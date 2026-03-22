Theo Viện Y khoa Mỹ, vitamin B6 giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và hỗ trợ hoạt động não bộ. Dưỡng chất này tham gia sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Ngoài ra, vitamin B6 còn góp phần tạo hồng cầu, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhiều thực phẩm quen thuộc như thịt gia cầm, cá, chuối hay khoai tây đều chứa vitamin này.

Ức gà: Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 85g ức gà có chứa khoảng 1,1mg vitamin B6, tương đương 62% nhu cầu hằng ngày, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng não bộ khỏe mạnh. Đồng thời, đây còn là nguồn protein chất lượng cao, xây dựng và duy trì cơ nạc, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Thịt bò: Trong 85g thịt bò chứa khoảng 0,86mg vitamin B6 (51%), góp phần hỗ trợ quá trình chuyển hóa và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Thịt bò còn cung cấp nguồn sắt và vitamin B12 dồi dào, giúp tăng cường sản xuất hồng cầu, hỗ trợ vận chuyển oxy trong máu.

Cá hồi: Trong khoảng 85g cá hồi có 0,54mg vitamin B6 (32%). Loại cá này còn giàu omega-3, có lợi cho tim và não, đồng thời góp phần hỗ trợ tâm trạng.

Ớt chuông chứa nhiều vitamin B6. Ảnh: AI

Ớt chuông: Trong 1 quả ớt chuông cỡ vừa có 0,28mg vitamin B6 (16%). Loại quả này còn chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào.

Cá ngừ: Trong 107g cá ngừ đóng hộp có 0,34mg vitamin B6 (20%). Ngoài ra, cá ngừ cung cấp protein, omega-3 và selen - dưỡng chất quan trọng cho chức năng tuyến giáp.

Chuối: Trong 1 quả chuối cỡ vừa có 0,24mg vitamin B6 (14%). Chuối cung cấp carbohydrate - nguồn năng lượng chính cho não, có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng.

Hạt hướng dương: Trong 35g hạt hướng dương có 0,23mg vitamin B6 (14%). Loại hạt này cũng chứa chất béo lành mạnh và vitamin E giúp bảo vệ tế bào.

Khoai tây: Trong 80g khoai tây có 0,23mg vitamin B6 (14%), chất xơ (khi ăn cả vỏ), góp phần ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa.

Cải bó xôi: Trong 30g cải bó xôi tươi có 0,18mg vitamin B6 (11%). Loại rau lá xanh trên cung cấp folate và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và có liên hệ với chức năng não.

Nhu cầu và lưu ý

Người trưởng thành từ 19-50 tuổi cần khoảng 1,3mg vitamin B6 mỗi ngày, nhu cầu này có xu hướng tăng nhẹ khi lớn tuổi hơn do sự thay đổi trong quá trình chuyển hóa của cơ thể. Mức tiêu thụ tối đa được khuyến nghị là 100mg/ngày nhằm đảm bảo an toàn, bởi vitamin B6 tham gia vào nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa protein, hỗ trợ hoạt động não bộ và hình thành các chất dẫn truyền thần kinh.

Mặc dù tình trạng thiếu hụt vitamin B6 không phổ biến, một số nhóm như người có chế độ ăn kém cân đối hoặc mắc bệnh lý nhất định vẫn có thể cần bổ sung. Tuy nhiên, việc sử dụng liều cao trong thời gian dài có thể gây tác dụng phụ, đặc biệt là tổn thương thần kinh. Vì vậy, cách tốt nhất để đảm bảo đủ vitamin B6 là duy trì chế độ ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên như thịt, cá, ngũ cốc nguyên hạt và rau củ.