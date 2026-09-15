Theo lộ trình của Bộ KH&CN, ngày 15/9/2026, tất cả các nhà mạng sẽ phải dừng phát sóng mạng 2G. Băng tần 900 MHz này đã được 3 nhà mạng là Viettel, VNPT và Vietnamobile đấu giá để phát triển mạng 4G, 5G.

Các chuyên gia cho rằng, việc tắt sóng 2G không chỉ nâng cao trải nghiệm, chuyển sang 4G/5G còn giúp tăng cường bảo mật cho người dùng. Mạng 2G được thiết kế từ đầu thập niên 1990 với cơ chế xác thực một chiều, tạo ra lỗ hổng để kẻ gian có thể dựng trạm phát sóng giả, ép điện thoại kết nối 2G và gửi các tin nhắn mạo danh nhằm lừa đảo.

Với 4G và 5G, lỗ hổng này được khắc phục; khi sóng 2G được dừng hoàn toàn, điện thoại không còn dò tìm và kết nối với mạng 2G, khiến các trạm phát sóng giả dựa trên công nghệ cũ không còn khả năng tiếp cận thiết bị.

Đại diện VinaPhone cho biết, thực hiện lộ trình tắt sóng 2G, VinaPhone đã tắt dần các trạm phát sóng 2G. Ngày 15/9/2026 là tắt tất cả các trạm phát sóng 2G trên toàn quốc.

Đến thời điểm tắt sóng 2G, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ cả thoại lẫn dữ liệu trên mạng 4G/5G.

Chia sẻ với VietNamNet về lộ trình này, Viettel cho biết, ngày 15/9/2026, Viettel chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ KH&CN, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ công nghệ di động thế hệ thứ hai đồng hành cùng người dân Việt Nam. Toàn bộ khách hàng được chuyển sang hạ tầng 4G, 5G - nơi Viettel đã chuẩn bị vùng phủ, thiết bị và các chương trình hỗ trợ trong suốt hai năm qua.

Từ ngày 15/10/2004, Viettel khai trương mạng di động với đầu số 098 và bước vào một thị trường mà điện thoại di động vẫn còn là thứ xa xỉ. Chỉ 4 năm sau, Viettel đạt 20 triệu thuê bao và có tên trong bảng xếp hạng 20 công ty viễn thông phát triển nhanh nhất thế giới.

Năm 2017, Viettel khai trương mạng 4G và phủ sóng toàn quốc chỉ sau 4 tháng. Năm 2024, Viettel khai trương mạng 5G, góp phần đẩy tốc độ Internet di động tại Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong nhóm 10 quốc gia nhanh nhất thế giới ở cả hai hạng mục băng rộng di động và băng rộng cố định chỉ sau hai năm.

Viettel cho biết, điều kiện tiên quyết để tắt 2G là vùng phủ thay thế phải rộng hơn vùng phủ cũ. Viettel đã hoàn thành yêu cầu này với vùng phủ 4G đạt 99,7% dân số, vượt trên độ phủ của mạng 2G trước đây. Hạ tầng 5G cũng mở rộng nhanh khi Viettel đặt mục tiêu năm 2026 đạt khoảng 50.000 vị trí trạm, phủ 97% dân số.

Viettel triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ trước, trong và sau thời điểm tắt sóng 2G. Nhờ đó, số thuê bao còn cần chuyển lên thoại 4G/5G giảm mạnh từ 9,3 triệu vào cuối năm 2025 xuống còn khoảng 750.000 tính đến ngày 15/9/2026 - tức gần 8,6 triệu thuê bao được đưa lên công nghệ mới chỉ trong hơn 8 tháng.

Đến thời điểm tắt sóng 2G, 99% khách hàng Viettel đã sử dụng đầy đủ cả thoại lẫn dữ liệu trên mạng 4G/5G. Chỉ với 1% còn lại, Viettel tiếp tục các chương trình ưu đãi và hỗ trợ chuyển đổi sau khi tắt trạm.

Tại các tỉnh, thành, Viettel phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời cử nhân viên đến tận nhà hướng dẫn những khách hàng cần hỗ trợ trực tiếp.

Đại diện Viettel khẳng định, tại khu vực một số đảo và các nhà giàn DK vẫn tiếp tục được duy trì mạng 2G nhằm phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G khi trở về đất liền sẽ không thể tiếp tục sử dụng trên mạng di động; cán bộ và người dân công tác tại các khu vực này cần chuẩn bị thiết bị 4G/5G khi vào bờ để không bị gián đoạn liên lạc.

“Ngoài việc trải nghiệm tốc độ cao cùng những dịch vụ tiên tiến của mạng 4G/5G, người dùng còn được hưởng chất lượng thoại tốt hơn và mức độ bảo mật cao hơn. Nếu như cuộc gọi trên 2G thường phải chờ 5-7 giây mới đổ chuông, âm thanh rè và gần như không thể truy cập Internet trong khi gọi, thì trên 4G, cuộc gọi được kết nối chỉ trong 1-2 giây, âm thanh rõ như nói chuyện trực tiếp và người dùng vẫn có thể lướt web bình thường. Tỷ lệ rớt cuộc gọi cũng giảm 59% so với 2G, trong khi dịch vụ thoại HD Call được Viettel cung cấp miễn phí”, đại diện Viettel nói.