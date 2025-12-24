Ngày 17/8, do mâu thuẫn gia đình, Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, quê xã Đức Hòa, Tây Ninh) đã mua xăng phóng hỏa phòng trọ nơi cả gia đình đang sinh sống. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến vợ và con gái 13 tuổi tử vong, bản thân Đạt và con trai út là bé L. (5 tuổi) bị bỏng nặng. Sau đó, Đạt tử vong.

Bé L. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch, bị bỏng diện rộng kèm tổn thương đường hô hấp và sốc nặng. Các bác sĩ phải cho bệnh nhi thở máy, hồi sức tích cực và theo dõi sát sao trong những ngày đầu.

Sau giai đoạn cấp cứu tại khoa Hồi sức Ngoại, bé được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Các y bác sĩ cho biết, 96 ngày điều trị là một hành trình đầy gian nan. Bé được chăm sóc trong phòng cách ly, điều trị vết bỏng bằng các phương pháp hiện đại, kết hợp dinh dưỡng đặc biệt và phục hồi chức năng.

Khi tình trạng ổn định hơn, bé L. được khám tâm lý và tập vật lý trị liệu nhằm hạn chế di chứng sẹo co rút. Dù còn rất nhỏ, mỗi buổi tập đều gây đau đớn, nhưng bé vẫn kiên cường hợp tác điều trị, thể hiện ý chí sống mạnh mẽ.

Ngày xuất viện, cậu bé rụt rè nhưng đã dũng cảm nói lời cảm ơn các y bác sĩ - khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hiện tại, cha, mẹ và chị gái của bé đều đã qua đời, bé L. là người duy nhất trong gia đình sống sót. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chi phí điều trị lớn, bệnh viện đã thông qua Phòng Công tác xã hội vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bé có cơ hội tiếp tục hồi phục và ổn định cuộc sống.

