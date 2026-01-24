Tại hội thi, học sinh các đội thi tiểu học thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh, vận dụng kiến thức STEM, tư duy công nghệ và tinh thần hợp tác thông qua các hoạt động Robotics.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại lễ tổng kết “Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics” cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: Thanh Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội biểu dương 246 học sinh tiêu biểu, đại diện cho 82 trường tiểu học trên địa bàn thành phố, tham gia các vòng sơ khảo và chung khảo.

Theo ông, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, ngoại ngữ, STEM, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành những năng lực thiết yếu của công dân thế kỷ 21. Vì vậy, Ngày hội Tiếng Anh STEM Robotics được tổ chức nhằm từng bước nâng cao năng lực tiếng Anh, khoa học công nghệ và lập trình cho học sinh tiểu học.

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, ngôi vị quán quân của cuộc thi, cho đội thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hà Đông), gồm các thành viên: Trương Minh Anh, Nguyễn Thanh Ngân, Nguyễn Tùng Khoa.

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội (phải) và Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền (trái) trao giải Xuất sắc cho đội thi đến từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hà Đông). Ảnh: Thanh Hùng

5 giải Nhất thuộc về đội thi đến từ các trường: Tiểu học Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô), Tiểu học Quỳnh Mai (phường Bạch Mai), TH & THCS Newton 5 (xã Bình Minh), Tiểu học Bà Triệu (phường Hai Bà Trưng), Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng). Cùng đó, ban tổ chức cũng trao 10 giải Nhì, 16 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Ông Hiền cho hay, năm học 2025-2026 là năm học toàn ngành GD-ĐT Hà Nội tập trung triển khai bước đầu Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, ngành xác định giáo dục ngoại ngữ gắn với nâng cao các năng lực STEM, AI và các mô hình học tập số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Không chỉ là một cuộc thi, Ngày hội tiếng Anh STEM Robotics còn là sân chơi để học sinh vận dụng kiến thức tiếng Anh trong bối cảnh khoa học - công nghệ; rèn luyện tư duy sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề; phát triển năng lực hợp tác, trình bày; tự tin bước đầu tiếp cận lập trình robot - một trong những ngôn ngữ và công cụ của tương lai.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội chung vui cùng các học sinh đạt giải. Ảnh: Thanh Hùng

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhắn nhủ các em học sinh: “Hôm nay, các em chiến thắng không chỉ vì đạt giải, mà bởi các em dám thử sức - dám sáng tạo - dám bứt phá. Tương lai thuộc về những người dám hành động, dám mơ ước và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình”.