII di truyền...

4. Đưa HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc

Theo Thông tư 13/2026/TT-BYT quy định từ ngày 1/7, bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Việc bổ sung vắc xin HPV không chỉ phòng ung thư cổ tử cung ở nữ giới mà còn phòng các bệnh khác liên quan đến virus HPV ở cả nam giới.

Đến nay, 13 bệnh phải sử dụng vắc xin sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc gồm: Viêm gan virus B; lao; bạch hầu; ho gà; uốn ván; bại liệt; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; sởi; rubella; viêm não Nhật Bản...

5. Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, giấy phép quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Từ 1/7, Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, bao gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi. Quy định này cũng áp dụng với các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng có thẩm quyền cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp thay đổi thời gian làm việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi địa điểm của bệnh viện tư nhân theo quy định.

Cùng mốc thời gian trên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trước 1/7, các thủ tục này do Bộ Y tế cấp phép thực hiện.

6. Bổ sung quy định trường hợp được bồi thường khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

Điều 50 Nghị định 165/2026 của Chính phủ quy định các đối tượng thuộc diện tiêm chủng bắt buộc theo quy định nếu xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng thì được Nhà nước bồi thường.

Từ 1/7, trường hợp người được tiêm chủng bị khuyết tật do tai biến nặng sau tiêm chủng thì được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường. Nhà nước cũng thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp bị tai biến sau tiêm chủng mà chưa được Quỹ BHYT chi trả.

Đối với trường hợp tử vong, Nhà nước chi trả các khoản gồm chi phí mai táng theo quy định và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần với mức 100 triệu đồng.

7. Nhà nước cấp kinh phí đào tạo sau đại học ngành y học dự phòng

Theo Điều 40 Luật Phòng bệnh 2025, từ ngày 1/7, Nhà nước hỗ trợ người sau đại học thuộc lĩnh vực y học dự phòng nhằm phát triển nguồn nhân lực làm công tác phòng bệnh bao gồm:

- Hỗ trợ toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học nếu học tại cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực sức khỏe của Nhà nước

- Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học tương ứng với mức quy định nếu học tại cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực sức khỏe của tư nhân.

8. Hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh con, tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ 2

Theo Nghị định 168/2026, từ ngày 1/7, phụ nữ khi sinh con thuộc 3 trường hợp sau sẽ được hỗ trợ tài chính mức tối thiểu là 2 triệu đồng: Dân tộc thiểu số rất ít người; Ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Phụ nữ sinh con đồng thời thuộc các trường hợp này thì được hưởng một mức hỗ trợ (không được cộng dồn).

Cùng đó, từ 1/7, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng (tăng 1 tháng so với hiện nay); lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc (gấp đôi trước đây nếu vợ sinh thường).

9. Tăng mức phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, tiền hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế thôn, bản

Từ 15/7, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp một phiên trực từ 70.000 - 325.000 đồng/người tuỳ hạng và đơn vị y tế.

Về phụ cấp phẫu thuật, người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp 100.000-560.000 đồng/người/phẫu thuật tùy theo loại phẫu thuật.

Người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng phụ cấp phẫu thuật 60.000-400.000 đồng/người/phẫu thuật. Mức 40.000-240.000 áp dụng cho người giúp việc cho ca mổ.

Chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản hằng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở.