Cụ Jin Baoling sống tại một vùng quê ở tỉnh Chiết Giang. Nhờ sống thọ và có tính cách vui vẻ, cụ được người dân trong làng trìu mến gọi là “Em bé già”.

Theo Taizhou Evening News, dù đã bước sang tuổi 102, cụ Jin vẫn minh mẫn và có sức khỏe khá tốt. Gia đình cho biết trong suốt nửa thế kỷ qua, cụ chưa từng phải vào bệnh viện.

Cụ Jin có nhịp sinh hoạt khá đặc biệt. Mỗi ngày, cụ thức dậy vào khoảng 9h, sau đó rửa mặt và ra vườn tận hưởng ánh nắng. Cụ thường chợp mắt nhiều lần trong ngày và đi ngủ vào 19h. Con trai cụ, ông Hu Huamei, cho biết mẹ mình có thể ngủ tới 15 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh thói quen ngủ nhiều, cụ Jin cũng rất chú trọng đến việc ăn uống. Bữa sáng của cụ thường gồm bánh bao, há cảo hoặc hoành thánh. Trong khi đó, bữa trưa và bữa tối chủ yếu là mì hoặc cơm, hiếm khi có rau.

Cụ Jin Baoling không cầu kỳ trong bữa ăn hằng ngày. Ảnh: Douyin

Thịt là món không thể thiếu trong thực đơn của cụ Jin, đặc biệt là móng giò lợn. Cụ ăn món này hằng ngày, mỗi bữa từ 2 đến 3 miếng. Đây là món ăn phổ biến tại Trung Quốc, giàu collagen và thường được cho là có lợi cho làn da. Trong y học cổ truyền, móng giò cũng được sử dụng khá phổ biến.

Ngoài các bữa chính, cụ Jin còn thích ăn vặt với bánh ngọt, bánh mì và uống trà nấu cùng đường nâu và táo đỏ. Mỗi ngày, cụ ăn 3 quả cam và hai quả trứng. Cụ uống rượu trong mỗi bữa, trong nhà luôn có sẵn những hũ rượu gạo ngâm với táo đỏ, nhãn, vải.

Dù các khớp chân không còn linh hoạt và cần người hỗ trợ khi đi lại, cụ Jin vẫn giữ được thị lực tốt và đôi tay nhanh nhẹn. Cụ thường tự khâu lại tất và sửa đế giày.

Theo ông Hu Huamei, sức khỏe của mẹ ông phần lớn đến từ thái độ sống lạc quan và thoải mái. “Mẹ tôi chưa từng cãi nhau với ai. Bà cũng không giữ những điều phiền lòng quá lâu, có chuyện gì là quên ngay”, ông nói.

Ông cho biết thêm, mẹ mình luôn coi trọng sự hòa thuận trong gia đình. Mong muốn lớn nhất của cụ là các thành viên trong nhà được sống bình yên và hạnh phúc.

Câu chuyện về cụ Jin Baoling đã nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người bình luận rằng bí quyết sống thọ đôi khi chỉ đơn giản là sống theo cách khiến bản thân thoải mái nhất và không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện nhỏ nhặt. Một người khác cho rằng thời gian ngủ dài và chất lượng nghỉ ngơi của cụ Jin thậm chí còn vượt xa nhiều người trẻ.

Trong khi đó, một cư dân mạng khác chia sẻ rằng họ cảm thấy vui khi một cụ bà trăm tuổi vẫn sống theo cách riêng của mình với những thói quen không theo khuôn mẫu.