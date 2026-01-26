Đoàn Thanh Tùng (sinh năm 2008) được biết đến khi là một trong bốn thí sinh dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 và giành ngôi vị Á quân với 210 điểm. Tại sân chơi truyền hình này, Tùng ghi dấu ấn với kiến thức hiểu biết rộng và phong thái thi đấu tự tin.

Hiện, Thanh Tùng là học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nam Nha Trang, Khánh Hòa). Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học năm học 2025-2026 vừa qua, Thanh Tùng đã đoạt giải Ba với số điểm 21.

Đoàn Thanh Tùng - Á quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đoạt giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Tùng cho hay, em ưu tiên việc sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Em không học liên tục vài ba giờ mà chia ra khoảng 30-40 phút lại nghỉ ngơi hoặc có thể kéo xà, hít đất một vài cái để lấy lại sự tỉnh táo rồi tiếp tục quay trở lại bàn học.

Nam sinh không đi học thêm, chỉ học ở trên trường và tự học là chính. “Em cố gắng nắm chắc từ những bài cơ bản nhất trong sách giáo khoa, sách bài tập rồi tìm tòi nâng cao dần lên. Em thường tìm tài liệu và đọc thêm trên mạng”, Tùng chia sẻ về cách học.

Tùng học đều các môn và có 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em từng đoạt giải Nhất môn Sinh cấp tỉnh lớp 9, giải Khuyến khích quốc gia lớp 11 và nhiều bằng khen khác.

Tùng chia sẻ hiện em tập trung ưu tiên cho năm học cuối cấp để hoàn thành chương trình phổ thông cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Nam sinh dự định theo đuổi ngành y, dược và với giải Ba học sinh giỏi quốc gia, nhiều khả năng em sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học mơ ước.